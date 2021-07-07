طريقة صبغ الحواجب وتكثيفها بملعقة حنة بخلطة ثابتة وجذابة لمدة طويلة في المنزل

تعتبر الحواجب هي سر جمال المرأة وجعلها تبدو أصغر من سنها وفي الوقت الحالي انتشرت الحواجب العريضة وأصبحت هي الموضة وبسبب ذلك تلجأ الكثير من الفتيات إلى عمل الميكروبليدنج وغيرها من العلاجات التي تجعل الحواجب كثيفة وعريضة، ولكن هذه الأشياء لها أضرار كثيرة وتظهر مع مرور الوقت ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم صبغ الحواجب بالحنة وتكثيفها فتابعونا. صبغ الحواجب بالحنة وتكثيفها نقوم بخلط كمية مناسبة من الحنة مع عصير ليمونة ونقلب المكونات جيدا للحصول على خليط متجانس ويجب أن يكون خالي من فقاعات الهواء ثم يترك لمدة ليلة كاملة.

في الصباح قومي بتنظيف الوجه والحواجب جيدا وذلك من خلال إزالة المكياج باستخدام المناديل وبعد ذلك قومي بدهن المحيطة بالفازلين أو زبدة الشيا.

ثم قومي بوضع الحنة على الحواجب باستخدام فرشاة واتركيها لمدة 20 دقيقة أو ساعتين إذا كنت تريدين اللون قوي وترغبين في ظهور الحواجب بشكل كثيف.

بعد مرور الوقت قومي بإزالة الحنة باستخدام قطعة من القطن المبللة بالماء الدافئ ثم يغسل الوجه بالطريقة العادية وسوف تندهشي من النتيجة. خطوات عمل حنة الحواجب في البداية نحضر وعاء ونضع به كمية قليلة من الحنة ثم نضيف قطرات من الماء الساخن ونقلب للحصول على خليط متجانس ثم يترك جانبا حتى يختمر وبعد ذلك قومي بتنظيف الحواجب باستخدام قطنة ولوشن مرطب وذلك للتخلص من أي زيوت أو شوائب توجد على البشرة.

قومي برسم الحاجب باستخدام قلم التحديد ويمكنك رسم الحاجب الطريقة الذي ترغبين بها وبعد ذلك قومي بوضع مزيج الحنة عليها باستخدام فرشاة صغيرة.

أو من خلال أعواد القطن ويجب التأكد من وضع الحنة بشكل متساوي على الحواجب قومي بتغطية الحاجب بطبقة سميكة من الحنة وبعد ذلك قومي بالتخلص من الزوائد باستخدام أعواد القطن والقليل من الماء.

اتركي المزيج على الحاجب لمدة 30 دقيقة ثم قومي بإزالة الحنة بالطريقة العادية وسوف تلاحظي أن لون حواجبك أصبح مميز وجذاب كما أن حواجبك سوف تبدو كثيفة وجميلة وهذه الوصفة تدوم على الحاجب لمدة 14 يوما. صبغ الحواجب بالحنة وتكثيفهاخطوات عمل حنة الحواجب الوسوم

تعتبر الحواجب هي سر جمال المرأة وجعلها تبدو أصغر من سنها وفي الوقت الحالي انتشرت الحواجب العريضة وأصبحت هي الموضة وبسبب ذلك تلجأ الكثير من الفتيات إلى عمل الميكروبليدنج وغيرها من العلاجات التي تجعل الحواجب كثيفة وعريضة، ولكن هذه الأشياء لها أضرار كثيرة وتظهر مع مرور الوقت ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم صبغ الحواجب بالحنة وتكثيفها فتابعونا. صبغ الحواجب بالحنة وتكثيفها نقوم بخلط كمية مناسبة من الحنة مع عصير ليمونة ونقلب المكونات جيدا للحصول على خليط متجانس ويجب أن يكون خالي من فقاعات الهواء ثم يترك لمدة ليلة كاملة.

في الصباح قومي بتنظيف الوجه والحواجب جيدا وذلك من خلال إزالة المكياج باستخدام المناديل وبعد ذلك قومي بدهن المحيطة بالفازلين أو زبدة الشيا.

ثم قومي بوضع الحنة على الحواجب باستخدام فرشاة واتركيها لمدة 20 دقيقة أو ساعتين إذا كنت تريدين اللون قوي وترغبين في ظهور الحواجب بشكل كثيف.

بعد مرور الوقت قومي بإزالة الحنة باستخدام قطعة من القطن المبللة بالماء الدافئ ثم يغسل الوجه بالطريقة العادية وسوف تندهشي من النتيجة. خطوات عمل حنة الحواجب في البداية نحضر وعاء ونضع به كمية قليلة من الحنة ثم نضيف قطرات من الماء الساخن ونقلب للحصول على خليط متجانس ثم يترك جانبا حتى يختمر وبعد ذلك قومي بتنظيف الحواجب باستخدام قطنة ولوشن مرطب وذلك للتخلص من أي زيوت أو شوائب توجد على البشرة.

قومي برسم الحاجب باستخدام قلم التحديد ويمكنك رسم الحاجب الطريقة الذي ترغبين بها وبعد ذلك قومي بوضع مزيج الحنة عليها باستخدام فرشاة صغيرة.

أو من خلال أعواد القطن ويجب التأكد من وضع الحنة بشكل متساوي على الحواجب قومي بتغطية الحاجب بطبقة سميكة من الحنة وبعد ذلك قومي بالتخلص من الزوائد باستخدام أعواد القطن والقليل من الماء.

اتركي المزيج على الحاجب لمدة 30 دقيقة ثم قومي بإزالة الحنة بالطريقة العادية وسوف تلاحظي أن لون حواجبك أصبح مميز وجذاب كما أن حواجبك سوف تبدو كثيفة وجميلة وهذه الوصفة تدوم على الحاجب لمدة 14 يوما. صبغ الحواجب بالحنة وتكثيفهاخطوات عمل حنة الحواجب

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