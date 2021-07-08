طريقه عمل كيكة قدرة قادر، كيكة قدرة قادر من الكيكات المميزة التي تتميز بطعمها الرائع والمزيج المختلف من كيك الشيكولاتة وطبقة الكريم كراميل اللذيذ، وتعد كيكة قدرة قادر من أكثر الأطباق الشهيرة في أنحاء كثيرة من العالم، وتتكون كيكة قدرة قادر من ثلاث طبقات سهلة وبسيطة. مكونات عمل كيكة قدرة قادر: مكونات عمل الكريم الكراميل: كوب إلا ربع سكر (١٥٠ جرام). علبة حليب مبخر أو عادي (٣٥٠ مل). علبة حليب محلى مكثف (٣٩٠ جرام). نصف علبة جبن كريمي (١١٥ جرام). ٤ بيضات. ملعقة ڤانيليا. طريقة عمل كيكة قدرة قادر: في إناء نضع كوب إلا ربع من السكر على نار متوسطة ونتركه يسيح مع مراعاة عدم تحريك السكر وعدم وضع أي ملعقة فيه ونتركه حتى يصبح لونه ذهبي، بعد أن اصبح الكراميل جاهز نضعه في القالب الذي سنضع به الكيك، ونتركه حتى يتماسك.

ولتحضير طبقة الكريم كراميل سنضع في إناء نخلط 4 بيضات مع معلقة الفانيليا بالإضافة إلى مقدار الجبنة الكريمي وعلبة الحليب المبخر أو العادي مع علبة الحليب المحلي المكثف ونخلطه جيداً حتي نحصل على قوام متجانس، والآن نكون حصلنا على الطبقة الثانية وهى طبقة الكريم كراميل. مكونات تحضير طبقة كيك الشيكولاتة: كوب إلا ربع من الزيت (180 جرام). كوب سكر (٢٠٠ جرام). بيضة واحدة. كوب وربع (٣٠٠ جرام) حليب. كوبين إلا ربع (٢٥٦ جرام) دقيق. ثلث كوب (٣٣ جرام) كاكاو خام. ٢ ملعقة صغيرة بيكينج باودر. معلقه فنيليا. طريقة عمل طبقة الكيك: نضع مقدار السكر والبيضة والفانيليا في وعاء، ونخلطهم جيداً حتى يصبح الخليط متجانس.

ثم نضيف الكاكاو مع التحريك جيداً.

ثم نضيف كلاً من الحليب، والزيت، والدقيق، والبيكنج باودر ونخلطهم جيداً.

عموما في هذه اللحظة نستطيع أن نضيف خليط الكيك إلى قالب الكريم الكراميل الذي قمنا بإعداده مسبقاً.

أيضا نضع القالب في صينية بها ماء مغلي في فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ونتركه لمدة من 50 إلى 60 دقيقة.

للتأكد أن الكيكة أصبحت جاهزة يمكننا وضع عود خشبي في الكيكة، فإذا خرج العود الخشبي نظيف تكون الكيكة أصبحت جاهزة، وإن لم يكن نظيفاً نتركها في الفرن لمده 5 دقائق إضافية، ثم نكرر نفس العملية.

في النهاية نترك الكيكة 5 دقائق حتى تبرد، ثم نقوم بوضعها في طبق التقديم. مكونات عمل كيكة قدرة قادر:مكونات عمل الكريم الكراميل:طريقة عمل كيكة قدرة قادر:مكونات تحضير طبقة كيك الشيكولاتة:طريقة عمل طبقة الكيك: الوسوم

طريقه عمل كيكة قدرة قادر، كيكة قدرة قادر من الكيكات المميزة التي تتميز بطعمها الرائع والمزيج المختلف من كيك الشيكولاتة وطبقة الكريم كراميل اللذيذ، وتعد كيكة قدرة قادر من أكثر الأطباق الشهيرة في أنحاء كثيرة من العالم، وتتكون كيكة قدرة قادر من ثلاث طبقات سهلة وبسيطة. مكونات عمل كيكة قدرة قادر: مكونات عمل الكريم الكراميل: كوب إلا ربع سكر (١٥٠ جرام). علبة حليب مبخر أو عادي (٣٥٠ مل). علبة حليب محلى مكثف (٣٩٠ جرام). نصف علبة جبن كريمي (١١٥ جرام). ٤ بيضات. ملعقة ڤانيليا. طريقة عمل كيكة قدرة قادر: في إناء نضع كوب إلا ربع من السكر على نار متوسطة ونتركه يسيح مع مراعاة عدم تحريك السكر وعدم وضع أي ملعقة فيه ونتركه حتى يصبح لونه ذهبي، بعد أن اصبح الكراميل جاهز نضعه في القالب الذي سنضع به الكيك، ونتركه حتى يتماسك.

ولتحضير طبقة الكريم كراميل سنضع في إناء نخلط 4 بيضات مع معلقة الفانيليا بالإضافة إلى مقدار الجبنة الكريمي وعلبة الحليب المبخر أو العادي مع علبة الحليب المحلي المكثف ونخلطه جيداً حتي نحصل على قوام متجانس، والآن نكون حصلنا على الطبقة الثانية وهى طبقة الكريم كراميل. مكونات تحضير طبقة كيك الشيكولاتة: كوب إلا ربع من الزيت (180 جرام). كوب سكر (٢٠٠ جرام). بيضة واحدة. كوب وربع (٣٠٠ جرام) حليب. كوبين إلا ربع (٢٥٦ جرام) دقيق. ثلث كوب (٣٣ جرام) كاكاو خام. ٢ ملعقة صغيرة بيكينج باودر. معلقه فنيليا. طريقة عمل طبقة الكيك: نضع مقدار السكر والبيضة والفانيليا في وعاء، ونخلطهم جيداً حتى يصبح الخليط متجانس.

ثم نضيف الكاكاو مع التحريك جيداً.

ثم نضيف كلاً من الحليب، والزيت، والدقيق، والبيكنج باودر ونخلطهم جيداً.

عموما في هذه اللحظة نستطيع أن نضيف خليط الكيك إلى قالب الكريم الكراميل الذي قمنا بإعداده مسبقاً.

أيضا نضع القالب في صينية بها ماء مغلي في فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ونتركه لمدة من 50 إلى 60 دقيقة.

للتأكد أن الكيكة أصبحت جاهزة يمكننا وضع عود خشبي في الكيكة، فإذا خرج العود الخشبي نظيف تكون الكيكة أصبحت جاهزة، وإن لم يكن نظيفاً نتركها في الفرن لمده 5 دقائق إضافية، ثم نكرر نفس العملية.

في النهاية نترك الكيكة 5 دقائق حتى تبرد، ثم نقوم بوضعها في طبق التقديم. مكونات عمل كيكة قدرة قادر:مكونات عمل الكريم الكراميل:طريقة عمل كيكة قدرة قادر:مكونات تحضير طبقة كيك الشيكولاتة:طريقة عمل طبقة الكيك:

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