كيراتين طبيعي للشعر في المنزل من البيض والموز.. هيخليكي مش محتاجة لكوافير بعد النهاردة

هناك عدد كبير للغاية من الفتيات والسيدات التي تعاني من تموج الشعر وتجعده، والتي تجعلها تلجأ على الفور إلى استخدام كريمات الفرد والمواد الكيماوية التي تمنحها النتيجة الفورية التي تجعلها راضية عن مظهرها وتشعر أنه على أفضل حالة، ولكن تلك النتائج الفورية لا تنبع إلا من المواد الكيماوية التي لها أضرار بالغة على صحة الشعر على المدى الطويل، ومع تكرار الاستخدام، تتسبب تلك المواد في هلاك الشعر وتلفه وضياع صحته، مما يجعله ضعيف ومقصف، ولكننا اليوم أمام أحد وصفات كيراتين طبيعي في المنزل، بمكونات بسيطة لن تخطر على بالكم.كيراتين طبيعي في المنزل بدون كيماويات
يعتبر البيض والموز من أبرز المكونات الطبيعية الغنية بنسبة عالية من البروتين، والذي له فوائد كبيرة وبالغة على الشعر وصحته، فهو يمنحه الترطيب والنعومة الفائقة، ويجعله مفرود وناعم وأملس مثل الحرير مع الاستمرار في الاستخدام.
المكونات
- حبة من الموز الناضج.
- صفار حبتين من البيض.
طريقة التحضير
- نقوم أولاً بطحن الموزة مع القشرة في كبة الكهربائية حتى تصبح ناعمة للغاية.
- نضيف البيض مع الاستمرار في الخفق والتقليب إلى أن تتجانس المكونات سوياً.
- يتم غسل الشعر بالطريقة العادية وتنظيفه من أية كريمات أو بلسم.
- يطبق المزيج على الشعر من الجذور وحتى الأطراف، مع مراعاة تدليك فروة الرأس بالخليط جيداً.
- يترك على الشعر لمدة ساعتين وبعدها يغسل بالماء والشامبو.
- تكرر هذه الوصفة أسبوعياً للوصول إلى النتائج المرجوة.
المكونات
- 1/4 كوب من العيل الأبيض.
- 1/4 كوب من زيت جوز الهند.
- 1/4 كوب من حليب جوز الهند.
- 2 ملعقة كبيرة من زيت الكاموميل.
طريقة التحضير
- نقوم بمزج جميع المكونات سوياً حتى تصبح متجانسة تماماً وخالية من أي تكتلات.
- تطبق على الشعر من الجذور حتى الأطراف بفرشاة الصبغة، لضمان تغطية مثالية لكل أجزاء الشعر.
- يتم تغطية الشعر بالغطاء البلاستيكي المخصص للاستحمام، ويترك لمدة نصف ساعة.
- يتم غسله جيداً بالماء والشامبو والتأكد من تنظيفه من المزيج تماماً.
- يتم تكرار تلك الوصفة مرتين أسبوعياً للوصول إلى النتيجة المطلوبة.
الوسوم
هناك عدد كبير للغاية من الفتيات والسيدات التي تعاني من تموج الشعر وتجعده، والتي تجعلها تلجأ على الفور إلى استخدام كريمات الفرد والمواد الكيماوية التي تمنحها النتيجة الفورية التي تجعلها راضية عن مظهرها وتشعر أنه على أفضل حالة، ولكن تلك النتائج الفورية لا تنبع إلا من المواد الكيماوية التي لها أضرار بالغة على صحة الشعر على المدى الطويل، ومع تكرار الاستخدام، تتسبب تلك المواد في هلاك الشعر وتلفه وضياع صحته، مما يجعله ضعيف ومقصف، ولكننا اليوم أمام أحد وصفات كيراتين طبيعي في المنزل، بمكونات بسيطة لن تخطر على بالكم.كيراتين طبيعي في المنزل بدون كيماويات
يعتبر البيض والموز من أبرز المكونات الطبيعية الغنية بنسبة عالية من البروتين، والذي له فوائد كبيرة وبالغة على الشعر وصحته، فهو يمنحه الترطيب والنعومة الفائقة، ويجعله مفرود وناعم وأملس مثل الحرير مع الاستمرار في الاستخدام.
المكونات
- حبة من الموز الناضج.
- صفار حبتين من البيض.
طريقة التحضير
- نقوم أولاً بطحن الموزة مع القشرة في كبة الكهربائية حتى تصبح ناعمة للغاية.
- نضيف البيض مع الاستمرار في الخفق والتقليب إلى أن تتجانس المكونات سوياً.
- يتم غسل الشعر بالطريقة العادية وتنظيفه من أية كريمات أو بلسم.
- يطبق المزيج على الشعر من الجذور وحتى الأطراف، مع مراعاة تدليك فروة الرأس بالخليط جيداً.
- يترك على الشعر لمدة ساعتين وبعدها يغسل بالماء والشامبو.
- تكرر هذه الوصفة أسبوعياً للوصول إلى النتائج المرجوة.
المكونات
- 1/4 كوب من العيل الأبيض.
- 1/4 كوب من زيت جوز الهند.
- 1/4 كوب من حليب جوز الهند.
- 2 ملعقة كبيرة من زيت الكاموميل.
طريقة التحضير
- نقوم بمزج جميع المكونات سوياً حتى تصبح متجانسة تماماً وخالية من أي تكتلات.
- تطبق على الشعر من الجذور حتى الأطراف بفرشاة الصبغة، لضمان تغطية مثالية لكل أجزاء الشعر.
- يتم تغطية الشعر بالغطاء البلاستيكي المخصص للاستحمام، ويترك لمدة نصف ساعة.
- يتم غسله جيداً بالماء والشامبو والتأكد من تنظيفه من المزيج تماماً.
- يتم تكرار تلك الوصفة مرتين أسبوعياً للوصول إلى النتيجة المطلوبة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيراتين طبيعي للشعر في المنزل من البيض والموز.. هيخليكي مش محتاجة لكوافير بعد النهاردة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.