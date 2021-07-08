حلي ليالي لبنان على البارد حضريها بمكونات بسيطة في 10 دقايق

حلوى ليالي لبنان على البارد، ليالي لبنان من الحلوى التي تتسم بالمذاق الجيد ويسهل تحضيرها من قبل الكثير من الأشخاص ويطلق عليها الكثير من المسميات على سبيل المثال ليالي الشام وتتسم طريقة تحضيرها بالسهولة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير ليالي لبنان.مقادير ومكونات تحضير ليالي لبنان:
- ستة كؤوس من الحليب.
- كأس من السميد الناعم.
- نصف كأس من السكر.
- نصف كأس من الفستق الحلبي.
- ربع كأس من مياه الزهر.
- قشطة.
- جوز هند.
- مكسرات.
- قطر.
تتسم طريقة تحضير ليالي لبنان بالسهولة وأنها لا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير ليالي لبنان:
- الحصول على طبق واسع لكي يتم تقديم فيه ليالي لبنان ويتم وضع فيه الحليب مع السميد والسكر.
- بعد ذلك يتم ترك الإناء على النار وتركه لحين أن يصل لدرجة الغليان مع الاستمرار في التقليب باستمرار.
- القيام بإضافة مياه الزهر إلى الخليط والاستمرار في التقليب.
- بعد ذلك يتم وضع ثلثي الخليط في طبق التقديم.
- يتم إضافة الفستق الحلبي للكمية المتبقية من ليالي لبنان ثم يتم توزيعه على طبق التقديم.
- يتم وضع الطبق في الثلاجة وتركه لمدة ثلاثة ساعات.
- يتم توزيع القشطة على وجه الخليط.
- نثر كمية من المكسرات على وجه الخليط.
- يتم تقديم طبق ليالي لبنان مع القطر وبالهناء عليكم.
- كأسان من السميد.
- كأس من السكر.
- لتران من الحليب.
- ملعقة من المستكة.
- علبتان من القشطة.
- نصف ملعقة من الفانيليا.
- ربع كيلو من الفستق الحلبي.
- قطر ثقيل.
- القيام بوضع السميد والسكر والحليب في إناء ويتم رفعه على النار.
- يتم خلط المكونات جيداً مع بعضها البعض لحين أن يصبح قوام متماسك.
- يتم إضافة المستكة ثم الخلط مرة أخرى.
- يتم وضع الخليط في إناء التقديم وتركه لحين أن يبرد.
- القيام بخلط القشطة والفانيليا في إناء منفصل وبعد ذلك يتم وضعها فوق خليط لبالي لبنان.
- يتم إضافة كلاً من الفستق الحلبي والقطر إلى الخليط وبالهناء على الجميع.
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حلوى ليالي لبنان على البارد، ليالي لبنان من الحلوى التي تتسم بالمذاق الجيد ويسهل تحضيرها من قبل الكثير من الأشخاص ويطلق عليها الكثير من المسميات على سبيل المثال ليالي الشام وتتسم طريقة تحضيرها بالسهولة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير ليالي لبنان.مقادير ومكونات تحضير ليالي لبنان:
- ستة كؤوس من الحليب.
- كأس من السميد الناعم.
- نصف كأس من السكر.
- نصف كأس من الفستق الحلبي.
- ربع كأس من مياه الزهر.
- قشطة.
- جوز هند.
- مكسرات.
- قطر.
تتسم طريقة تحضير ليالي لبنان بالسهولة وأنها لا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير ليالي لبنان:
- الحصول على طبق واسع لكي يتم تقديم فيه ليالي لبنان ويتم وضع فيه الحليب مع السميد والسكر.
- بعد ذلك يتم ترك الإناء على النار وتركه لحين أن يصل لدرجة الغليان مع الاستمرار في التقليب باستمرار.
- القيام بإضافة مياه الزهر إلى الخليط والاستمرار في التقليب.
- بعد ذلك يتم وضع ثلثي الخليط في طبق التقديم.
- يتم إضافة الفستق الحلبي للكمية المتبقية من ليالي لبنان ثم يتم توزيعه على طبق التقديم.
- يتم وضع الطبق في الثلاجة وتركه لمدة ثلاثة ساعات.
- يتم توزيع القشطة على وجه الخليط.
- نثر كمية من المكسرات على وجه الخليط.
- يتم تقديم طبق ليالي لبنان مع القطر وبالهناء عليكم.
- كأسان من السميد.
- كأس من السكر.
- لتران من الحليب.
- ملعقة من المستكة.
- علبتان من القشطة.
- نصف ملعقة من الفانيليا.
- ربع كيلو من الفستق الحلبي.
- قطر ثقيل.
- القيام بوضع السميد والسكر والحليب في إناء ويتم رفعه على النار.
- يتم خلط المكونات جيداً مع بعضها البعض لحين أن يصبح قوام متماسك.
- يتم إضافة المستكة ثم الخلط مرة أخرى.
- يتم وضع الخليط في إناء التقديم وتركه لحين أن يبرد.
- القيام بخلط القشطة والفانيليا في إناء منفصل وبعد ذلك يتم وضعها فوق خليط لبالي لبنان.
- يتم إضافة كلاً من الفستق الحلبي والقطر إلى الخليط وبالهناء على الجميع.
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