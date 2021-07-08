طريقة عمل السجق بدبس الرمان بكل تكاته السرية من أشهر المطاعم لأحلى وأوفر وأسرع عشوة

طريقة عمل السجق بدبس الرمان، فهو من الأكالات الشهية المحببة لدى العديد من العرب، لما لها من مذاق أخاذ وممتع وطعم خاص ‏مزيج بين الحلو واللاذع، مما يجعلها أكلة مميزة، هذا غير سهولة وسرعة تحضيرها، لن تحتاجي للذهاب إلى المطاعم الكبيرة ‏لتستمعي بطعم السجق المميز، تستطيعي تحضيرها بالمنزل بكل سهولة، وستطمأنين من نظافة وجودة الطعام وفي نفس الوقت ‏ستحافظين على صحتك وصحة أسرتك، مراعاتان تتباعد الاجتماعي في ظل الظروف الحالية.‏ طريقة عمل السجق بدبس الرمان طريقة عمل السجق بدبس الرمان نقدم لكي أسرار وتكات السجق بدبس الرمان الشهي أحلى من المطاعم المشهورة بطريقة سهلة ويسيرة، ستحبها عائلتك وسيطلبونه ‏منكي دوماً ولن تحتاجي أكثر من نصف ساعة فقط لإعداده.‏ المقادير نصف كيلوا جرام من السجق‎.‎

ثمرة بصل مقطعة حوليان أو جوانح‎.‎

حبة فلفل رومي اخضر تقطع شرائح رفيعة‎.‎

فلفل ألوان حبة صغيرة تقطع شرائح رفيعة.‏

ثمرة طمطم كبيرة او اثنين صغيرتين مقطعين مكعبات.

عدد 2 فص ثوم.‏

معلقة دبس رمان.‏

ملح وفلفل اسود.‏

عدد 2 معلقة صلصله طماطم.‏

معلقة صغيرة هريسة شطة، ويمكن استعاضة عنها بشطة بودر، والشطة اختياري.‏

بقدونس للتزين.‏ طريقة التحضير نفصل أصابع السجق عن بعضها، ثم في طاسه تيفال ضعي قليل جدا من الزيت حتى يسخن تماماً.‏

أضيفي السجق إلى الطاسة لا تكثري من الزيت لان السجق به دهون حتى لا يكون دسم.‏

بعد أن يحمر السجق من كل الجهات انشلي السجق في طبق وقطعية من قطعتين إلى ثلاث قطع على حسب حجمه.‏

نبدأ بتحضير صوص السجق، في الزيت المتبقي في الطاسة ضعي البصل حتى يذبل قليلاً، ثم ضيفي الفلفل الأخضر والألوان له.‏

بعد ان يذبلوا أضيفي صلصة الطماطم والهريسة أو الشطة وفصين ثوم مفرومين.‏

قلبي الصوص جيدا ثم أضيفي السجق إلى الصوص وضعي علية قليل من الملح والفلفل الأسود ومعلقتين دبس الرمان والطماطم المكعبات.‏

قلبي السجق جيدا واتركيه 10 دقائق حتى يتشرب من الصوص.‏

قومي بغرف السجق في طبق وانثري بعض البقدونس علية وبالهناء والشفاء.‏ المقاديرطريقة التحضير تستطيعي عمل سندوتشات في عيش بلدي، أو تقديمي السجق في الطبق مع سلطة طحينة وسلطة خضراء، ويمكن إضافته إلى ‏مكرونة أو أرز وبهذا نكون قدمنا لكي طريقة عمل السجق بدبس الرمان أحلي من المطاعم.‏ الوسوم

طريقة عمل السجق بدبس الرمان، فهو من الأكالات الشهية المحببة لدى العديد من العرب، لما لها من مذاق أخاذ وممتع وطعم خاص ‏مزيج بين الحلو واللاذع، مما يجعلها أكلة مميزة، هذا غير سهولة وسرعة تحضيرها، لن تحتاجي للذهاب إلى المطاعم الكبيرة ‏لتستمعي بطعم السجق المميز، تستطيعي تحضيرها بالمنزل بكل سهولة، وستطمأنين من نظافة وجودة الطعام وفي نفس الوقت ‏ستحافظين على صحتك وصحة أسرتك، مراعاتان تتباعد الاجتماعي في ظل الظروف الحالية.‏ طريقة عمل السجق بدبس الرمان طريقة عمل السجق بدبس الرمان نقدم لكي أسرار وتكات السجق بدبس الرمان الشهي أحلى من المطاعم المشهورة بطريقة سهلة ويسيرة، ستحبها عائلتك وسيطلبونه ‏منكي دوماً ولن تحتاجي أكثر من نصف ساعة فقط لإعداده.‏ المقادير نصف كيلوا جرام من السجق‎.‎

ثمرة بصل مقطعة حوليان أو جوانح‎.‎

حبة فلفل رومي اخضر تقطع شرائح رفيعة‎.‎

فلفل ألوان حبة صغيرة تقطع شرائح رفيعة.‏

ثمرة طمطم كبيرة او اثنين صغيرتين مقطعين مكعبات.

عدد 2 فص ثوم.‏

معلقة دبس رمان.‏

ملح وفلفل اسود.‏

عدد 2 معلقة صلصله طماطم.‏

معلقة صغيرة هريسة شطة، ويمكن استعاضة عنها بشطة بودر، والشطة اختياري.‏

بقدونس للتزين.‏ طريقة التحضير نفصل أصابع السجق عن بعضها، ثم في طاسه تيفال ضعي قليل جدا من الزيت حتى يسخن تماماً.‏

أضيفي السجق إلى الطاسة لا تكثري من الزيت لان السجق به دهون حتى لا يكون دسم.‏

بعد أن يحمر السجق من كل الجهات انشلي السجق في طبق وقطعية من قطعتين إلى ثلاث قطع على حسب حجمه.‏

نبدأ بتحضير صوص السجق، في الزيت المتبقي في الطاسة ضعي البصل حتى يذبل قليلاً، ثم ضيفي الفلفل الأخضر والألوان له.‏

بعد ان يذبلوا أضيفي صلصة الطماطم والهريسة أو الشطة وفصين ثوم مفرومين.‏

قلبي الصوص جيدا ثم أضيفي السجق إلى الصوص وضعي علية قليل من الملح والفلفل الأسود ومعلقتين دبس الرمان والطماطم المكعبات.‏

قلبي السجق جيدا واتركيه 10 دقائق حتى يتشرب من الصوص.‏

قومي بغرف السجق في طبق وانثري بعض البقدونس علية وبالهناء والشفاء.‏ المقاديرطريقة التحضير تستطيعي عمل سندوتشات في عيش بلدي، أو تقديمي السجق في الطبق مع سلطة طحينة وسلطة خضراء، ويمكن إضافته إلى ‏مكرونة أو أرز وبهذا نكون قدمنا لكي طريقة عمل السجق بدبس الرمان أحلي من المطاعم.‏

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل السجق بدبس الرمان بكل تكاته السرية من أشهر المطاعم لأحلى وأوفر وأسرع عشوة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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