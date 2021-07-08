حضري كيكة الشيكولاته الهشة بالصوص بأفضل طريقة وألذ طعم

طريقة عمل كيكة الشيكولاته بالصوص، كيكة الشيكولاته من أكثر أنواع الحلويات التي يعشقها الكبار والصغار، ويحبون إعدادها معهم في رحلات السفر والنزهات، وكذلك فإن الأمهات تعدها لأبنائهم حتى تكسر روتينهم اليومي وكنوع من التغيير، تحضر الكيكة بأنواعها في المناسبات والحفلات وأعياد الميلاد وفي التنزهات والحدائق العامة، تمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، واليوم سنعرض لكم من خلال موقعنا أسهل طريقة لعمل كيكة الشيكولاته بمكونات سهلة وبسيطة.

طريقة عمل كيكة الشيكولاته بالصوص

كيكة الشيكولاته من أنواع الكيك الهشة واللذيذة يمكن تحضيرها بصوص الشيكولاته سادة، فالكيك يحضر بعدة نكهات متنوعة منها كيكة البرتقال، كيكة القهوة، كيكة الحليب، كيكة النسكافية والعديد من أنواع الكيك الأخرى، تحضر على وجبه الإفطار بجانب كوب الشاي أو القهوة، فهي تحضر بطريق سهلة و لا تحتاج لبذل مجهود ومكوناتها اقتصادية، تعرفي معنا على الطريقة حتى تحضيرها في منزلك مثل الشيفات.

المكونات:

2 كوب من الدقيق الأبيض.

كوب من السكر الأبيض الناعم.

3 بيضات متوسطة الحجم.

4 ملاعق كاكاو خام داكن اللون.

كيس بيكنج باودر.

كيس فانيليا بودرة.

كوب من الزيت (عباد شمس أو زيت ذرة).

كوب من الحليب البارد .

ابدئي بإعداد صوص الشيكولاتة عن طريق صب الحليب والزيت والكاكاو الخام والسكر في الخلاط الكهربائي وخفقهم معاً على سرعة عالية، واتركي كوب من هذا الخليط في الثلاجة.

يحضر الخلاط الكهربائي ويوضع فيه البيض بشكل تدريجي وإضافته إلى المزيج المتبقي من صوص الشيكولاته.

ثم قومي بإضافة الفانيليا واضربيهم مع بعض جيدًا.

صبي المواد الجافة (الدقيق، البيكنج بودر) لباقي المكونات واضربيهم إلى أن يمتزجا جيدًا، حتى الحصول على قوام متجانس للكيك.

يسخن الفرن قبل أن تدخلي الكيكة ثم اضبطيه على درجة حرارة 180 درجة، ثم ادخلي الكيكة على الرف الأوسط واتركيها حتى تمام النضج.

يُمكنك أن يختر نضجها بخلة أو شوكة قبل أن تخرجيها من الفرن.

تترك حتى تبرد تماماً، ثم يوضع عليها صوص الشيكولاته المحضر سابقاً، أو يمكن تزينها بالصوص على شكل ورود.

يتم وضعها في الثلاجة حتى تبرد تماماً وتتماسك ثم تخرج من الثلاجة وتقطع وتقدم باردة.

طريقة تحضير الصوص: