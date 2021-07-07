طريقة عمل كريم القهوة لتفتيح الوجه وتوحيد لونه طبيعيا في المنزل

من المعروف أن القهوة مفيدة جدًا إذا تم تناولها، ولكن ليس ذلك فقط فلها الكثير من الفوائد أيضًا إذا استخدمت كماسك للبشرة، فهي يمكن أن تختلط مع الكثير من المواد الطبيعية الاخرى فتعطي أروع النتائج في تفتيح، ونضارة، وترطيب البشرة، كما أنها مفيدة دجًا للبشرة الدهنية، وكل انواع البشرة، وطرق استخدامها وتطبيقها على البشرة سهلة جدًا وغير مكلفة وهذا مايبحث عنه الكثير من النساء.

فوائد استخدام وصفات القهوة على البشرة

ماسك القهوة له العديد من الفوائد عند تطبيق على البشرة وهي كاالتالي

القهوة تساعد في القضاء على عيوب البشرة كالبقع الغامقة، والتهابات الوجه.

كما أنها تساعد على الحد من تجاعيد الوجه وعلامات الشيخوخة.

تحمي البشرة من أشعة الشمس وتأثيرها الضارة على البشرة.

تساعد على توحيد لون البشرة وتفتيحها بشكل ملحوظ.

تحتوي أيضًا القهوة على فيتامين B3، وهو يساعد في حماية الجلد من الإصابة بسرطان الجلد.

تعالج الهالات السوداء تحت العين، والقضاء على حب الشباب.

ماسك القهوة لتفتيح البشرة

المكونات

3 معالق كبار من القهوة.

4 ملعقة صغيرة من الحليب غير المحلى.

طريقة التحضير و التطبيق على البشرة

قومي بخلط كلًا من مسحوق القهوة مع الحليب المحلى، وقومي بالتقليب جيدًا واخلطي المكونات جيدًا حتى يتم التجانس بينهم، وتحصلي على عجينة.

قبل تطبيق الماسك على البشرة لابد من مراعاة تنظيف البشرة، ويفضل الغسل بغسول خاص حتى يزال كل الشوائب والأتربة، واستخدام المياه الدافئة لفتح المسام.

يوزع الماسك على البشرة ويترك لمدة نصف ساعة حتى يجف تمامًا.

ثم قومي بغسل الوجه جيدًا بالماء البارد لغلق المسام بعد الماسك.

ماسك القهوه والعسل الابيض لتفتيح البشرة

القهوة لها فوائد متعدد للبشرة، والعسل أيضًا معروف بفوائدة فهو يساعد على تفتيح البشرة وترطيبها بشكل ممتاز وطريقة تطبيقها كالتالي

المكونات

1 ملعقة من العسل الأبيض.

1 ملعقة من مسحوق القهوة.

طريقة التحضير