أسرار عمل البيتزا الإيطالي في البيت بوصفة سهلة وبسيطة وتحدي مش هتشتريها تاني

تعتبر البيتزا الإيطالي من أشهر أنواع البيتزا المعروفة على الإطلاق، والتي تتميز بمذاقها اللذيذ والمميز للغاية، يحبها الأطفال والكبار بشكل كبير للغاية، نظراً لقدرتها في تلبية وتوفير جميع الأطعمة والأذواق لكل الأفراد على حد سواء، من الممكن تقديم مئات الأنواع من البيتزا بعدد كبير من الحشوات المبتكرة للغاية، والتي تلقى حب وإعجاب كبير للغاية من الجميع، وحتى تتمكنوا من إعداد البيتزا الإيطالي بنجاح بالغ يجب تحضير العجينة بشكل مميز وخطوات دقيقة، وذلك ما سوف نقدمه لكم في المقال التالي.

طريقة عمل البيتزا الإيطالي

الخطوة الأساسية في طريقة عمل البيتزا الإيطالي هي العجينة الخاصة بالبيتزا، والتي يمكننا إعدادها بكل سهولة في المنزل من خلال الخطوات التالية:

المكونات

2 كوب من الدقيق الأبيض.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ماء للعجن.

ملعقة صغيرة من الثوم والبصل المجفف.

ملعقتين كبيرتين من الزيت النباتي أو زيت الزيتون.

خطوات التحضير

في وعاء العجن نقوم بإضافة السكر والخميرة وملعقة من الدقيق مع نصف كوب من الماء والتقليب جيداً حتى تتجانس المكونات. تترك المكونات جانباً حتى تختمر وتبدأ الخميرة في التفاعل وظهور الفقاعات بأعلى الطبق. نقوم بإضافة نصف كمية الدقيق والتقليب جيداً إلى أن تذوب في الماء، وتترك جانياً حتى تختمر ويتضاعف حجمها. وفي الخطوة الأخيرة نقوم بإضافة باقي كمية الدقيق مضاف له الملح والثوم والبصل إلى الخليط. نقوم بالعجن جيداً حتى تتجانس المكونات ويصبح لدينا عجينة ناعمة للغاية. تغطى بالزيت من كل الاتجاهات وتترك جانباً.

خطوات إعداد البيتزا الإيطالي في البيت باحترافية

بعد الانتهاء من تحضير عجينة البيتزا الإيطالي وتختمر، يصبح الأمر الآن أسهل مما يمكن، كل ما علينا فعله هو فرد العجينة ووضع الحشوة والتسوية، ولكن بناءً على الخطوات التالية: