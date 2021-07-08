كنز رباني ضعيه في الشامبو شعرك لن يتوقف عن الكثافة والغزارة ووقف التساقط نهائيا

كنز رباني ضعيه في الشامبو شعرك لن يتوقف عن الكثافة والغزارة، الشعر هو أساس جمال المرأة ويجب أن يحظى بالإهتمام والعناية والمحافظة عليه، وهناك العديد من الوصفات للعناية بالشعر ومنها الطرق الطبيعية التي تعمل على قوة الشعر ولمعانه، وهناك بعض المستحضرات الكيميائية الجاهزة التي قد تسبب جفاف وخشونة الشعر على المدى الطويل وتقصف الأطراف والعديد من المشاكل لأنها تحتوي على مواد كيميائية ضارة، يجب على النساء والفتيات عدم إستخدام المستحضرات الكيميائية وإستخدام الوصفات الطبيعية التي سوف نذكرها لكم من خلال مقالنا أتبع التالي.

ضعيها في الشامبو لن يتوقف شعرك عن النمو بغزارة نقدم لكم وصفات طبيعية تساعد على نمو الشعر وحمايته من التساقط بإضافة بعض المكونات البسيطة والساهلة للشامبو تابعونا بالخطوات وأفضل الطرق للمحافظة على الشعر بطرق منزلية طبيعية، نقدم لكِ أفضل الطرق للحصول على شعر كثيفاً وصحياً وناعماً بدون أي ضرر كيميائي.

عند إضافة القهوة إلى الشامبو تساعد الشعر في علاج العديد من المشاكل التي تواجه عدد كبير من النساء والفتيات، وتعمل القهوة على حماية الشعر من التقصف وتعاون الشعر على التخلص من الزيوت الزائدة في الشعر وتعمل على تقوية الشعر وحمايته من الأطراف المتقصفة والتساقط، وتعاون أيضاً على نمو الشعر في المناطق الفارغة.

يُضاف كوب من الماء إلى القدر ويُغلى المزيج ويُترك جانبًا.

ثلاث ملاعق كبيرة من القهوة إلى الماء وتترك حتى تذوب تمامًا.

يوضع الماء باردًا مع القهوة على زجاجة الشامبو ويخلط الخليط جيدًا ويترك قبل الإستخدام لمدة ثلاث ساعات على الأقل.

ثم يصبح الخليط جاهزاً للإستعمال ويوضع الخليط على فروة الرأس مباشرةٍ ثم يغسل الشعر جيداً.

يساعد هذا الخليط في التخلص من القشرة وينظف فروة الرأس ويعمل على تفتيح مسام بصيلات الشعر.

ويساعد الشعر على النمو بشكل طبيعي.

وصفة البيض للشعر:

يحتوي البيض على الكثير من البروتينات والحديد والكبريت التي تفيد الجسم والشعر ويدخل في العديد من الوصفات المختلفة لما له من فاعلية رائعة حيث يعمل على ترطيب وتنعيم الشعر، وإطالة الشعر وتكثيفه في أسرع وقتاً.

في وعاء صغير، ضعي بياض البيض مع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون واخلطيهم جيداً.

ثم يوضع الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف، ويترك الخليط لمدة ساعة على الشعر.

ثم يغسل الشعر بالشامبو والبلسم.

طريقة الإستخدام: