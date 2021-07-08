أسهل طريقة لعمل البسبوسة بالقشطة الشهية في البيت

تعتبر البسبوسة بالقشطة من أشهر وألذ الحلويات الشرقية التي يفضلها الكثير من الأشخاص، واشتهر بها المطبخ المصري مؤخرآ بوصفات جديدة بالنسبة لطريقة التحضير واختيار الحشو المناسب، من ضمن الحشوات المختلفة هي البسبوسة بالقشطة، وتقدم البسبوسة بالقشطة في جميع المناسبات المختلفة مثل : أعياد الميلاد، والحفلات، ونجد أن البسبوسة لها أكثر من طريقة تحضير وسوف نذكر في هذا المقال طريقة سهلة وسريعة لتحضير البسبوسة في المنزل .

البسبوسة بالقشطة

يفضل العديد من الأشخاص تناول البسبوسة بالقشطة فهي من الحلويات الشرقية اللذيذة لذلك سوف نعرف خطوات عملها بطرق سهلة وهي كالآتي :

مكونات البسبوسة بالقشطة

عدد 2 كوب من السميد.

مقدار نصف كوب من السكر.

ملعقتان كبيرتان من العسل الأبيض.

كوب واحد من اللبن الزبادي.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من السمنة.

قشطة.

فستق مجروش.

نقوم بخلط مقدار السمنة مع السميد خلط خفيف مع مراعاة عدم العجن.

ثم نضيف مقدار الزبادي والعسل والسكر والبيكنج بودر وتقلب المكونات مع بعض لتتجانس.

نضع الخليط في صينية مدهونة بالسمنة أو الطحينة ثم ندخل الصينية في فرن ساخن على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة نصف ساعة لتأخذ اللون الذهبي.

ننزل الشربات علي البسبوسة بالقشطة وهو ساخن عقب خروجها من الفرن مباشرة وتغطى حتى تبرد تماماً.

وتزين بالفستق المجروش وتقطع وتوضع في أطباق التقديم وتقدم بالهنا.

طريقة تحضير البسبوسةميني بسبوسة بالقشطة وجوز الهند

تعد ميني البسبوسة أحد أشكال عمل البسبوسة ويمكن تحضيرها بمكونات بسيطة في المنزل كما يلي :

المكونات

كوبان من السميد.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من السمنة.

كوب من اللبن.

ربع كوب من جوز الهند.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

علبة قشطة.

شربات

الكمية المطلوية من الفستق.

نخلط السكر مع السميد البيكنج بودروجوزالهند.

نضيف السمنة والزبادي في الخلاط.

ثم نضع مزيج البسبوسة في قوالب السيليكون وتحشى بالقشطة.

ثم نضع قوالب البسبوسة في فرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي.

وننزل عليها بالشربات فور خروجها من الفرن وتزين بالفستق المجروش.

طريقة التحضير