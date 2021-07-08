طريقة عمل الهريسة المصرية في البيت وسر نجاحها ذي المحلات

تعتبر الحلويات من أكثر الأطباق شهرة في العالم كله، وهي محببة بشكل كبير جداً من الكبار والصغار، وعادة ما تقدم الحلويات في المناسبات المختلفة، سواء الأعياد وأعياد الميلاد والأفراح، وهناك الكثير من أنواع الحلويات التي تشتهر في العالم العربي، وكل بلد معروفة ومشهورة بنوع معين للحلويات، ومصر واحدة من الدول المعروف بتواجد الكثير من أصناف الحلويات المختلفة فيها، والتي يرجع أصولها لقديم الزمن وعرفت في العالم العربي كله، ومن بين تلك الوصفات الهريسة، والتي تتميز بالطريقة المصرية.

طريقة عمل الهريسة المصرية

تعتبر الهريسة واحدة من أفضل الحلويات التي عرفت في العالم العربي، والتي تختلف طريقة إعدادها من دولة لأخرى، كما يختلف أيضاً أسمها من بلد لأخر، والطريقة المصرية لعمل الهريسة من أفضل الطرق وأسهلها، بالإضافة إلى مكونات الغير مكلفة ومتوفرة في البيت، والآن تابعونا لنطلعكم على طريقة عمل الهريسة المصرية.

4 كوب سميد.

كوب ونصف زبدة.

أربع ملاعق كبيرة عسل طبيعي.

كوب ونصف جوز الهند.

نصف كوب سكر.

كوب من اللبن السائل.

2 كوب مكسرات مشكل.

2 كوب سكر.

كوب ماء.

عصير نصف ليمونة.

في البداية يتم تحضير القطر، حيث نضع السكر مع الماء في وعاء مناسب، ونرفع الوعاء على النار ليغلي ويذوب السكر، نضيف عصير الليمون ونترك الخليط يغلي لمدة 5 دقائق ليعقد قليلاً، ويرفع الوعاء من على النار ليبرد.

لتحضير الهريسة نضع السميد في قدر ويرفع على النار، ونظل نقلب فيه حتى يتحمص ويتغير لونه ليصبح ذهبياً.

يتم مزج الزبدة مع مقدار اللبن بشكل جيد، ثم نضيف للمكونات السكر ونقلب جيدا ليذوب.

نصيف للخليط العسل الطبيعي ونقلب المكونات جيداً للتجانس.

في وعاء نضع السميد مع جوز الهند ونقلبهما، ثم نضيف له مزيج اللبن والزبدة ونخلطهما جيداً.

نحضر صينية فرن متوسط الحجم، وتدهن بالقليل من السمن أو الطحينة.

ننزل بالهريسة على الصينية ونساوي السطح باليدين، مع مراعاة نبلل اليدين بالماء.

نزين سطح الهريسة بالمكسرات المجروشة.

ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 30 دقيقة لتنضج وتتحمر.

نخرج الهريسة من الفرن، وتسقى بالقطر وتترك لتبرد وتقطع وتقدم وبألف هنا.

مكونات الهريسة المصرية:مكونات القطر:طريقة التحضير: