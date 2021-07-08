أسهل طريقة لعمل مزيل عرق طبيعي في المنزل وبأقل التكاليف

عدد كبير من السيدات والبنات يحرصون علي نظافتهم الشخصية ويعشقون المنتجات الطبيعية ويبحثون عن طرق مختلفة لعمل مزيل عرق طبيعي في المنزل بأقل التكاليف والهدف من ذلك هو التخلص من رائحة العرق خاصة في فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة خاصة في منطقة تحت الإبط، وحاليا هناك العديد من مزيلات العرق عالية التكلفة وبها مواد حافظة تؤثر علي الجلد وتؤدي إلي اسمرار المنطقة التي تضع عليها مزيل العرق خاصة منطقة تحت الإبط، ومن هنا سوف نشرح لكم عدد من الوصفات الطبيعية لعمل مزيل العرق بمواد طبيعية 100%.

طريقة عمل مزيل عرق طبيعي في المنزل

سوف نقدم لكم اليوم عدد متنوع من الوصفات الطبيعية التي تصنع في المنزل لعمل مزيلات مختلفة للعرق بالإضافة إلي ذلك تعمل علي تفتيح الجسم أو مكان التعرق علي عكس باقي المزيلات التي تعمل علي اسمرار منطقة الجلد التي تضع عليها المزيل.

الوصفة الأولي

عليك سيدتي إحضار بوله صغيرة عميقة وضعي بها كل من: معلقة كبيرة من النشا، معلقة صغيرة من حجر الشبه المطحون، عدد 2 معلقة كبيرة من ماء الورد، و5 نقط من المسك الأبيض، وعليك بالتقليب الجيد للمكونات ووضعهم علي نار هادئة حتي يتم تماسك الخليط بشكل كامل وبعد ذلك وضعه في علبه في الثلاجة ونستخدمه بعد الاستحمام مباشرة وسوف تلاحظين الفرق.

الوصفة الثانية

سوف نقدم لكي سيدتي وصفة مزيل العرق بالا فندر وهي وصفة ذو رائحة جذابة ومميزة، فعليك إحضار بوله صغيرة ونضع بها المكونات التالية:معلقة كبيرة من نشا الذرة، ثم زيت اللافندر 5 نقاط مركزين، ثم 5 نقاط زيت نعناع، ثم معلقة خميرة فورية، ثم معلقة صغيرة زيت خشب الصندل، ثم معلقة من زيت جوز الهند، ثم كبسولة من فيتامين E ، ثم نضع علي الخليط مضاد للفطريات من الصيدلية، وعلينا خلط المكونات جيدا لكي نحصل علي خليط متجانس ووضع المزيج في علبه فارغة نظيفة ونستخدمه بشكل يومي.

الطريقة الثالثة

طريقة مزيل العرق بزبدة الشيا وهي مكون مميز جدا يجعل الجسم ناعم كالحرير ويعمل علي تغذية البشرة وترطيبها ومن هنا سوف نوضح لكم طريقة التحضير حيث نأتي بوعاء عميق صغير نضع به المكونات التالية: معلقة كبيرة من زيت جوز الهند، ثم معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، ثم معلقة كبيرة من زبدة الشيا، ثم معلقة كبيرة من نشا الذرة مع التقليب الجيد حتي يصبح الخليط متماسك ونضع المزيل في علبه فارعة حتي يكون جاهز للاستخدام اليومي.