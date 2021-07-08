ماسكات طبيعية لتفتيح وترطيب وتقليل تجاعيد البشرة بدلًا من شرائها

منذ مئات السنين ، استخدمت النساء المكونات الطبيعية لصنع منتجات التجميل والمستحضرات والماسكات وغير ذلك. اليوم ، تعتبر أقنعة الوجه إحدى الطرق الشائعة لمعالجة مشاكل البشرة المختلفة ، ولكن هل تعرفين ما هو موجود بالفعل في أقنعة الوجه المتوفرة في الأسواق؟ بدلاً من ذلك ، ماذا لو أمكنك صنع منتجات العناية بالبشرة الخاصة بك من مكونات طبيعية توفر حقًا فائدة لبشرتك؟

يمكن أن يوفر لك صنع أقنعة الوجه الطبيعية في المنزل الوقت والمال ، بالإضافة إلى أنه يضمن أنك تعرفين بالضبط ما تضعيه على وجهك. ميزة أخرى هي أنه يمكنك تصميم قناعك ليناسب نوع بشرتك.

سواء كنت ترغبين في تفتيح وجهك ، أو إضافة الترطيب ، أو تقليل التجاعيد ، أو علاج حب الشباب ، فهناك دائمًا قناع طبيعي لك. قد يكون لديك بالفعل معظم المكونات في مطبخك.

ضع في اعتبارك دائمًا أنه على الرغم من أن وصفات ماسكات الوجه هذه تستخدم مكونات طبيعية ، فقد تواجهين استجابة للحساسية. لذلك ، قبل محاولة علاج أي حالة جلدية بنفسك ، قومي بإجراء اختبار مساحة صغيرة على الجزء الداخلي من مرفقك قبل 24 ساعة على الأقل من وضع الماسط.

قناع البابايا

يعزز هذا القناع توهج بشرتك وبشرتها من خلال استخدام المركبات النباتية وبيتا كاروتين.

أفضل لعلاج بقع الشمس أو الشيخوخة وفرط التصبغ وتفاوت لون البشرة وحتى علاج الندبات.

قناع العسل المرطب

يمكن لهذا أن يهدئ البشرة ويجددها ويهدئها مع تركها ناعمة ونضرة.

أفضل للبشرة الجافة والمتهيجة.

قناع الطين

يمكن أن يقلل هذا القناع من فرصة الإصابة بالتهابات الجلد والبثور لأن المكونات الموجودة في الطين تزيل الشوائب من الجلد.

أفضل للبشرة الدهنية المعرضة لحب الشباب.

قناع الصبار المهدئ

سيقشر هذا الماسك اللطيف ويرطب وينقي البشرة ليمنحك بشرة متألقة ومتألقة.

أفضل للبشرة الباهتة أو المتوترة أو الملتهبة.

لا داعي لشراء مستحضرات التجميل المكلفة واصنعي أقنعة الوجه الطبيعية في المنزل. لأنها أكثر صحية ، وأرخص ، وفعالة بنفس القدر.