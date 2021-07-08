رسم حواجب بجل ثابت لحاجب طبيعي وكثيف بطريقة صحيحة بدون مبالغة

رسم حواجب بجل ثابت طبيعية كثيفة بدون جهد، الحواجب تعد من أبرز ما يميز جمال المرأة في وجهها خاصة عندما تكون طبيعية وكثيفة وتتماشى مع موضة العصر، ولكن بعض سيدات وفتيات يعانين من مشاكل مختلفة تخص الحواجب أهمها تساقط شعر الحاجب مع عدم نمو شعيرات مرة أخرى، وأن الحاجب العريض هو موضة الوقت الحالي ونتيجة اتباع موضة بشكل خاطئ فيلجأن السيدات صاحبات الحاجب الرفيع إلى رسم حواجب بشكل مبالغ فيه وظهور حاجب بشكل مخيف وغير طبيعي، ولكنك يمكنك الآن استخدام جل حواجب لرسم حاجب باللون الذي ترغبين فيه ويمنحك الكثافة بشكل طبيعي فرسم حاجب بجل الطبيعي هو أمثل حل لاستعادة شكل حاجبك طبيعي بطريقة صحيحة طبيعية.رسم حواجب بجل ثابت حاجب طبيعي كثيف
يمكن استخدام جل حواجب طبيعي بشكل يومي من دون الخوف على أن يؤثر على شعيرات الحاجب فأنه يرسم حاجب بشكل طبيعي مثل شعيرات كما إنه يعطيها علاج لتقويتها واستعادة نموها مرة أخرى طبيعيا، وخصوصا عند الرغبة في إبراز شكل العين لابد من الاهتمام بالحواجب ويكون لون الحاجب مقارب إلى لون الشعر حتى يتناسب مع بشرة والشكل العام.
- طريقة استخدام جل حواجب أولا تمشيط الحاجب بشكل مستقيم بفرشاة حواجب.
- ثم رسم حواجب بقلم تحديد الحاجب من أسفل ومن أعلى جيدا ثم يزال شعر حاجب الزائد بمقلط حواجب.
- حددي حافة الحاجب من أعلى وقوس حاجب عن طريق قلم كحل أبيض حتى تميزي شكل الحاجب.
- يزال كل شعر الزائد من أعلى خط كحل أبيض وأسفل خط الحاجب من داخل إلى الخارج حتى يحدد شكل حاجب النهائي.
- يجب أن تحرصي على عدم إزالة الشعر أكثر من اللازم حتى لا يكون شعر الحاجب رفيع جدا.
- ثم أمسحي قلم كحل الأبيض وأرسمي حدود حاجبيك بقلم حواجب يكون ذات سن رفيع.
- أملأى فراغات الحاجب بجل حواجب حتى تكون أكثر كثافة ودقة ومنح حاجبين شكل طبيعي.
- للحصول على شكل الذي ترغبين فيه يمكنك استخدام مرأة مكبرة حتى توضح لديك شكل حاجب المطلوب.
- ثم مسح حول الحاجب عن طريق جل الصبار الذي يعمل على تهدئة البشرة بعد تنظيفها.
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رسم حواجب بجل ثابت طبيعية كثيفة بدون جهد، الحواجب تعد من أبرز ما يميز جمال المرأة في وجهها خاصة عندما تكون طبيعية وكثيفة وتتماشى مع موضة العصر، ولكن بعض سيدات وفتيات يعانين من مشاكل مختلفة تخص الحواجب أهمها تساقط شعر الحاجب مع عدم نمو شعيرات مرة أخرى، وأن الحاجب العريض هو موضة الوقت الحالي ونتيجة اتباع موضة بشكل خاطئ فيلجأن السيدات صاحبات الحاجب الرفيع إلى رسم حواجب بشكل مبالغ فيه وظهور حاجب بشكل مخيف وغير طبيعي، ولكنك يمكنك الآن استخدام جل حواجب لرسم حاجب باللون الذي ترغبين فيه ويمنحك الكثافة بشكل طبيعي فرسم حاجب بجل الطبيعي هو أمثل حل لاستعادة شكل حاجبك طبيعي بطريقة صحيحة طبيعية.رسم حواجب بجل ثابت حاجب طبيعي كثيف
يمكن استخدام جل حواجب طبيعي بشكل يومي من دون الخوف على أن يؤثر على شعيرات الحاجب فأنه يرسم حاجب بشكل طبيعي مثل شعيرات كما إنه يعطيها علاج لتقويتها واستعادة نموها مرة أخرى طبيعيا، وخصوصا عند الرغبة في إبراز شكل العين لابد من الاهتمام بالحواجب ويكون لون الحاجب مقارب إلى لون الشعر حتى يتناسب مع بشرة والشكل العام.
- طريقة استخدام جل حواجب أولا تمشيط الحاجب بشكل مستقيم بفرشاة حواجب.
- ثم رسم حواجب بقلم تحديد الحاجب من أسفل ومن أعلى جيدا ثم يزال شعر حاجب الزائد بمقلط حواجب.
- حددي حافة الحاجب من أعلى وقوس حاجب عن طريق قلم كحل أبيض حتى تميزي شكل الحاجب.
- يزال كل شعر الزائد من أعلى خط كحل أبيض وأسفل خط الحاجب من داخل إلى الخارج حتى يحدد شكل حاجب النهائي.
- يجب أن تحرصي على عدم إزالة الشعر أكثر من اللازم حتى لا يكون شعر الحاجب رفيع جدا.
- ثم أمسحي قلم كحل الأبيض وأرسمي حدود حاجبيك بقلم حواجب يكون ذات سن رفيع.
- أملأى فراغات الحاجب بجل حواجب حتى تكون أكثر كثافة ودقة ومنح حاجبين شكل طبيعي.
- للحصول على شكل الذي ترغبين فيه يمكنك استخدام مرأة مكبرة حتى توضح لديك شكل حاجب المطلوب.
- ثم مسح حول الحاجب عن طريق جل الصبار الذي يعمل على تهدئة البشرة بعد تنظيفها.
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