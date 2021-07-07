طريقة عمل شرائح اللحم بالمشروم والخضار مع الأرز البسمتي أكلة خفيفة وصحية

تعد شرائح اللحم بالمشروم والخضار ، من أشهي وألذ الوجبات الصحية الخفيفة، وهي أكلة شهية وللذيذة ومشهورة جداً، هي من الوجبات سريعة التحضير، تحتوي علي نسبة كبيرة من الفيتامينات والبروتينات التي يحتاجها جسم الإنسان خلال يومه، فهي أكلة تركية مشهورة جداً، هي أكلة من الأطباق الرئيسية التي يمكن إعدادها وتحضيرها في المنزل بكل سهولة علي سفرتك دائماً، يمكن أن تعديها إلي أفراد أسرتك كوجبة غداء أو عشاء، تتميز هذه الأكلة بمذاق رائع ومختلف وبسرعة تحضيرها، وتبحث السيدات علي وجبات للذيذة وشهية تعدها إلي أطفالها فهذه الوجبة يعشقها الأطفال كثيراً يمكنك أن تقديمها لهم كوجبة علي الغداء، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل شرائح اللحم بالمشروم والخضار في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة وغير مكلفة.مكونات عمل شرائح اللحم بالمشروم والخضار
تعرفي من خلال السطور الأتية علي مكونات هذه الأكلة الشهية واللذيذة وهي كما يلي:-
- نصف كيلو للحمة شرائح رفيعة.
- كوب من المشروم شرائح.
- فلفل رومي ألوان شرائح.
- حبة كبيرة من البصل شرائح.
- معلقة من الثوم المفروم.
- 2 كوب من الأرز البسمتي.
- معلقة كبيرة من بهارات اللحمة.
- رشة ملح ورشة فلفل أسود.
- ثلاث أكواب من الشوربة.
- 2 كوب ماء مغلي للحم.
- معلقة كبيرة من الكركم.
طريقة التحضير
سوف نتعرف من خلال هذه المقالة علي طريقة تحضير شرائح اللحم بالمشروم والخضار بأبسط الخطوات وهي كما يلي:-
- نخلط كل التوابل والملح والفلفل الأسود والكركم مع بعض، ونقسمهم إلي نصفين نصف للحم ونصف للأرز.
- نضع طاسة علي النار ونضيف بها مادة دهنية، عندما تسخن جيداً نضع للحم ونصف مقدار التوابل، ونشوح ثم ننزل بالبصل والثوم ونغطي حتي يذبلوا، ثم ننزل بالمشروم ونشوح قليلاً.
- بعد ذلك نضيف الماء المغلي ونغطي لمدة ربع ساعة، ثم ننزل بالفلفل ونغطي لمدة ربع ساعة أخري، وبكدة تبقي جاهزة.
- بعد كدة نشوح الأرز بعد غسله في مادة دهنية، ثم ننزل بالنص الباقي من التوابل ومكعبين المرق، ونخلط ثم ننزل بالشوربة المغلي ونغطي حتي يتشرب الأرز علي نار هادية.
- نتركه ربع ساعة حتي تماما التسوية، نحضر بعد ذلك طبق التقديم، نضع به الأرز في المنتصف ونضع اللحم عليه، وبألف هنا وشفاء.
الوسوم
تعد شرائح اللحم بالمشروم والخضار ، من أشهي وألذ الوجبات الصحية الخفيفة، وهي أكلة شهية وللذيذة ومشهورة جداً، هي من الوجبات سريعة التحضير، تحتوي علي نسبة كبيرة من الفيتامينات والبروتينات التي يحتاجها جسم الإنسان خلال يومه، فهي أكلة تركية مشهورة جداً، هي أكلة من الأطباق الرئيسية التي يمكن إعدادها وتحضيرها في المنزل بكل سهولة علي سفرتك دائماً، يمكن أن تعديها إلي أفراد أسرتك كوجبة غداء أو عشاء، تتميز هذه الأكلة بمذاق رائع ومختلف وبسرعة تحضيرها، وتبحث السيدات علي وجبات للذيذة وشهية تعدها إلي أطفالها فهذه الوجبة يعشقها الأطفال كثيراً يمكنك أن تقديمها لهم كوجبة علي الغداء، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل شرائح اللحم بالمشروم والخضار في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة وغير مكلفة.مكونات عمل شرائح اللحم بالمشروم والخضار
تعرفي من خلال السطور الأتية علي مكونات هذه الأكلة الشهية واللذيذة وهي كما يلي:-
- نصف كيلو للحمة شرائح رفيعة.
- كوب من المشروم شرائح.
- فلفل رومي ألوان شرائح.
- حبة كبيرة من البصل شرائح.
- معلقة من الثوم المفروم.
- 2 كوب من الأرز البسمتي.
- معلقة كبيرة من بهارات اللحمة.
- رشة ملح ورشة فلفل أسود.
- ثلاث أكواب من الشوربة.
- 2 كوب ماء مغلي للحم.
- معلقة كبيرة من الكركم.
طريقة التحضير
سوف نتعرف من خلال هذه المقالة علي طريقة تحضير شرائح اللحم بالمشروم والخضار بأبسط الخطوات وهي كما يلي:-
- نخلط كل التوابل والملح والفلفل الأسود والكركم مع بعض، ونقسمهم إلي نصفين نصف للحم ونصف للأرز.
- نضع طاسة علي النار ونضيف بها مادة دهنية، عندما تسخن جيداً نضع للحم ونصف مقدار التوابل، ونشوح ثم ننزل بالبصل والثوم ونغطي حتي يذبلوا، ثم ننزل بالمشروم ونشوح قليلاً.
- بعد ذلك نضيف الماء المغلي ونغطي لمدة ربع ساعة، ثم ننزل بالفلفل ونغطي لمدة ربع ساعة أخري، وبكدة تبقي جاهزة.
- بعد كدة نشوح الأرز بعد غسله في مادة دهنية، ثم ننزل بالنص الباقي من التوابل ومكعبين المرق، ونخلط ثم ننزل بالشوربة المغلي ونغطي حتي يتشرب الأرز علي نار هادية.
- نتركه ربع ساعة حتي تماما التسوية، نحضر بعد ذلك طبق التقديم، نضع به الأرز في المنتصف ونضع اللحم عليه، وبألف هنا وشفاء.
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