طريقة عمل حلى الموكا البارد لكل عشاق الموكا بمذاق لذيذ ومميز جداً

حلى الموكا البارد ، من ألذ وأشهى أنواع الحلى البارد والذي يعشقه الصغار والكبار، والمحبب والمفضل لديهم، كما أنه حظى بإقبال الجميع، نظراً لمذاقه اللذيذ والمميز الذي لا مثيل له، كما حاز على شهرة كبيرة في الوطن العربي، حيث يقبل الكثير على تناوله في المطاعم، وخاصة في فصل الصيف، حيث يشعر بالانتعاش، ويتميز بقيمته الغذائية العالية، بالإضافة إلى سهولة تحضيره، ومكوناته بسيطة أيضاً، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره، لكي تحضره لأفراد أسرتها وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة ميلفيه بالكاسترد وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة تحضير حلى الموكا البارد بألذ الوصفات.

مكونات حلى الموكا البارد

يتكون حلى الموكا البارد من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير الكيك

2 بيضة.

300 جم سكر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف كوب زيت.

250 مل حليب+ عصير ليمونة.

250 جم دقيق.

35 جم كاكاو.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

كوب ماء+ نصف ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان (نسكافيه).

مقادير كريمة القهوة

400 جم كريمة خفق سائلة.

2 ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان.

سكر (الكمية حسب الرغبة).

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على حلى الموكا البارد بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

أولاً نحضر الكيك

نحضر وعاء العجانة، ثم نضيف إليه البيض والفانيليا والسكر والزيت ونخلطهم جيداً بالمضرب الكهربائي.

ثم نضيف خليط الحليب المضاف له عصير الليمون بالتدريج ونخلطهم جيداً.

بعد ذلك ننحل الدقيق والكاكاو والبيكنج بودر والبيكنج صودا على الوعاء، ثم نخلطهم جيداً.

ثم نضيف خليط الماء المذاب فيه القهوة، ثم نخلطهم جيداً.

ثم نحضر صينية فرن كبيرة حتى يكون سمك الكيك رقيق، ونضع فيها ورقة زبدة، ثم نسكب فيها خليط الكيك ونساويه جيداً.

بعد ذلك ندخل الصينية فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية في الرف الأوسط، ونتركها لمدة تتراوح ما بين 12 إلى 15 دقيقة تقريباً (ومن الممكن أن نختبر الكيك بعود أسنان).

ثم نخرج الصينية من الفرن، ونترك الكيكة تبرد.

ثانياً نحضر كريمة القهوة