معجزة كريم الليمون والنشا الرهيب لتبييض البشرة وازاله الشوائب والسواد والتجاعيد فورا

معجزة كريم الليمون والنشا الرهيب لتبييض البشرة، يمكنك يا عزيزتي تحضير أفضل الخلطات والوصفات الطبيعية التي تساعدك على البياض الناصع الذي تحتاجينه وتعتبر وصفة كريم الليمون والنشا، هي من الوصفات التي تساعد على إشراق البشرة ويمكن أيضا أن تعتني بشكل دائم بالبشرة خصوصا في فترة الصيف والإرهاق التي تشعر به، والذهاب دائما في اشعه الشمس الحارقه، اصبح بامكانك اليوم وصفة تساعد على ترطيب البشرة، ولمعانها ونعومتها، وازاله الشوائب والكلف والتجاعيد من أفضل الكريمات الطبيعية.

المكونات :-

ثلاث ملاعق من النشا.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقتين من عصير الليمون.

نصف ملعقة من الحليب البودر.

أولا يجب أن تقومي بالإضافة النشا مع ماء الورد.

ثم اضيفي عصير الليمون و اخلطي جميع المكونات مع اضافة الحليب البودر.

قومي بغسل بشرتك جيدا لازاله الميك اب.

ثم قومي بوضع هذا الماسك المميز على البشرة النظيفة.

انتظري يا عزيزتي لمدة 15 دقيقة، ثم نقوم بغسل البشرة جيدا.

هذا الماسك يكرر مرتين في الأسبوع للحصول على بياض ناصع لجميع الأشخاص الذين لديهم البشرة الدهنية

المكونات :-

ثلاث ملاعق صغيرة من النشا.

ملعقتين من العسل.

نصف ملعقة من زبدة الليمون.

اولا عزيزتي اخلطي جميع المكونات من النشا هو العسل و الليمون واخلطيهم جيدا.

ضعي هذا الماسك على بشره نضيفة.

ثم قومي يوضع على البشرة مباشرة لمدة نصف ساعة

ثم قومي بغسيل بشرتك.

ابدائي بوضع هذا الماسك لمدة تتراوح ما بين 20 إلى 30 دقيقة.

هذا الماسك يتم استخدامه بشكل دائم على الأقل خمس مرات في الشهر.