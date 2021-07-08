طريقة إزالة شعر العانة بالفازلين والعسل نهائياً وبدون ألم بمكونات بسيطة ونفس نتيجة الليزر

طريقة إزالة شعر العانة بالفازلين والعسل هي كل ما تبحث عنه الفتيات في تلك الفترة، رغبة منهم في الحصول على أحد الوصفات البسيطة التي تمكنهم من إزالة الشعر الزائد في الجسم، في أكثر المناطق الحساسة، بدون ألم وبدون عودة مرة أخرى، وبدون تكلفة كبيرة، ونظراً لاقتراب موعد حلول عيد الأضحى المبارك، فإن عملية البحث عن تلك الوصفة تزداد بشكل كبير للغاية، وإنه من جانبنا نقدم لكم جميع المعلومات حول تلك الوصفة بالتفصيل وطريقة تطبيقها على البشرة للتخلص من الشعر الزائد نهائياً من المرة الأولى حتى في أصعب المناطق وأكثرها حساسية.

طريقة إزالة شعر العانة بالفازلين والعسل

تعتبر وصفة الفازلين والعسل لإزالة شعر لعانة، من أهم وأبرز الوصفات التي لمع نجمها في الفترة الأخيرة، والتي تساهم في التخلص من الشعر الزائد نهائياً والنتيجة مذهلة من المرة الأولى، ولا نحتاج في تلك الوصفة العديد من المكونات، ولكنها مجموعة من أبسط المكونات الموجودة في كل منزل.

المكونات

3 ملاعق كبيرة من العسل.

5 ملاعق كبيرة من الخميرة.

ملعقة ونصف من ماء الورد.

عصير نصف ليمونة طازجة.

طريقة التحضير

نقوم بتقليب جميع المكونات سوياً في وعاء صغير حتى تمتزج تماماً. نقوم بتطبيقها على المنطقة المرغوب إزالة الشعر منها. تترك حتى تجف تماماً وبعدها تغسل جيداً قبل إزالة الشعر. القيام بإزالة الشعر من المنطقة بالطريقة المعتادة. تلك الوصفة فعالة للغاية في إزالة الألم والتسكين وقت إزالة الشعر من الجذور.

خطوات إزالة شعر العانة بالفازلين

المكونات

نصف ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقتين كبيرتين من الحمص المطحون.

نصف ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم.

ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب المجفف.

طريقة التحضير