طريقة تحضير كفتة الجمبري بمقادير بسيطة في المنزل مثل المطاعم

يوجد أنواع كثيرة من الكفتة وجميعها محببة وتتميز بالمذاق اللذيذ الشهي الذي يجعل جميع الإقبال عليها كبير من الكبار والشباب والأطفال ويعتبر أكثر الأنواع إنتشاراً كفتة اللحم ولكن أكثرها شهية كفتة الجمبري ولكن يرتفع ثمنها عن كفتة اللحم ويكثر توافرها في المطاعم خاصةً المطاعم الخاصه بتحضير السي فود ولا تعتبر كفتة الجمبري من الأصناف صعبة التحضير ولكن شرط أساسي عند الإعداد أن لا يتم الإستغناء عن أيّ من المكونات حتى يتم طهي الكفتة بمذاق شهي ورائع كما هو مرغوب، وتنتشر كفتة الجمبري في المدن الساحلية بشكل كبير وبسبب إرتفاع سعره بالنسبة للوجبات الأخري يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة تحضير كفتة الجمبري في المنزل بسهولة ونقدم لكم اليوم طريقة تحضير الكفتة في المنزل يمكنك المتابعة من خلال هذا المقال. طريقة تحضير كفتة الجمبري طريقة تحضير كفتة الجمبري المكونات: مقدار نصف كيلو جرام من الجمبري صغير مقشر.

ملعقتين من البقدونس المفروم.

ملعقتين من الشبت المفروم.

فنجان من الأرز المطحون.

ثلاث فصوص ثوم صغيرة.

بهارات ملعقة من الملح وأخري من الفلفل الأسود والكمون.

شطة حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة من الكاري المطحون. طريقة التحضير: نحضر الكبة الخاصه بفرم الطعام ونضع مقدار الجمبري بالكامل ماعدا ملعقتين كبيرتين نتركهم جانباً، نضع باقي المكونات بشكل تدريجي الشبت والبقدونس معاً وكذلك الأرز المطحون. إضافة المكونات الأخري من الثوم والتوابل التي سبق ذكرها سابقاً من الملح والفلفل الأسود وباقي البهارات، إضافة ملعقتين الجمبري التي تم فصلهم قبل وضعهم في الكبة. دمج المكونات بشكل جيد وتقليبهم معاً، ثم نقوم بدهن اليد بالزيت حتى يسهل تشكيل الكفتة وتشكيلها على هيئة أصابع أو كرات حسب الرغبة. وضع الكفتة في الثلاجة قبل الطهي مدة لا تقل عن ساعه قبل التحمير، نضع كمية زيت كبيرة في المقلاة ووضع الكفتة بها للتحمير على نار متوسطة ونتركها حتى تنضج مع التقليب بإستمرار من حين لآخر. تقديم كفتة الجمبري بجانب الأرز والسلطة للتمتع بمذاقها اللذيذ. ملحوظة: طريقة التحضير:ملحوظة: إذا كانت الكفتة لينه جداً عند تشكيلها يمكن وضع ملعقة من الدقيق أو أثنين حسب الحاجه. الوسوم

يوجد أنواع كثيرة من الكفتة وجميعها محببة وتتميز بالمذاق اللذيذ الشهي الذي يجعل جميع الإقبال عليها كبير من الكبار والشباب والأطفال ويعتبر أكثر الأنواع إنتشاراً كفتة اللحم ولكن أكثرها شهية كفتة الجمبري ولكن يرتفع ثمنها عن كفتة اللحم ويكثر توافرها في المطاعم خاصةً المطاعم الخاصه بتحضير السي فود ولا تعتبر كفتة الجمبري من الأصناف صعبة التحضير ولكن شرط أساسي عند الإعداد أن لا يتم الإستغناء عن أيّ من المكونات حتى يتم طهي الكفتة بمذاق شهي ورائع كما هو مرغوب، وتنتشر كفتة الجمبري في المدن الساحلية بشكل كبير وبسبب إرتفاع سعره بالنسبة للوجبات الأخري يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة تحضير كفتة الجمبري في المنزل بسهولة ونقدم لكم اليوم طريقة تحضير الكفتة في المنزل يمكنك المتابعة من خلال هذا المقال. طريقة تحضير كفتة الجمبري طريقة تحضير كفتة الجمبري المكونات: مقدار نصف كيلو جرام من الجمبري صغير مقشر.

ملعقتين من البقدونس المفروم.

ملعقتين من الشبت المفروم.

فنجان من الأرز المطحون.

ثلاث فصوص ثوم صغيرة.

بهارات ملعقة من الملح وأخري من الفلفل الأسود والكمون.

شطة حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة من الكاري المطحون. طريقة التحضير: نحضر الكبة الخاصه بفرم الطعام ونضع مقدار الجمبري بالكامل ماعدا ملعقتين كبيرتين نتركهم جانباً، نضع باقي المكونات بشكل تدريجي الشبت والبقدونس معاً وكذلك الأرز المطحون. إضافة المكونات الأخري من الثوم والتوابل التي سبق ذكرها سابقاً من الملح والفلفل الأسود وباقي البهارات، إضافة ملعقتين الجمبري التي تم فصلهم قبل وضعهم في الكبة. دمج المكونات بشكل جيد وتقليبهم معاً، ثم نقوم بدهن اليد بالزيت حتى يسهل تشكيل الكفتة وتشكيلها على هيئة أصابع أو كرات حسب الرغبة. وضع الكفتة في الثلاجة قبل الطهي مدة لا تقل عن ساعه قبل التحمير، نضع كمية زيت كبيرة في المقلاة ووضع الكفتة بها للتحمير على نار متوسطة ونتركها حتى تنضج مع التقليب بإستمرار من حين لآخر. تقديم كفتة الجمبري بجانب الأرز والسلطة للتمتع بمذاقها اللذيذ. ملحوظة: طريقة التحضير:ملحوظة: إذا كانت الكفتة لينه جداً عند تشكيلها يمكن وضع ملعقة من الدقيق أو أثنين حسب الحاجه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تحضير كفتة الجمبري بمقادير بسيطة في المنزل مثل المطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.