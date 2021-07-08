وصفات لتفتيح البشرة و تنعيمها للحصول على بشرة بيضاء خالية من الحبوب

وصفات لتفتيح البشرة و تنعيمها. طرق كثيرة للحصول على بشرة بيضاء خالية من الحبوب . يقوم الكثير من النساء بالبحث عن أفضل الخلطات . للحصول على بشرة بيضاء خالية من الحبوب. و تتميز بالإشراقة و الحيوية. حيث نجد هناك الكثير من الكريمات التي تعمل على تفتيح البشرة . و لكن هناك العديد من النساء تبحث عن خلطات طبيعية حتى لا تؤثر على البشرة . لذلك نعمل على تقديم أفضل الخلطات الطبيعية للبشرة التي تساعد على تفتيح و نضارة و ترطيب البشرة بأسرع الطرق الممكنة. و بالإضافة أن هذه الخلطات تتوفر في كل بيت، و من الممكن أن تقوم بصناعتها بكل سهولة.

وصفات لتفتيح البشرة و تنعيمها

خلطات سريعة المفعول لبشرة نضرة و بيضاء. نجد هناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي تساعد البشرة للوصول إلى نتيجة ممتازة في أسرع وقت ، و من بين هذه الوصفات :

وصفة البرتقال مع الكركم لتفتيح البشرة

يتميز البرتقال و الكركم من العناصر الهامة التي تحتوي على الكثير من الفيتامينات و المعادن التي تساعد على تفتيح البشرة و تنعيمها ، حيث يحتوي على عناصر هامة تحتاج لها البشرة .

طريقة الاستخدام

عليك إحضار عصير البرتقال و وضع عليه الكركم ، و وضعه على الوجه لمدة لا تقل عن ساعة حتى يجف و يشربها البشرة ، و يتم غسل الوجه بالماء الفاتر ، و يفضل تكرار هذه الوصفة عدة مرات للحصول على أفضل النتائج الممكنة.

وصفة العسل لتفتيح البشرة

يحتوى العسل على عناصر تركيب عالية و يساعد على تفتيح البشرة ، و تنعيمها ، و الحصول على بشرة نضرة و صافية.

طريقة الاستخدام

عليك إحضار العسل و زيت لوز و القيل من اللبن البودر و الليمون ، عليك تركه على البشرة لمدة ربع ساعة حتى يخف ، و يتم شطفة بالماء ، و يتم تكرار هذه الوصفة حتى تحصل على بشرة بيضاء خالية من الحبوب و ناعمة .

و بذلك نكون قدمنا لكم العديد من الوصفات التي تساعد على نضارة و تفتيح البشرة ، للوصول إلى البشرة المطلوبة خالية من الحبوب و الجلد الميت.