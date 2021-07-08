طريقة عمل الكبدة الاسكندراني لإفطار مميز أول أيام عيد الأضحى بتكات أكبر الشيفات والمطاعم

تعتبر الكبدة الاسكندراني من أهم الأكلات التي يتم البحث عنها بشكل كبير للغاية، وذلك بالتزامن مع اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك، والذي يتم فيه أداء الأضحية، والذبح لوجه الله تعالى ابتغاء مرضاته، ولذلك اعتاد المسلمين على أن يقوموا بالإفطار بالكبدة الطازجة التي تخرج من الذبيحة عقب أداء المناسك على الفور، مما يستدعي علينا تقديم الوصفات المناسبة لإعدادها على طريقة أشهر المحلات بمكونات بسيطة للغاية. طريقة عمل الكبدة الاسكندراني في المنزل طريقة عمل الكبدة الاسكندراني في المنزل المكونات 1/4 كيلو من الكبدة الطازجة المقطعة إلى شرائح رفيعة (تشبه تقطيعة الشاورما).

2 ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

عصير حبتين كبيرتين من الليمون الطازج.

حبة من الفلفل الرومي الأحمر المقطع شرائح.

حبة من الفلفل الرومي الأخضر المقطع شرائح.

فلفل حار مقطع شرائح (حسب الرغبة).

2 ملعقة كبيرة من الخل.

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

1/2 ملعقة صغيرة من الكمون.

1/2 ملعقة صغيرة من الملح.

1/4 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

خبز بلدي. خطوات التحضير نقوم بنقع الكبدة في الماء والليمون والملح والخل لمدة نصف ساعة. تصفى الكبدة من الماء وتغسل جيداً. في طاسة على النار نقوم بوضع الزيت وتقليب الثوم فيه وبعدها نضيف لها الكبدة مع التقليب المستمر. عندما تصبح الكبدة جافة ومتغير لونها، نقوم بإضافة جميع التوابل وعصير الليمون. نضيف الخضروات مع الاستمرار في التقليب، وبمجرد تجانس المكونات يرفع المزيج من على النار. طريقة عمل الكبدة بالصوص البني طريقة عمل الكبدة بالصوص البني المكونات حبة من البصل المقطع إلى شرائح.

1/2 كيلو من الكبدة المقطعة إلى شرائح.

أربعة فصوص من الثوم المهروس.

100 جرام من المشروم المقطع شرائح.

عصير ثلاث حبات كبيرة من الليمون الطازج.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

ملعقة كبيرة من المستردة.

ملعقتين كبيرتين من الزيت النباتي.

مكعب زبدة.

ملعقة كبيرة من البقدونس الطازج.

1/2 لتر من الشوربة.

3 ملعقة كبيرة من كريمة الطهي.

رشة من الزعتر وجوزة الطيب. خطوات التحضير نقوم بغسل الكبدة جيداً بالماء واليمون، وبعدها تشوح في الزيت على نار متوسطة حتى يتغير لونها. يتم رفع الكبدة من على النار، ووضع الزبدة فيها مع تقليب الدقيق معها، وبعدها نضيف الشوربة والكريمة والتوابل. عندما يصبح قوامها كثيف نقوم بإضافة الكبدة مرة أخرى والتقديم على الفور. الوسوم

تعتبر الكبدة الاسكندراني من أهم الأكلات التي يتم البحث عنها بشكل كبير للغاية، وذلك بالتزامن مع اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك، والذي يتم فيه أداء الأضحية، والذبح لوجه الله تعالى ابتغاء مرضاته، ولذلك اعتاد المسلمين على أن يقوموا بالإفطار بالكبدة الطازجة التي تخرج من الذبيحة عقب أداء المناسك على الفور، مما يستدعي علينا تقديم الوصفات المناسبة لإعدادها على طريقة أشهر المحلات بمكونات بسيطة للغاية. طريقة عمل الكبدة الاسكندراني في المنزل طريقة عمل الكبدة الاسكندراني في المنزل المكونات 1/4 كيلو من الكبدة الطازجة المقطعة إلى شرائح رفيعة (تشبه تقطيعة الشاورما).

2 ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

عصير حبتين كبيرتين من الليمون الطازج.

حبة من الفلفل الرومي الأحمر المقطع شرائح.

حبة من الفلفل الرومي الأخضر المقطع شرائح.

فلفل حار مقطع شرائح (حسب الرغبة).

2 ملعقة كبيرة من الخل.

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

1/2 ملعقة صغيرة من الكمون.

1/2 ملعقة صغيرة من الملح.

1/4 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

خبز بلدي. خطوات التحضير نقوم بنقع الكبدة في الماء والليمون والملح والخل لمدة نصف ساعة. تصفى الكبدة من الماء وتغسل جيداً. في طاسة على النار نقوم بوضع الزيت وتقليب الثوم فيه وبعدها نضيف لها الكبدة مع التقليب المستمر. عندما تصبح الكبدة جافة ومتغير لونها، نقوم بإضافة جميع التوابل وعصير الليمون. نضيف الخضروات مع الاستمرار في التقليب، وبمجرد تجانس المكونات يرفع المزيج من على النار. طريقة عمل الكبدة بالصوص البني طريقة عمل الكبدة بالصوص البني المكونات حبة من البصل المقطع إلى شرائح.

1/2 كيلو من الكبدة المقطعة إلى شرائح.

أربعة فصوص من الثوم المهروس.

100 جرام من المشروم المقطع شرائح.

عصير ثلاث حبات كبيرة من الليمون الطازج.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

ملعقة كبيرة من المستردة.

ملعقتين كبيرتين من الزيت النباتي.

مكعب زبدة.

ملعقة كبيرة من البقدونس الطازج.

1/2 لتر من الشوربة.

3 ملعقة كبيرة من كريمة الطهي.

رشة من الزعتر وجوزة الطيب. خطوات التحضير نقوم بغسل الكبدة جيداً بالماء واليمون، وبعدها تشوح في الزيت على نار متوسطة حتى يتغير لونها. يتم رفع الكبدة من على النار، ووضع الزبدة فيها مع تقليب الدقيق معها، وبعدها نضيف الشوربة والكريمة والتوابل. عندما يصبح قوامها كثيف نقوم بإضافة الكبدة مرة أخرى والتقديم على الفور.

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