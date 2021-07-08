إزالة الشعر بالفازلين أقضي على شعر العانة نهائياً بدون آلم في أسرع وقت

إزالة الشعر بالفازلين، يعتبر الفازلين من الوصفات التي لها نتائج سريعة لإزالة الشعر وتفتيح لون البشرة. وهي مادة تمت تصفيتها ثلاث مرات. مما يعني أنها لا تحتوي على شوائب وهي آمنة للاستخدام. في السنوات القليلة الماضية، تم استخدام الفازلين في كريمات البشرة ومزيلات العرق. وفي العديد من البشرة منتجات العناية وتصفيف الشعر، وهناك العديد من الطرق لاستخدام الفازلين مثل “تستخدمه الأمهات للوقاية من طفح الحفاض، أو استخدامه لتنعيم بشرتك“. ولكن الغرض الرئيسي من الفازلين هو حبس الرطوبة، ولذلك يستخدمه الكثير من الناس بالنسبة للبشرة الجافة والمتشققة.

هناك استخدام جيدة للفازلين وهو إزالة شعر الجسم غير المرغوب فيه. ويمكنك استخدام هذه الطريقة على أي جزء من الجسم ، ويستخدم معظم الناس هذه الطريقة لإزالة الشعر من الإبط والشفتين العليا ومنطقة العانة والساقين وأي مناطق أخرى ينمو بها الشعر.

إزالة الشعر بالفازلين

تبحث الكثير من السيدات والفتيات عن أفضل الطرق لإزالة الشعر وخاصة منطقة الإبطين والعانة، وتسعي بالبحث عن التخلص من تلك المشكلة. دون الشعور بأي آلم ومن الممكن القضاء على تلك المشكلة بواسطة استخدام وصفات الفازلين التي تقضي على الشعر الزائد. في أي مكان دون الحاجة لاستخدام المستحضرات التي تعود بالضرر على البشرة.

وصفة الفازلين لإزالة شعر العانة

سوف تحتاجين لإعداد هذه الوصفة بعض المكونات البسيطة مثل:

½ ملعقة كبيرة من الكركم.

1 ملعقة كبيرة من دقيق الحمص المطحون.

3 معالق كبيرة لبن بودر.

1 ملعقة كبيرة من الفازلين.

مزج جميع المكونات مع بعضها البعض في إناء حتي تتكون لدينا عجينة متماسكة. ويتم وضع العجينة على المنطقة التي ترغبين بإزالة الشعر منها. ويتم فرد العجينة في نفس اتجاه نمو الشعر وتركه لمدة ١٠ دقائق حتي يجف. ثم يتم نزع الخلطة عكس اتجاه الشعر وبعد ذلك يتم غسل المكان بالماء الفاتر وتنشيف المنطقة بفوطة قطنية.

وصفة الفازلين للقضاء على الشعر نهائياً

يمكنك القضاء على شعر العانة نهائياً بدون آلم بواسطة خلط ملعقتين من زيت النمل وملعقتين من الفازلين ومزجهم معاً. ثم وضع الخليط على المنطقة المراد ازالة الشعر منها والانتظار 10 دقائق ومسح المنطقة بقطنة نظيفة. فهذه الوصفة تعمل على إزالة الشعر وترطيب البشرة و تبيض الأماكن الداكنة بالجسم.

الفازلين والنشا لتفتيح المناطق الحساسة

تعمل هذه الخلطة على تفتيح المناطق الحساسة وإزالة السواد بها، فقط سوف تحتاجين إلي التالي :

ملعقه كبيرة من نشا الذرة.

ملعقة من الحليب البودر.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

ملعقة من الفازلين.

أحضري وعاء زجاجي وقومي بوضع ملعقة عصير الليمون مع النشا وكوب الحليب و قومي بخلط المكونات جيدا، بعد ذلك أضيفي عسل النحل والفازلين، واستمري في الخلط حتى يصبح لدينا عجينة متماسكة قدراً ما.

طريقة التحضير والاستخدام:

قومي بإحضار قطعة من القطن وابدئي بغمسها في الخليط ثم تمريرها على البشرة وعلى الأماكن الداكنة السوداء فى الجسم مثل الأماكن الحساسة، وتحت الابط، ويتم تكرار هذه العملية بشكل يومي مرتين باليوم، مع مراعاة وضع القليل من الفازلين على البشرة بعد غسل الخليط، وبعد مرور ثلاثة أيام سوف تلاحظين تفتيح البشرة بسرعة خيالية.