طريقة عمل الدونتس الهشة بالشكولاتة في البيت بالطريقة الأصلية زي المحلات

- 1/2
- 2/2
سوف نتعرف علي طريقة عمل الدونتس في البيت زي أشهر محلات الحلويات بطريقة سهلة وسريعة وغير مكلفة، يعتبر الدونات من الحلويات الغربية التي أنتشرت مؤخرا في الوطن العربي بشكل كبير، كما أن الكبار والصغار يحبونها لأنها خفيفة في تناولها بالإضافة إلى طعمها اللذيذ الحلو، لذلك سوف نتعرف علي طريقة عملها هي وبودنج الشكولاتة اللذيذ.طريقة عمل الدونتس
يحب الصغار والكبار تناول الدونتس وخاصة الأطفال يحب شرائه من الخارج بكثره، لذلك سوف نتعلم علي طريقة سهلة لعمل الدونتس في البيت بطريقة صحية وسوف يحبها الجميع.
مكونات الدونتس
- ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض
- اربعه ملاعق كبيرة من السكر
- نصف كوب من الزيت
- علبة واحدة من الزبادي
- ثلاثة ملاعق كبيرة من الحليب البودر
- كوب من الماء الدافئ
- ملعقة كبيرة من الخميرة
- بيضة واحدة
- كوب من الشكولاته السايحة
- نصف ملعقة من البيكنج بودر
لقد تعرفنا علي المكونات اللازمة لعمل الدونتس، والآن سوف نستكمل ونتعرف علي كيفية عمله بالخطوات فيما يلي:
- نحضر وعاء ونضع فيه البيكنج بودر والدقيق والخميرة ونضع أيضا الحليب البودر، ثم نقوم بتقليب المكونات ببعضها.
- نقوم بإضافة الزبادي والسكر والحليب إلى المكونات السابقة مع أضافه الماء بالتدريج.
- نخلط المكونات جيدا مع بعضها حتي تصبح لدينا عجينة متماسكة القوام، ثم نقوم بتركها لمدة ثلث ساعة حتي تتخمر.
- نقوم بعد ذلك بأخذ العجينة ونقوم بتقطيع إلى قطع متوسطة ونقوم بفردها، ثم نتركها مرة أخري تتخمر لمدة ساعة.
- نضع العجين في صينية ونضعها في الفرن ونتركها حتي تنضج ثم نضع الشكولاته عليها وتقدم.
المكونات
- ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة
- كوبين من كريمة الخفق السائلة
- ثلاثة ملاعق كبيرة من السكر
- ربع كيلو من الشكولاتة القطع
طريقة التحضير
- احضري إناء علي نار متوسطة وضعي فيها الكريمة السائلة وقومي بالتقليب فيها باستمرار حتي تغلي.
- إضفئ النار علي الكريمة وإرفعيها من علي النار، ثم ضيفي اليها وهي ساخنة السكر وقطع الشكولاتة.
- قومي بالاستمرار في تقليب المكونات مع بعضها جيدا حتي تذوب الشكولاتة تماما، وتصبح القوام متماسك.
- قومي بعد ذلك بوضع الخليط في الفريزر لمدة ساعة كاملة، ثم قومي بأخراجه وأضافه الفانيليا اليه مع الخلط مرة أخري.
- أستمري في الخلط مرة أخري حتي يصبح القوام كريمياً ومتماسك، ثم نضعه في أطباق التقديم ويقدم.
الوسوم
سوف نتعرف علي طريقة عمل الدونتس في البيت زي أشهر محلات الحلويات بطريقة سهلة وسريعة وغير مكلفة، يعتبر الدونات من الحلويات الغربية التي أنتشرت مؤخرا في الوطن العربي بشكل كبير، كما أن الكبار والصغار يحبونها لأنها خفيفة في تناولها بالإضافة إلى طعمها اللذيذ الحلو، لذلك سوف نتعرف علي طريقة عملها هي وبودنج الشكولاتة اللذيذ.طريقة عمل الدونتس
يحب الصغار والكبار تناول الدونتس وخاصة الأطفال يحب شرائه من الخارج بكثره، لذلك سوف نتعلم علي طريقة سهلة لعمل الدونتس في البيت بطريقة صحية وسوف يحبها الجميع.
مكونات الدونتس
- ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض
- اربعه ملاعق كبيرة من السكر
- نصف كوب من الزيت
- علبة واحدة من الزبادي
- ثلاثة ملاعق كبيرة من الحليب البودر
- كوب من الماء الدافئ
- ملعقة كبيرة من الخميرة
- بيضة واحدة
- كوب من الشكولاته السايحة
- نصف ملعقة من البيكنج بودر
لقد تعرفنا علي المكونات اللازمة لعمل الدونتس، والآن سوف نستكمل ونتعرف علي كيفية عمله بالخطوات فيما يلي:
- نحضر وعاء ونضع فيه البيكنج بودر والدقيق والخميرة ونضع أيضا الحليب البودر، ثم نقوم بتقليب المكونات ببعضها.
- نقوم بإضافة الزبادي والسكر والحليب إلى المكونات السابقة مع أضافه الماء بالتدريج.
- نخلط المكونات جيدا مع بعضها حتي تصبح لدينا عجينة متماسكة القوام، ثم نقوم بتركها لمدة ثلث ساعة حتي تتخمر.
- نقوم بعد ذلك بأخذ العجينة ونقوم بتقطيع إلى قطع متوسطة ونقوم بفردها، ثم نتركها مرة أخري تتخمر لمدة ساعة.
- نضع العجين في صينية ونضعها في الفرن ونتركها حتي تنضج ثم نضع الشكولاته عليها وتقدم.
المكونات
- ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة
- كوبين من كريمة الخفق السائلة
- ثلاثة ملاعق كبيرة من السكر
- ربع كيلو من الشكولاتة القطع
طريقة التحضير
- احضري إناء علي نار متوسطة وضعي فيها الكريمة السائلة وقومي بالتقليب فيها باستمرار حتي تغلي.
- إضفئ النار علي الكريمة وإرفعيها من علي النار، ثم ضيفي اليها وهي ساخنة السكر وقطع الشكولاتة.
- قومي بالاستمرار في تقليب المكونات مع بعضها جيدا حتي تذوب الشكولاتة تماما، وتصبح القوام متماسك.
- قومي بعد ذلك بوضع الخليط في الفريزر لمدة ساعة كاملة، ثم قومي بأخراجه وأضافه الفانيليا اليه مع الخلط مرة أخري.
- أستمري في الخلط مرة أخري حتي يصبح القوام كريمياً ومتماسك، ثم نضعه في أطباق التقديم ويقدم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الدونتس الهشة بالشكولاتة في البيت بالطريقة الأصلية زي المحلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.