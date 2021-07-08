أسرار تحضير البيتزا السريعة في عشر دقائق من المنزل مثل المطاعم

بدأت بيتزا العشر دقائق في الإنتشار مثل معظم الوجبات السريعة في بداية ظهورها حيث يزداد الإقبال على الوجبات السريعة دون غيرها وذلك لعدم حاجتها للوقت، ويكثر تحضير بيتزا العشر دقائق كوجبة جانبية أو وجبة سريعة في أوقات مختلفة وتتشابه خطوات تلك الطريقة للبيتزا مع بيتزا الطاسة وتُعطي ذات المذاق الخاص بالبيتزا الطبيعية ويتسائل البعض عن مضمون حشوة البيتزا وفي الواقع لا يوجد إختلاف بين الحشوة فهي من اختيارك أثناء التحضير سواء حشو البيتزا بالجبن أو اللحوم وقطع الدجاج لتبدو في مظهر رائع وكذلك مذاق لذيذ وشهي، ولكل شيف طريقة في التحضير ولكن نختار الطريقة الأسهل حتى تناسب الأشخاص المبتدئين ذو الخبرات القليلة في أمور الطهي والمطبخ بشكل عام، ونقدم لكم اليوم طريقة تحضير بيتزا العشر دقائق من خلال هذا المقال. طريقة تحضير بيتزا العشر دقائق في المنزل طريقة تحضير بيتزا العشر دقائق في المنزل المكونات: كأسين دقيق للمعجنات.

عبوة صغيرة من الخميرة مقدار ملعقة.

كيس من مسحوق البيكنج باودر.

ملعقتين من لبن البودرة.

ملعقة صغيرة من البصل البودرة وأخري من الثوم.

ماء دافئ للعجن.

رشة ملح. طريقة التحضير: تحضير وعاء متناسب مع الكميات التي سبق ذكرها ووضع كلاً من السكر والخميرة معاً وتوابل البصل والثوم ثم نخل الدقيق ورش البيكنج باودر ومسحوق اللبن وتقليبهم معاً بإستخدام الملعقة. وضع الماء على المكونات بشكل تدريجي وتقليبه بإستخدام شوكة أو مضرب يدوي ونستمر بالتقليب حتى شبه متماسكة وسط ما بين السيولة والتماسك. نحضر صينية صغيرة الحجم أو مقلاة ويفضل أن تكون مقلاة ونقوم بوضع ملعقة من الزيت ونتركها على النار ونقوم بوضع كمية من العجين بداخل الصينية وفردها. بعد تحضير مكونات البيتزا الصوص الخاص بها والإضافات الخارجية نقوم بوضع الصوص على العجينة من الخارج وتوزيع الحشوة المكونه من دجاج أو لحوم من الجوانب ووضع غطاء على الصينية ونتركها لمدة عشر دقائق. عندما يتغير لونها ويتحول إلي اللون الذهبي وسيلان الجبنة على جميع الجوانب تصبح جاهزة للتقديم والتناول وقد تحتاج ما بين العشر دقائق إلي الخمسة عشر دقيقة، وتقديم البيتزا بجانب الكاتشب أو حسب الرغبة. طريقة التحضير: الوسوم

بدأت بيتزا العشر دقائق في الإنتشار مثل معظم الوجبات السريعة في بداية ظهورها حيث يزداد الإقبال على الوجبات السريعة دون غيرها وذلك لعدم حاجتها للوقت، ويكثر تحضير بيتزا العشر دقائق كوجبة جانبية أو وجبة سريعة في أوقات مختلفة وتتشابه خطوات تلك الطريقة للبيتزا مع بيتزا الطاسة وتُعطي ذات المذاق الخاص بالبيتزا الطبيعية ويتسائل البعض عن مضمون حشوة البيتزا وفي الواقع لا يوجد إختلاف بين الحشوة فهي من اختيارك أثناء التحضير سواء حشو البيتزا بالجبن أو اللحوم وقطع الدجاج لتبدو في مظهر رائع وكذلك مذاق لذيذ وشهي، ولكل شيف طريقة في التحضير ولكن نختار الطريقة الأسهل حتى تناسب الأشخاص المبتدئين ذو الخبرات القليلة في أمور الطهي والمطبخ بشكل عام، ونقدم لكم اليوم طريقة تحضير بيتزا العشر دقائق من خلال هذا المقال. طريقة تحضير بيتزا العشر دقائق في المنزل طريقة تحضير بيتزا العشر دقائق في المنزل المكونات: كأسين دقيق للمعجنات.

عبوة صغيرة من الخميرة مقدار ملعقة.

كيس من مسحوق البيكنج باودر.

ملعقتين من لبن البودرة.

ملعقة صغيرة من البصل البودرة وأخري من الثوم.

ماء دافئ للعجن.

رشة ملح. طريقة التحضير: تحضير وعاء متناسب مع الكميات التي سبق ذكرها ووضع كلاً من السكر والخميرة معاً وتوابل البصل والثوم ثم نخل الدقيق ورش البيكنج باودر ومسحوق اللبن وتقليبهم معاً بإستخدام الملعقة. وضع الماء على المكونات بشكل تدريجي وتقليبه بإستخدام شوكة أو مضرب يدوي ونستمر بالتقليب حتى شبه متماسكة وسط ما بين السيولة والتماسك. نحضر صينية صغيرة الحجم أو مقلاة ويفضل أن تكون مقلاة ونقوم بوضع ملعقة من الزيت ونتركها على النار ونقوم بوضع كمية من العجين بداخل الصينية وفردها. بعد تحضير مكونات البيتزا الصوص الخاص بها والإضافات الخارجية نقوم بوضع الصوص على العجينة من الخارج وتوزيع الحشوة المكونه من دجاج أو لحوم من الجوانب ووضع غطاء على الصينية ونتركها لمدة عشر دقائق. عندما يتغير لونها ويتحول إلي اللون الذهبي وسيلان الجبنة على جميع الجوانب تصبح جاهزة للتقديم والتناول وقد تحتاج ما بين العشر دقائق إلي الخمسة عشر دقيقة، وتقديم البيتزا بجانب الكاتشب أو حسب الرغبة. طريقة التحضير:

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