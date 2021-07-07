طريقة عمل تبسي دجاج بالفرن بالبطاطس مع الخطوات سهلة وبسيطة

طريقة عمل تبسي دجاج بالفرن ، أسهل طرق عمل الدجاج المشوي بالمنزل مثل الجاهز، وهو من أشهى الأطباق الرئيسية، التي يمكنك تقديمها لأولادك، مع العلم أنه وجبة مغذية وممتلئة بالبروتين، كما يناسب محبي الدايت وإنقاص الوزن، خاصة من يتبعون نظام غذاء صحي مثل الكيتو. وجدير بالذكر، أن تبسي الدجاج أحد أشهر الأطباق في مطبخنا العربي، فهو يختلف فقط من دولة لأخرى من حيث التتبيلة، أو طريقة الطهي فقط، حيث تتعدد طرق عمل تبسي الدجاج بالفرن، ومنها تبسي دجاج بالباذنجان والبطاطا، وتبسي دجاج اصفر، وكذلك طريقة عمل تبسي الدجاج بالبطاطس، وطريقة تبسي دجاج بالكاري، أو طريقة عمل تبسي صدور الدجاج، كما تختلف طريقة عمل تبسي الدجاج، حسب الطاهي الذي يقوم بإعداد الطبق، مثل تبسي دجاج ابو علوش، أو تبسي دجاج شيف شاهين، أو تبسي دجاج عراقي شيف شاهين.طريقة عمل تبسي صدور الدجاج
تبسي الدجاج في الفرن، ليس شرطًا أن يتم تحضيره بصدور الدجاج فقط، ولكن يمكنك أيضًا تجربة طريقة بروستد دجاج بالفرن ، أو طريقة جوانح الدجاج بالفرن ، وكذلك طريقة المنتو الكذاب بالدجاج، بالإضافة إلى طريقة كفتة الدجاج بالقشطة الفريدة. وكلها طرق متعددة لطهي الدجاج في الفرن، خاصة طريقة عمل تبسي صدور الدجاج، سواء باستخدام نفس الصوص والتتبيلة، أو باستخدام تتبيلات مختلفة، فمنها ما يتم طهيه بصوص العسل، أو صوص البرتقال أو الليمون الحامض، ولكن احترافية الطهي في إضافة التوابل والبهارات المناسبة لكل وجبة منها.طريقة تبسي دجاج بالكاري
- كيلو جرام دجاج مقطع.
- حبتان بطاطس مقطعتان إلى شرائح.
- 2 حبة بصل متوسط الحجم ومقطعة إلى شرائح.
- حبتان جزر مقطعتان إلى شرائح.
- 2 حبة بنادورا مقطعتان شرائح.
- ملعقتان من معجون البنادورا الجاهز.
- ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.
- زنجبيل بمقدار ملعقة صغيرة.
- 3 فصوص ثوم مهروسة جيدًا.
- ملعقة ملح كبيرة.
- ربع كوب من عصير الليمون.
- ملعقة دبس رمان كبيرة.
- كوب ماء.
- أحضري وعاء وضعي به كلا من؛ الثوم والبابريكا والملح، والزنجبيل ومعجون البنادورا، مع الليمون ودبس الرمان.
- ثم قلبي كل المكونات مع بعضها حتى تمتزج تمامًا.
- وبعد ذلك أضيفي الماء، وقلبي المكونات مرة ثانية.
- ثم أحضري صينية الخبز، وضعي بها الدجاج، ثم وزعي معه شرائح البطاطس والبنادورا والبصل والجزر.
- واسكبي الصوص من الوعاء الأول، فوق تبسي الدجاج والبطاطس.
- ثم أدخلي صينية تبسي الدجاج إلى الفرن، عند درجة حرارة 220 درجة مئوية.
- واتركي الصينية لربع الساعةن حتى تنضج.
- ثم أخرجيها وقدميها ساخنة إلى أسرتك، مع المقبلات ويمكنك أيضًا عمل بخاري الدجاج إلى جوارها.
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طريقة عمل تبسي دجاج بالفرن ، أسهل طرق عمل الدجاج المشوي بالمنزل مثل الجاهز، وهو من أشهى الأطباق الرئيسية، التي يمكنك تقديمها لأولادك، مع العلم أنه وجبة مغذية وممتلئة بالبروتين، كما يناسب محبي الدايت وإنقاص الوزن، خاصة من يتبعون نظام غذاء صحي مثل الكيتو. وجدير بالذكر، أن تبسي الدجاج أحد أشهر الأطباق في مطبخنا العربي، فهو يختلف فقط من دولة لأخرى من حيث التتبيلة، أو طريقة الطهي فقط، حيث تتعدد طرق عمل تبسي الدجاج بالفرن، ومنها تبسي دجاج بالباذنجان والبطاطا، وتبسي دجاج اصفر، وكذلك طريقة عمل تبسي الدجاج بالبطاطس، وطريقة تبسي دجاج بالكاري، أو طريقة عمل تبسي صدور الدجاج، كما تختلف طريقة عمل تبسي الدجاج، حسب الطاهي الذي يقوم بإعداد الطبق، مثل تبسي دجاج ابو علوش، أو تبسي دجاج شيف شاهين، أو تبسي دجاج عراقي شيف شاهين.طريقة عمل تبسي صدور الدجاج
تبسي الدجاج في الفرن، ليس شرطًا أن يتم تحضيره بصدور الدجاج فقط، ولكن يمكنك أيضًا تجربة طريقة بروستد دجاج بالفرن ، أو طريقة جوانح الدجاج بالفرن ، وكذلك طريقة المنتو الكذاب بالدجاج، بالإضافة إلى طريقة كفتة الدجاج بالقشطة الفريدة. وكلها طرق متعددة لطهي الدجاج في الفرن، خاصة طريقة عمل تبسي صدور الدجاج، سواء باستخدام نفس الصوص والتتبيلة، أو باستخدام تتبيلات مختلفة، فمنها ما يتم طهيه بصوص العسل، أو صوص البرتقال أو الليمون الحامض، ولكن احترافية الطهي في إضافة التوابل والبهارات المناسبة لكل وجبة منها.طريقة تبسي دجاج بالكاري
- كيلو جرام دجاج مقطع.
- حبتان بطاطس مقطعتان إلى شرائح.
- 2 حبة بصل متوسط الحجم ومقطعة إلى شرائح.
- حبتان جزر مقطعتان إلى شرائح.
- 2 حبة بنادورا مقطعتان شرائح.
- ملعقتان من معجون البنادورا الجاهز.
- ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.
- زنجبيل بمقدار ملعقة صغيرة.
- 3 فصوص ثوم مهروسة جيدًا.
- ملعقة ملح كبيرة.
- ربع كوب من عصير الليمون.
- ملعقة دبس رمان كبيرة.
- كوب ماء.
- أحضري وعاء وضعي به كلا من؛ الثوم والبابريكا والملح، والزنجبيل ومعجون البنادورا، مع الليمون ودبس الرمان.
- ثم قلبي كل المكونات مع بعضها حتى تمتزج تمامًا.
- وبعد ذلك أضيفي الماء، وقلبي المكونات مرة ثانية.
- ثم أحضري صينية الخبز، وضعي بها الدجاج، ثم وزعي معه شرائح البطاطس والبنادورا والبصل والجزر.
- واسكبي الصوص من الوعاء الأول، فوق تبسي الدجاج والبطاطس.
- ثم أدخلي صينية تبسي الدجاج إلى الفرن، عند درجة حرارة 220 درجة مئوية.
- واتركي الصينية لربع الساعةن حتى تنضج.
- ثم أخرجيها وقدميها ساخنة إلى أسرتك، مع المقبلات ويمكنك أيضًا عمل بخاري الدجاج إلى جوارها.
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