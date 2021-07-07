طريقة عمل دجاج استربس المقرمش مثل كنتاكي ولكن في المنزل

طريقة عمل دجاج استربس المقرمش مثل محلات كنتاكي من والوجبات المفضل تناولها وأقبال افراد الأسرة عليها وخاصه الأولاد لما لها من طعم ومذاق مشهي من اليوم سوف تقوم كل ربه منزل بعمل وصفة دجاج استربس للأولاد في المنزل بدلا من شرائها جاهزة بمكونات أمنة و متوفرة بالمطبخ ومضمونة وطعم ومذاق وريحة وشكل أحسن من شرائها من المحلات تابعي معنا مكونات وطريقة تحضير دجاج استربس. طريقة عمل دجاج استربس ومكوناته طريقة عمل دجاج استربس ومكوناته المكونات: 4 قطع من صدور الدجاج.

مقدار3 ملاعق كبيرة من الكاتشب.

مقدار من خلطة بهارات دجاج استربس.

1 ملعقة كبيرة بابريكا.

ثوم باودر 1 ملعقة صغيرة.

1 ملعقة صغيرة بصل بودر.

نحضر 1 ملعقة صغيرة حبهان بودر.

1 ملعقة كبيرة زعتر.

مقدار 2 ملعقة كبيرة ملح.

عدد 2 باكيت مرقة فورية.

مقدار من خلطة تشيكن استربس.

1 كوب دقيق.

نحتاج 3 ملاعق كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة من مسحوق البيكنج بودر.

علبة زبادي أو نصف كوب لبن رايب.

مقدار ملعقة كبيرة من خلطة البهارات السابقة. مكونات تغليف دجاج استربس مكونات تغليف دجاج استربس المكونات: يلزم مقدار 2 كوب دقيق ابيض.

تجهيز نصف كوب نشا.

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

نحتاج 2 ملعقة كبيرة من خلطة البهارات.

توفير زيت نباتي للقلي. طريقة تحضير دجاج استربس نحضر طنجرة لتحضير خلطة البهارات نضع فيها البهارات والدجاج والبصل والثوم البودر ونقلبهم جميعا ثم نضع عليهم الحبهان البودر. تقلب الجميع ثم نضيف عليهم الزعتر الجاف والمرقة والملح ونستمر في التقليب لحين امتزاج كل المكونات والتوابل ببعضها من الممكن إضافة ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الأسود مع التقليب. نحضر طنجرة كبيرة اخرى ثم نضع فيها شرائح الدجاج ونضيف عليهم الكاتشب و ثلاث ملاعق كبيرة من البهارات التي سبق تجهيزها. نقلب شرائح الدجاج باليدين حتي تتبل مع مزيج من المكونات المضافة عليها ونتركها في الثلاجة لمدة ساعتين حتى تتشرب التتبيله وتصير جاهزة. نحضر وعاء كبير و نضع فيه النشا و الدقيق والبيكنج بودر ملعقة كبيرة من التوابل حتى تتكون لدينا خلطة دجاج استربس ثم نقلب المكونات بالمضرب اليدوي. نضيف عليهم اللبن الرايب مع التقليب باستمرار ثم نضيف قليل من الماء مع التقليب حتى يصير الخليط كثيف قليلا. نجهز طبق كبير مسطح ونضع فيه النشا و البيكينج باودر ويضاف اليهم الدقيق مع ملعقة كبيرة من البهارات ثم نقلب المكونات مع بعضها حتى تصير مزيج واحد. نأخذ قطع الدجاج من التتبيله و نضعها فوق الدقيق باللبن السائل وبعد ذلك نضعها فوق الخليط الجاف مع التقليب حتى تغلف من جميع الجهات. نكمل باقي قطع الدجاج الموجودة في التتبيله بنفس الطريقة إلي أن تنتهي كل المكونات من الدجاج أو التتبيله ونضعها في طبق واسع جانبي. ثم نحضر مقلاة بها كمية وفيرة من الزيت النباتي ونضعها على النار و عندما يسخن الزيت نضع فيه قطع دجاج استربس. ثم تترك قطع الدجاج في الزيت حتى تنضج وتحتمر وتصير مقرمشة. طريقة تحضير دجاج استربس نخرجها من الزيت ونضعها على مناشف ورقية للتخلص من الزيت وتقدم بجانب أطباق المكرونة بالصلصة أو الأرز و صحه وهنا. الوسوم

طريقة عمل دجاج استربس المقرمش مثل محلات كنتاكي من والوجبات المفضل تناولها وأقبال افراد الأسرة عليها وخاصه الأولاد لما لها من طعم ومذاق مشهي من اليوم سوف تقوم كل ربه منزل بعمل وصفة دجاج استربس للأولاد في المنزل بدلا من شرائها جاهزة بمكونات أمنة و متوفرة بالمطبخ ومضمونة وطعم ومذاق وريحة وشكل أحسن من شرائها من المحلات تابعي معنا مكونات وطريقة تحضير دجاج استربس. طريقة عمل دجاج استربس ومكوناته طريقة عمل دجاج استربس ومكوناته المكونات: 4 قطع من صدور الدجاج.

مقدار3 ملاعق كبيرة من الكاتشب.

مقدار من خلطة بهارات دجاج استربس.

1 ملعقة كبيرة بابريكا.

ثوم باودر 1 ملعقة صغيرة.

1 ملعقة صغيرة بصل بودر.

نحضر 1 ملعقة صغيرة حبهان بودر.

1 ملعقة كبيرة زعتر.

مقدار 2 ملعقة كبيرة ملح.

عدد 2 باكيت مرقة فورية.

مقدار من خلطة تشيكن استربس.

1 كوب دقيق.

نحتاج 3 ملاعق كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة من مسحوق البيكنج بودر.

علبة زبادي أو نصف كوب لبن رايب.

مقدار ملعقة كبيرة من خلطة البهارات السابقة. مكونات تغليف دجاج استربس مكونات تغليف دجاج استربس المكونات: يلزم مقدار 2 كوب دقيق ابيض.

تجهيز نصف كوب نشا.

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

نحتاج 2 ملعقة كبيرة من خلطة البهارات.

توفير زيت نباتي للقلي. طريقة تحضير دجاج استربس نحضر طنجرة لتحضير خلطة البهارات نضع فيها البهارات والدجاج والبصل والثوم البودر ونقلبهم جميعا ثم نضع عليهم الحبهان البودر. تقلب الجميع ثم نضيف عليهم الزعتر الجاف والمرقة والملح ونستمر في التقليب لحين امتزاج كل المكونات والتوابل ببعضها من الممكن إضافة ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الأسود مع التقليب. نحضر طنجرة كبيرة اخرى ثم نضع فيها شرائح الدجاج ونضيف عليهم الكاتشب و ثلاث ملاعق كبيرة من البهارات التي سبق تجهيزها. نقلب شرائح الدجاج باليدين حتي تتبل مع مزيج من المكونات المضافة عليها ونتركها في الثلاجة لمدة ساعتين حتى تتشرب التتبيله وتصير جاهزة. نحضر وعاء كبير و نضع فيه النشا و الدقيق والبيكنج بودر ملعقة كبيرة من التوابل حتى تتكون لدينا خلطة دجاج استربس ثم نقلب المكونات بالمضرب اليدوي. نضيف عليهم اللبن الرايب مع التقليب باستمرار ثم نضيف قليل من الماء مع التقليب حتى يصير الخليط كثيف قليلا. نجهز طبق كبير مسطح ونضع فيه النشا و البيكينج باودر ويضاف اليهم الدقيق مع ملعقة كبيرة من البهارات ثم نقلب المكونات مع بعضها حتى تصير مزيج واحد. نأخذ قطع الدجاج من التتبيله و نضعها فوق الدقيق باللبن السائل وبعد ذلك نضعها فوق الخليط الجاف مع التقليب حتى تغلف من جميع الجهات. نكمل باقي قطع الدجاج الموجودة في التتبيله بنفس الطريقة إلي أن تنتهي كل المكونات من الدجاج أو التتبيله ونضعها في طبق واسع جانبي. ثم نحضر مقلاة بها كمية وفيرة من الزيت النباتي ونضعها على النار و عندما يسخن الزيت نضع فيه قطع دجاج استربس. ثم تترك قطع الدجاج في الزيت حتى تنضج وتحتمر وتصير مقرمشة. طريقة تحضير دجاج استربس نخرجها من الزيت ونضعها على مناشف ورقية للتخلص من الزيت وتقدم بجانب أطباق المكرونة بالصلصة أو الأرز و صحه وهنا.

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