تحمير البطاطس المقرمشة جدا بدون زيت او دهون او مجهود صحية بطريقة المطاعم الاحترافية

تحمير البطاطس المقرمشة جدا بدون زيت او دهون ، اصابع البطاطس المقلية من الماكولات الرائعة، والمميزة جدا والتي يتم تناولها عدد كبير من الأطفال والكبار يتذوقون الطعام الخاص في جميع المطاعم وتعتبر ايضا مكون اساسى نقوم بتناولها بجانب بعض المأكولات المميزة والسريعة التحضير أصبح يشعر بالقلق من هذه اغلب الاشخاص بسبب كميات الزيت التي تتواجد فيها، ولكن اليوم دائما نحضر طريقة سهلة وبسيطة ، من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفنى نقدم لكم طريقة عمل البطاطس المقرمشه بدون أي نوع من الزيت.

الطريقة :

يجب أن نقوم الأختيار نوع بطاطس مميز من ضمن انواع البطاطس المميزة التي لا يوجد بها اي خدش.

يجب أن تقوم بتقطيع البطاطس على شكل شرائح ثم قومى بتقطيعها على شكل أصابع.

ويجب ان تكون هذه الأصابع متساوية، او اذا كانت لديك قطاعة البطاطس يمكنك ايضا ان تقومي باستخدامها.

يجب ان تضعي هذه البطاطس في وعاء واسع، وأثناء تقطيع أصابع لا تكون سميكة بالمره.

قومي بوضع كمية البطاطس في كمية من المياه المضاف إليها ملعقتان من الخل اتركيه في المياه لمدة ساعة ويفضل أن يكون ماء دافئ.

قومي بتجفيف البطاطس جيدا من كمية المياه التي تتواجد فيها، ثم تقومي بوضع فى مصفه أو استخدام مناديل المطبخ وتعتبر هذه الخطوة الأفضل، قبل أن نقوم بقلي البطاطس مباشره.

ابدأى الآن بوضع البطاطس في كمية قليلة جدا من الزيت او يمكننا ايضا أن نقوم بوضع تتبيلة البطاطس ثم نبدأ بإدخال الفرن على درجة حرارة 150 درجة مئوية.