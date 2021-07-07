طريقة عمل بسبوسة الرواني من الحلويات الخفيفة ذات الطعم الطيب المفضل تتكون من مكونات بسيطه من الدقيق الأبيض ودقيق السميد محلاة بالعسل مبشور عليها جوز الهند مع إضافات و مكونات اخرى سوف نوضحها لكم من خلال هذا المقال بمواصفات افضل واحسن الشيفات بأسرع وقت بمكونات غير مكلفة وهى طريقة تحضير بسبوسة الرواني بالعسل رائعة المذاق بأبسط الطرق. طريقة عمل بسبوسة الرواني و مكوناتها طريقة عمل بسبوسة الرواني و مكوناتها المقادير.. 1 كوب دقيق ابيض.

نحضر 1 كوب سميد.

1 كوب جوز هند.

نحضر نصف كوب سكر ابيض.

نحضر كوب إلا ربع زيت.

مقدار كوب إلا ربع زبادي.

4 حبات بيض متوسطين الحجم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

1 ملعقة كبيرة من الخل.

مقدار ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. مكونات قطر بسبوسة الرواني يجب أحضار 2 كوب سكر.

إضافة واحد ونصف كوب ماء.

عصير نصف ليمونه.

صينية خبز بمقاس 26. مكونات قطر بسبوسة الرواني طريقة تحضير القطر.. نضع السكر والماء في وعاء ويرفع على النار لمدة خمس دقائق ثم نضيف عصير الليمون و يقلب لمدة دقيقة واحدة ويرفع من على النار ويترك جانبا حتى يبرد للاستعمال فيما بعد. نبدأ في عمل بسبوسة الرواني في وعاء اخر نضع السكر ويضاف إليه البيض والفانيليا معهم الخل ونقوم بخلطهم حتى يصير القوام كريمي لونه ابيض فاتح. بعد ذلك نبدأ في إضافة الزيت عن طريق وضعه سرسوب رفيع أثناء عملية الخلط بالتدريج ثم نقوم بإضافة الزبادي مع التقليب الجيد. ثم نقوم بإضافة الدقيق الأبيض والسميد معهم البيكنج باودر والملح بالتدريج فوق خليط البيض مع استخدام المضرب الكهربائي على سرعة بطيئة إلي أن تنتهي كمية الدقيق والسميد ويخلط الجميع جيدا. نحضر قالب خبز بسبوسة الرواني مدهون بقليل من الزبدة ومرشوش عليه قليل من الدقيق وجوز الهند. ثم ننزل بالخليط داخل القالب وادخله الفرن الساخن على درجة 170 علي الرف الأوسط ويترك قالب بسبوسة الرواني حتى ينضج ويختمر الوجه. ثم نخرج بسبوسة الرواني من الفرن وتسقى بالشربات البارد وهي ساخنة. و بعد يرش عليها مبشور جوز الهند. اهم الملاحظات لنجاح بسبوسة الرواني يجب أن يكون القطر متوسط القوام وبارد. يجب تسخين الفرن جيدا قبل إدخال قالب الكيك بها حتى لا تهبط بسبوسة الرواني. عند نضج الكيك يجب اختباره من المنتصف بعد نصف ساعة من مرور الوقت. يجب أن تكون كل المكونات بدرجة حرارة المطبخ. اهم الملاحظات لنجاح بسبوسة الرواني الوسوم

طريقة عمل بسبوسة الرواني من الحلويات الخفيفة ذات الطعم الطيب المفضل تتكون من مكونات بسيطه من الدقيق الأبيض ودقيق السميد محلاة بالعسل مبشور عليها جوز الهند مع إضافات و مكونات اخرى سوف نوضحها لكم من خلال هذا المقال بمواصفات افضل واحسن الشيفات بأسرع وقت بمكونات غير مكلفة وهى طريقة تحضير بسبوسة الرواني بالعسل رائعة المذاق بأبسط الطرق. طريقة عمل بسبوسة الرواني و مكوناتها طريقة عمل بسبوسة الرواني و مكوناتها المقادير.. 1 كوب دقيق ابيض.

نحضر 1 كوب سميد.

1 كوب جوز هند.

نحضر نصف كوب سكر ابيض.

نحضر كوب إلا ربع زيت.

مقدار كوب إلا ربع زبادي.

4 حبات بيض متوسطين الحجم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

1 ملعقة كبيرة من الخل.

مقدار ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. مكونات قطر بسبوسة الرواني يجب أحضار 2 كوب سكر.

إضافة واحد ونصف كوب ماء.

عصير نصف ليمونه.

صينية خبز بمقاس 26. مكونات قطر بسبوسة الرواني طريقة تحضير القطر.. نضع السكر والماء في وعاء ويرفع على النار لمدة خمس دقائق ثم نضيف عصير الليمون و يقلب لمدة دقيقة واحدة ويرفع من على النار ويترك جانبا حتى يبرد للاستعمال فيما بعد. نبدأ في عمل بسبوسة الرواني في وعاء اخر نضع السكر ويضاف إليه البيض والفانيليا معهم الخل ونقوم بخلطهم حتى يصير القوام كريمي لونه ابيض فاتح. بعد ذلك نبدأ في إضافة الزيت عن طريق وضعه سرسوب رفيع أثناء عملية الخلط بالتدريج ثم نقوم بإضافة الزبادي مع التقليب الجيد. ثم نقوم بإضافة الدقيق الأبيض والسميد معهم البيكنج باودر والملح بالتدريج فوق خليط البيض مع استخدام المضرب الكهربائي على سرعة بطيئة إلي أن تنتهي كمية الدقيق والسميد ويخلط الجميع جيدا. نحضر قالب خبز بسبوسة الرواني مدهون بقليل من الزبدة ومرشوش عليه قليل من الدقيق وجوز الهند. ثم ننزل بالخليط داخل القالب وادخله الفرن الساخن على درجة 170 علي الرف الأوسط ويترك قالب بسبوسة الرواني حتى ينضج ويختمر الوجه. ثم نخرج بسبوسة الرواني من الفرن وتسقى بالشربات البارد وهي ساخنة. و بعد يرش عليها مبشور جوز الهند. اهم الملاحظات لنجاح بسبوسة الرواني يجب أن يكون القطر متوسط القوام وبارد. يجب تسخين الفرن جيدا قبل إدخال قالب الكيك بها حتى لا تهبط بسبوسة الرواني. عند نضج الكيك يجب اختباره من المنتصف بعد نصف ساعة من مرور الوقت. يجب أن تكون كل المكونات بدرجة حرارة المطبخ. اهم الملاحظات لنجاح بسبوسة الرواني

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