طريقة عمل كريم النشا والقهوة المدهش لتقشير الوجه وإزالة التجاعيد بكل سهولة

كريم النشا والقهوة ، من أقوى الكريمات الطبيعية التي تعطي البشرة مظهر رائع عند استخدامها، فهو يمحي الخطوط البيضاء بشكل رائع، كما يحافظ على نضارة البشرة ويحميها من التلف، ويجدد خلايا البشرة ويساعد على تدفق الدم إلي الوجه، مما يجعل البشرة مشرقة وجميلة، وهو من الكريمات الرائعة التي تساعد على تفتيح الوجه، بالإضافة إلى ذلك يغلق المسام الواسعة التي تسبب تراكم الدهون والاوساخ عليها، كما يعمل الكريم على شد الوجه ومنحه الحيوية والنضارة، ويزيل الاسمرار والتصبغات التي تظهر على الوجه نتيجة أشعة الشمس الضارة التي تسبب العديد من المشاكل، وكثير من السيدات تبحث عن كريمات طبيعية لتجميل بشرتهم، بدل من شراء المنتجات الأخرى التي تحمل العديد من المواد الكيمائية الضارة، والتي تسبب الأضرار على مدي استعمالها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم النشا والقهوة المدهش لتقشير الوجه، بخطوات سهلة ومكونات بسيطة توجد في كل منزل وبدون تكلفة.
مكونات الكريم النشا والقهوة المدهش
سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة عند عمل الكريم في المنزل وهى كما يلي:-
- ملعقة كبيرة من البن الخام.
- ملعقتين من ماء الورد.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة صغيرة من الجلسرين.
- مقدار ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.
- ملعقة كبيرة من جل الصبار.
سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والقهوة المدهش لتقشير الوجه وتفتيحه وإزالة التجاعيد منه بشكل رائع وهى كما يلي:-
- نحضر طبق صغير، ثم نضع البن والنشا ونقلبهم مع بعض حتى تختلط جميع المكونات مع بعضها.
- ثم نضيف ماء الورد ونقلب حتي يصبح الخليط مثل العجينة.
- نقوم بوضع زيت اللوز، والجلسرين، والصبار، ثم نقلب المكونات حتى يتجانس الخليط ويصبح مثل الكريم.
- نقوم بوضع الكريم في علبة صغيرة ونحتفظ به في الثلاجة لحين الاستخدام.
طريقة استخدام كريم النشا والقهوة للبشرة
سوف نتعرف على بعض الخطوات البسيطة عند استخدام الكريم وهى كما يلي:-
- نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر حتى تتفتح مسام الوجه جيداً.
- نقوم بتوزيع الكريم على الوجه بتساوي ونترك على الوجه لمدة 25 دقيقة.
- نستمر بتدليك الوجه بالكريم حتى يمتصه الوجه تماماً، نترك الكريم على الوجه حتى يجف تماماً.
- نفركه بواسطة اليد حتى نتخلص من الكريم بالكامل.
- نقوم بغسله بالماء البارد حتى نغلق المسام.
- نكرر وضع الكريم على الوجه يوميًا قبل النوم، حتى نحصل على بشرة بيضاء وخالية من التجاعيد تماماً.
- يفضل إعادة الكريم إلى الثلاجة مرة ثانية، حتى نحافظ على قوامه من الرطوبة.
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كريم النشا والقهوة ، من أقوى الكريمات الطبيعية التي تعطي البشرة مظهر رائع عند استخدامها، فهو يمحي الخطوط البيضاء بشكل رائع، كما يحافظ على نضارة البشرة ويحميها من التلف، ويجدد خلايا البشرة ويساعد على تدفق الدم إلي الوجه، مما يجعل البشرة مشرقة وجميلة، وهو من الكريمات الرائعة التي تساعد على تفتيح الوجه، بالإضافة إلى ذلك يغلق المسام الواسعة التي تسبب تراكم الدهون والاوساخ عليها، كما يعمل الكريم على شد الوجه ومنحه الحيوية والنضارة، ويزيل الاسمرار والتصبغات التي تظهر على الوجه نتيجة أشعة الشمس الضارة التي تسبب العديد من المشاكل، وكثير من السيدات تبحث عن كريمات طبيعية لتجميل بشرتهم، بدل من شراء المنتجات الأخرى التي تحمل العديد من المواد الكيمائية الضارة، والتي تسبب الأضرار على مدي استعمالها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم النشا والقهوة المدهش لتقشير الوجه، بخطوات سهلة ومكونات بسيطة توجد في كل منزل وبدون تكلفة.
مكونات الكريم النشا والقهوة المدهش
سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة عند عمل الكريم في المنزل وهى كما يلي:-
- ملعقة كبيرة من البن الخام.
- ملعقتين من ماء الورد.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة صغيرة من الجلسرين.
- مقدار ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.
- ملعقة كبيرة من جل الصبار.
سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والقهوة المدهش لتقشير الوجه وتفتيحه وإزالة التجاعيد منه بشكل رائع وهى كما يلي:-
- نحضر طبق صغير، ثم نضع البن والنشا ونقلبهم مع بعض حتى تختلط جميع المكونات مع بعضها.
- ثم نضيف ماء الورد ونقلب حتي يصبح الخليط مثل العجينة.
- نقوم بوضع زيت اللوز، والجلسرين، والصبار، ثم نقلب المكونات حتى يتجانس الخليط ويصبح مثل الكريم.
- نقوم بوضع الكريم في علبة صغيرة ونحتفظ به في الثلاجة لحين الاستخدام.
طريقة استخدام كريم النشا والقهوة للبشرة
سوف نتعرف على بعض الخطوات البسيطة عند استخدام الكريم وهى كما يلي:-
- نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر حتى تتفتح مسام الوجه جيداً.
- نقوم بتوزيع الكريم على الوجه بتساوي ونترك على الوجه لمدة 25 دقيقة.
- نستمر بتدليك الوجه بالكريم حتى يمتصه الوجه تماماً، نترك الكريم على الوجه حتى يجف تماماً.
- نفركه بواسطة اليد حتى نتخلص من الكريم بالكامل.
- نقوم بغسله بالماء البارد حتى نغلق المسام.
- نكرر وضع الكريم على الوجه يوميًا قبل النوم، حتى نحصل على بشرة بيضاء وخالية من التجاعيد تماماً.
- يفضل إعادة الكريم إلى الثلاجة مرة ثانية، حتى نحافظ على قوامه من الرطوبة.
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