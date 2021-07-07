بسبوسة الحلواني بمكونات بسيطة في البيت وضمان تماسكها ونجاحها من أول مرة

تعتبر بسبوسة الحلواني من الحلويات الشرقية ذات الطابع العربي الأصيل، وهى من الحلويات الرملية الملمس والزكية الرائحة، ووجود البسبوسة في أي مكان يمنحنا الشعور بالفرحة والإحتفال، فهى دائماً ما تصاحبنا في مناسباتنا السعيدة.

والبسبوسة لها العديد من الأصناف والعديد من الطرق أيضاً، فكما يقولون لكل شيخ طريقته، ولكن جميع الطرق تتفق مع اسلوب المطبخ العربي العريق منذ القدم، ويرجع تاريخ البسبوسة إلى القرن السادس عشر في عهد السلطان سليم الأول، حيث كانت تعد كطريقة للتعبير عن الإحتفال بالنصر في الحروب والفتوحات.

واليوم في هذا المقال سوف نتعرف معاً على طريقة عمل بسبوسة الحلواني المحشية بالمكسرات بمكونات بسيطة وخطوات موضحة تمكنك سيدتي من صنعها وتقديمها في البيت وضمان تماسكها ونجاحها من أول مرة، تابعوا موقعنا لتتعرفوا على كل ما هو جديد ومفيد.

كوبان من السميد الخشن.

كوب من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من جوز الهند.

نصف كوب من الزبدة المذابة.

كوب ونصف من الزبادي الطازج.

بيضة دجاج بدرجة حرارة الغرفة.

ثلاثة ملاعق لبن سائل.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا.

ملعقتان كبيرتان من السكر الناعم.

مكسرات مشكلة للحشو والتزيين.

كوب ونصف الكوب من السكر الأبيض.

كوب وربع الكوب من الماء.

ملعقة صغيرة فانيليا.

عصير ليمونة صغيرة

ينظف السميد عن طريق نخله بمصفاة واسعة وذلك لضمان نظافته.

ينخل الدقيق الأبيض بمنخل ناعم ويضاف له البيكنج باودر.

يضاف الدقيق للسميد وتقلب المكونات جيداً حتى تختلط تماماً.

يضاف جوز الهند للخليط ويضاف السكر الناعم وتقلب المكونات جيداً.

تخفق البيضة مع الفانيليا وتترك جانباً حتى نجهز باقي المكونات.

تضاف الزبدة المذابة للخليط ويتم دعك الخليط بها على راحة اليد حتى تتشرب الزبدة تماماً.

تضاف الزبادي مع العجن والتقليب ويضاف خليط البيضة مع الفانيليا للعجين وتقلب المكونات جيداً حتى الحصول على عجين رملي.

تقسم العجينة إلى نصفين ونحضر صينية لعمل البسبوسة بها وتدهن بالسمنة.

نضع النصف الأول من العجينة في الصينية ويفرد بالتساوي.

توضع المكسرات فوق العجينة في المنتصف وتوزع جيداً.

نضع الجزء الثاني من العجينة لتغطي المكسرات بالكامل.

يوضع على وجه البسبوسة القليل من المكسرات للتزيين.

تدخل البسبوسة الفرن المحمي مسبقاً على درجة حرارة مائة خمسة وثمانون درجة مئوية لمدة نصف ساعة حتى يصبح لونها ذهبي.

تخرج البسبوسة من الفرن وتسقى بالشربات وهى ساخنة وتترك حتى تتشربه بالكامل.

تقطع البسبوسة إلى مربعات صغيرة وتقدم بألف هنا بجوار المشروبات الساخنة أو المشروبات الغازية.

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