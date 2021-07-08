اصبغي حواجبك بالحناء باللون البني في المنزل بدون أي مواد كيميائية

طريقة صبغ الحواجب بالحناء باللون البني، الإعتناء بالحواجب أمر يهم كل سيدة ترغب في الحصول على مظهر جذاب، والاهتمام بالحواجب له أهمية كبيرة لأنها تعكس جمال العينين، ولكن تواجه الكثير من السيدات مشكلة التناقض بين لون الحواجب ولون الشعر، وهو الأمر الذي يدفعها إلى صبغ الحواجب حتى تتناسب وتتناسق مع لون الشعر، في هذا المقال سوف نعرض لكم طريقة صبغ الحواجب بالحناء بطريقة سهلة وبسيطة.

طريقة صبغ الحواجب بالحناء في المنزل

تلجأ العديد من السيدات إلى صبغ الحواجب، فقد تذهب لصالون التجميل لصبغ الحواجب بأسعار باهظة، وبمكونات قد تحتوي على مواد كيميائية تضر بشعر الحاجب، فهناك العديد من المكونات الطبيعية التي تعمل على صبغ الحواجب بطريقة طبيعية، دون اللجوء لصالون التجميل واستخدام مواد كيميائية على الشعر، حيث أن صبغ الحواجب تتم بصبغة الشعر.

من الضروري اختيار نوع حناء ممتاز للحصول على نتائج مرضية في النهاية، وبعد اختيار نوع الحناء يتم قراءة تعليمات التحضير والاستخدام جيداً كما هي مدونة على العبوة.

طريقة التحضير:

يتم تجهيز الحناء كما هو موضح في طريقة التحضير المكتوبة على العبوة.

يمكن استخدام قوالب رسم الحواجب لتحديد شكل الحواجب الذي ترغبين فيه.

يتم تطبيق الحناء على الحواجب والإنتظار حتى تجف تماماً أو يمكن تركها ربع ساعة، ومن ثم غسلها جيداً.

صبغ الحواجب بالحناء وزيت الأملا

المكونات:

ملعقة كبيرة حناء.

مقدار ملعقة صغيرة عصير ليمون.

ملعقة كبيرة بودرة الأملا.

ماء حسب الحاجة.

طريقة التحضير:

خلط مكونات الحناء جيداً في إناء بلاستيك، ثم تدهن منطقة الجبهة وحول الأذن بالفازلين، مع لبس قفازات.

تطبيق الصبغة على الحاجبين باستخدام فرشاة الماسكارا ورسم الحاجبين جيداً بالصبغة.

تترك على الحاجبين لمدة نصف ساعة ثم يمسح بالقطنة ثم يغسل بالماء الجاري.

المكونات:

ملعقة عسل نحل.

مقدار ملعقة صغيرة كاكاو.

2 ملعقة قهوة.

مقدار ملعقة صغيرة زيت جوز هند.

يحضر إناء ويوضع فيه الكاكاو والقهوة، ثم يتم إضافة زيت جوز الهند والعسل، ويتم خلطهم جيداً.

بعد ذلك يتم تطبيق هذا الخليط على الحواجب، ويترك لمدة 20 دقيقة، ثم يمسح بقطنة ثم يغسل بالماء البارد.

استمتعي حواجب جذابة وصبغها مثل صالون التجميل.

نصائح هامة عند صبغ الحواجب بالحناء

سوف نعرض لكم مجموعة من النصائح الهامة عليكم اتباعها والالتزام بها عند صبغ الحواجب بالحناء: