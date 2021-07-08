كيراتين معجزة بكريم البانثينول فرد وتنعيم الشعر الخشن والمموج جدا وتنعيمه زي الحرير في غضون دقائق

في الوقت الحالي انتشرت وصفات كثيرة على مواقع التواصل الإجتماعي عن كريم بانثينول وأنه بديل قوي وفعال للكراتين والبروتين حيث يقوم بفرد الشعر ويجعله ناعم مثل الحرير، فهذا الكريم يساعد في الحصول على شعر مفرود وناعم كما يقوم بتنعيم الشعر ويجعله أكثر لمعان ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم خلطة كريم بانثينول لتنعيم الشعر الخشن فتابعونا. خلطة كريم بانثينول لتنعيم الشعر الخشن خلطة كريم بانثينول لتنعيم الشعر الخشن المكونات : عبوة كريم بانثينول كاملة.

ملعقة كبيرة من فيتامين e.

ملعقة كبيرة من زيت الأفوكادو.

ملعقة كبيرة من زيت الأرجان.

ملعقة من زيت الجليسرين.

ملعقة من زيت الجوجوبا. طريقة التحضير والاستخدام : نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات السابقة ثم نقوم بتقليب المكونات جيدا حتى تذوب مع بعض وتتجانس ثم قومي بوضع المزيج على الشعر بداية من الجذور وحتى الأطراف.

اتركي المزيج على الشعر لمدة ساعة ثم يغسل بالماء الفاتر جيدا ويجب التأكد من غسل الشعر جيدا للتخلص من بقايا الخلطة نهائيا.

ثم يغسل الشعر بشامبو خالي من الكبريت ويمشط بمشط خشب وسوف تلاحظي الفرق بنفسك من أول مرة تكرر هذه الخلطة مرة واحدة أسبوعيا ولمدة شهر للتخلص من الشعر الخشن نهائيا والحصول على شعر ناعم ومفرود ولامع. خلطة كريم بانثينول وزيت جوز الهند نقوم بخلط عبوة بانثينول كاملة مع كمية مناسبة من زيت جوز الهند ثم نقوم بوضع المزيج على الشعر بعد ترك واحد سم بعيدا عن الجذور، وبعد ذلك قومي بتمشيط لمدة 30 دقيقة حتى يصبح أكثر نعومة ولمعان.

أو قومي بخلط عبوة بانثينول مع زيت جوز الهند ثم نضيف ملعقة من زبدة الشيا مع ملعقة من زيت الأرجان وزيت السمسم وملعقة من زيت اللوز، بعد ذلك قومي بوضع جميع المكونات السابقة في وعاء واخلطيهم جيدا للحصول على قوام كريمي ثم قومي بوضع الخليط على شعرك ويجب الابتعاد عن فروة الرأس وبعد ذلك يغسل بالطريقة المعتادة. فوائد كريم بانثينول تساعد في تقوية بصيلات الشعر.

يساعد في التخلص من هيشان الشعر ويجعله أكثر نعومة ولمعان.

يقوم بترطيب الشعر بشكل كبير ويساعد على إزالة البكتيريا والفطريات من الشعر ويقلل الحكة.

يقوم بفرد وتنعيم الشعر المجعد. خلطة كريم بانثينول وزيت جوز الهندفوائد كريم بانثينول الوسوم

في الوقت الحالي انتشرت وصفات كثيرة على مواقع التواصل الإجتماعي عن كريم بانثينول وأنه بديل قوي وفعال للكراتين والبروتين حيث يقوم بفرد الشعر ويجعله ناعم مثل الحرير، فهذا الكريم يساعد في الحصول على شعر مفرود وناعم كما يقوم بتنعيم الشعر ويجعله أكثر لمعان ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم خلطة كريم بانثينول لتنعيم الشعر الخشن فتابعونا. خلطة كريم بانثينول لتنعيم الشعر الخشن خلطة كريم بانثينول لتنعيم الشعر الخشن المكونات : عبوة كريم بانثينول كاملة.

ملعقة كبيرة من فيتامين e.

ملعقة كبيرة من زيت الأفوكادو.

ملعقة كبيرة من زيت الأرجان.

ملعقة من زيت الجليسرين.

ملعقة من زيت الجوجوبا. طريقة التحضير والاستخدام : نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات السابقة ثم نقوم بتقليب المكونات جيدا حتى تذوب مع بعض وتتجانس ثم قومي بوضع المزيج على الشعر بداية من الجذور وحتى الأطراف.

اتركي المزيج على الشعر لمدة ساعة ثم يغسل بالماء الفاتر جيدا ويجب التأكد من غسل الشعر جيدا للتخلص من بقايا الخلطة نهائيا.

ثم يغسل الشعر بشامبو خالي من الكبريت ويمشط بمشط خشب وسوف تلاحظي الفرق بنفسك من أول مرة تكرر هذه الخلطة مرة واحدة أسبوعيا ولمدة شهر للتخلص من الشعر الخشن نهائيا والحصول على شعر ناعم ومفرود ولامع. خلطة كريم بانثينول وزيت جوز الهند نقوم بخلط عبوة بانثينول كاملة مع كمية مناسبة من زيت جوز الهند ثم نقوم بوضع المزيج على الشعر بعد ترك واحد سم بعيدا عن الجذور، وبعد ذلك قومي بتمشيط لمدة 30 دقيقة حتى يصبح أكثر نعومة ولمعان.

أو قومي بخلط عبوة بانثينول مع زيت جوز الهند ثم نضيف ملعقة من زبدة الشيا مع ملعقة من زيت الأرجان وزيت السمسم وملعقة من زيت اللوز، بعد ذلك قومي بوضع جميع المكونات السابقة في وعاء واخلطيهم جيدا للحصول على قوام كريمي ثم قومي بوضع الخليط على شعرك ويجب الابتعاد عن فروة الرأس وبعد ذلك يغسل بالطريقة المعتادة. فوائد كريم بانثينول تساعد في تقوية بصيلات الشعر.

يساعد في التخلص من هيشان الشعر ويجعله أكثر نعومة ولمعان.

يقوم بترطيب الشعر بشكل كبير ويساعد على إزالة البكتيريا والفطريات من الشعر ويقلل الحكة.

يقوم بفرد وتنعيم الشعر المجعد. خلطة كريم بانثينول وزيت جوز الهندفوائد كريم بانثينول

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيراتين معجزة بكريم البانثينول فرد وتنعيم الشعر الخشن والمموج جدا وتنعيمه زي الحرير في غضون دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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