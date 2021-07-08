وصفات سهلة و بسيطة للعناية بالبشرة للحصول على بشرة صافية

ننشر وصفات سهلة و بسيطة للعناية بالبشرة. لحصول على بشرة صافية ، يهتم الكثير من النساء بالعناية بالبشرة . لأنها تمثل مظهر جذاب ، و دائما تسعى للوصول على بشرة ناعمة و نضرة خالية من الحبوب و الصبغات ، خاصة في الصيف الذي يشكل عامل كبير في التأثير على البشرة ، و لذلك تبحث الكثير من النساء عن العديد من الطرق للوصول إلى بشرة صافية في أقل وقت و أقل التكليفات ، لذلك نعمل دائما على تقديم كل ما هو مميز ، و بأسهل الطرق الممكنة للوصول إلى بشرة نضرة خالية من أي مشاكل ، أو عوامل تؤثر على مظهرها ، و تعود البشرة إلى حيوتها و شكلها الجذاب.

وصفات سهلة و بسيطة للعناية بالبشرة

وصفات لتفتيح البشرة في أسرع وقت ممكن. نجد هناك العديد من الوصفات التي تتميز بالمفعول السريع التي تعمل على تفتيح البشرة بشكل كبير ، و منها :

ماسك الطماطم الغني بالفيتامينات

تتميز الطماطم بالمكونات الفريدة التي تساعد على تفتيح البشرة ، حيث نجد أنها تعمل على علاج حب الشباب ، و تقليل المسام التي تزعج الكثير من الفتيات.

طريقة الاستخدام

عليك إحضار الطماطم و يتم هرسها ، و من ثم وضعها على البشرة لمدة لا تقل عن 20 دقيقة حتي تنشف و يتم شطف البشرة بالماء البارد ، و عليك تكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعياً حتى تحصل على النتيجة المطلوبة.

وصفة قشر البرتقال

يساعد قشر البرتقال على تفتيح البشرة ، و التقليل من الدهون الزائدة في البشرة التي تعمل على اسمرار البشرة عند تعرضها للشمس.

طريقة الاستخدام

عليك تجفيف البشرة ، و وضع قشر البرتقال مع القليل من ماء الورد ، و تركه على البشرة حتى تجف و يغسل الوش بالماء البارد ، و عليك تكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعياً ة، حتى تكون البشرة في أفضل صورة.

و بذلك نكون حصلنا على بشرة نضرة و صافية. و تعد البشرة من أهم الأشياء التي تعتني بها الفتيات. و تبحث عن الكثير من السبل التي تجعل البشرة في أفضل صورة ، و تكون الفتيات في ثقة و راحة.