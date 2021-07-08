كنز ربانى كريم الكركم المعجزة الخارقة لتفتيح الجسم والاماكن الداكنة بياض ناصع ونضارة ملفتة

كنز ربانى كريم الكركم المعجزة الخارقة لتفتيح الجسم ، البشرة البيضاء والمميزة، والتي تكون نقية، من ضمن الاشياء التي تجعل السيدات يشعرون بالثقة بأنفسهم من تواجدها لذلك دائما نجد ان اغلب الفتيات والنساء يقوم بالبحث بصفة مستمرة عن طريقة تساعد البشرة على التفتيح والتخلص من المسام الواسعة والاسمرار الناتج من اشعة الشمس الفوق بنفسجية، وبعض العوامل الاخرى إذا كان المناخ أو استخدامنا لبعض المواد الضارة من ،ولكن تصبغات البشرة تحتاج ايضا الى كريم طبيعي نقوم باستخدامه، وتصنيعه داخل المنزل ولهذا السبب وجدنا الحل في كريم الكركم التي تزيد من لمعان البشرة وتفتيحها فابعوا معنا الطريقة من خلال موقع ثقفنى.

الكركم من ضمن المواد التي تعتبر مضادة للاكسده تتخلص من البكتيريا الضاره التي تتواجد في البشرة.

عند استخدامنا لكريم الكركم سوف يساعد في التخلص من ندبات البشرة.

يقضي أيضا الكركم على الخلايا الميتة التي تتواجد فيه.

يساعد كريم الكركم على وجود فيتامينات متعددة مثل فيتامين سي التي يساعد على نعومة البشرة وتفتيحها ، وتفتيحها يحفز درجة الكولاجين التي تتواجد في البشرة مما يزيد من لمعان البشرة ونقائها وصفائها.

يعمل ايضا ماسك الكركم على التخلص من حبوب الشباب التي تظهر في وقت معين وتؤثر على البشرة

خمس ملاعق من الكركم.

2 ملعقة من الحليب.

ملعقة من ماء الورد

الطريقة:

اولا يجب أن نقوم بتحضير وعاء واسع نضيف فيه كمية من الكركم مع اضافه الحليب وماء الورد.

نخلط جميع المكونات جيدا ثم نبدأ باخذ هذه الكمية ونضعها داخل وعاء محكم الغلق.

ونقوم بوضعها على البشرة بشكل متساوي على جميع الأماكن التي تتواجد في الجسم ايضا وبالاخص الاماكن الحساسة لكي تساعد في التخلص من الاسمرار الناتج من بعض الملابس الغير قطنيه.

هذا الكريم يمكننا استخدامه على البشرة كماسك طبيعي لمدة نصف ساعة ثم نقوم بغسل البشرة جيدا.

كما يمكننا أيضا أن نقوم باستخدام هذا الكريم بشكل يومي.

2 ملعقه ونصف من الكركم.

ملعقة ونصف من الدقيق.

نصف ملعقة من النشا.

ملعقة كبيرة من الحليب.

ملعقتين من زيت جوز الهند.

يجب اولا أن تقوم بتحضير هذه العجينه أو كريم من الكركم ثم نقوم باضافة الدقيق والنشا.

نبدأ بوضع زيت الجوز الهند مع التقليب المستمر و نضيف بعد ذلك الحليب.

يتم دمج جميع المكونات و نقوم بإضافتها إلى الجسم من البشره والرقبه، واليدين.

نترك هذا الماسك على الجسم لمدة نصف ساعة الى ساعة ثم نقوم بشطف البشرة جيدا باستخدام الماء البارد.

يفضل أن نقوم بوضع الزبادي على البشرة مباشرة.

كنز ربانى كريم الكركم المعجزة الخارقة لتفتيح الجسم