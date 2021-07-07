لن تصدقي معجزة كريم الفازلين والقهوة لتبييض الوجه وشد التجاعيد هيخليكي بنت في العشرين مهما كان عمرك

من أكثر المشاكل التي تزعج الكثير من النساء هي بداية ظهور التجاعيد على بشرتهن، خاصتًا من اعتاد منهم على الاهتمام بالبشرة، وجمالها، ولذلك فهناك بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد في التخلص من التجاعيد، والاسمرار، ومن أهم هذه الوصفات، وصفة الفازلين مع القهوه، فهو يساعد على علاج الكثير من مشاكل البشرة بأقل التكاليف، وبأسهل الطرق. ماسك الفازلين والقهوة لتبييض الوجه والتخلص من تجاعيد البشرة ماسك الفازلين والقهوة لتبييض الوجه والتخلص من تجاعيد البشرة المكونات ملعقتين من الفازلين

ملعقة من النشا

ملعقة من مسحوق القهوة

ملعقة من زيت لبان الذكر طريقة التحضير في البداية يفضل أن يكون الفازلين من الأصلي

بعد ذلك قومي بتقليب الفازلين جيدًا، حتى يصبح دافئ بعض الشيئ

أضيفي إليه بعد ذلك القهوة، وقومي بالتقليب مرة أخري متى يتجانس المكونات

وبعد ذلك قومي بإضافة النشا، وبعد ذلك لبان الذكر قومي بالتقليب بالمضرب اليدوي جيدًا سوف تحصلي على خليط كريمي متجانس

ضعي كل هذه المكونات في برطمان ثم ضعيه في الثلاجة حتى يتماسك

بعد ذلك ابدأي في توزيع الخليط على الوجه، ويفضل وضع هذا الخليط ليلًا، وعند وضعه على الوجه قومي بالتدليك للبشرة

واتركيه ليلًا على البشرة حتى تستيقظ

واتركيه ليلًا على البشرة حتى تستيقظ اغسلي وجهك بعد ذلك جيدًا ثم اشطفية بماء الورد، واستخدمي اي كريم مرطب بعد الماسك ماسك الفازلين مع القهوة والليمون لشد تجاعيد البشرة ماسك الفازلين مع القهوة والليمون لشد تجاعيد البشرة هذا الماسك يساعد على التخلص من كل تجاعيد البشرة، بالإضافة إلى توحيد لون البشرة في وقت قصير وطريقة تطبيقها كالأتي: المكونات ملعقة كبيرة من الفازلين

ملعقة كبيرة من عصير الليمون المركز

ملعقة كبيرة نشا

ملعقة صغيرة من مسحوق القهوة طريقة التحضير في البداية قومي بغسل و تنظيف وجهك جيدًا

قومي بخلط جميع المكونات جيدًا بالمضرب اليدوي، حتى يصبح خليط متجانس من كل المكونات

ابدأي في توزيع الماسك على وجهك ليلًا، مع التدليك المستمر للبشرة لمدة لا تقل عن دقيقتين

وبعد ذلك يترك الخليط على الوجه لمدة لا تقل عن ساعتين

يغسل الوجه جيدًا بغسول خاص بالوجه، ويزال بقايا الماسك من الوجه

بعد ذلك قومي بترطيب الوجه بكريم مرطب

سوف تفاجئين بنتائج مذهلة. ماسك القهوة وزيت الزيتون ماسك القهوة وزيت الزيتون نقوم بخلط كمية مناسبة من القهوة مع ملعقة من السكر وكمية مناسبة من زيت الزيتون ونقوم بخلط جميع المكونات جيدا للحصول على مزيج متجانس، ثم نقوم بوضع المزيج على البشرة ونتركه لمدة 10 دقائق ثم يغسل بالماء هذا الماسك رائع ومميز جدا فهو يساعد على تبييض وتفتيح البشرة بشكل كبير ويجعلها أكثر نضارة وحيوية. الوسوم

من أكثر المشاكل التي تزعج الكثير من النساء هي بداية ظهور التجاعيد على بشرتهن، خاصتًا من اعتاد منهم على الاهتمام بالبشرة، وجمالها، ولذلك فهناك بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد في التخلص من التجاعيد، والاسمرار، ومن أهم هذه الوصفات، وصفة الفازلين مع القهوه، فهو يساعد على علاج الكثير من مشاكل البشرة بأقل التكاليف، وبأسهل الطرق. ماسك الفازلين والقهوة لتبييض الوجه والتخلص من تجاعيد البشرة ماسك الفازلين والقهوة لتبييض الوجه والتخلص من تجاعيد البشرة المكونات ملعقتين من الفازلين

ملعقة من النشا

ملعقة من مسحوق القهوة

ملعقة من زيت لبان الذكر طريقة التحضير في البداية يفضل أن يكون الفازلين من الأصلي

بعد ذلك قومي بتقليب الفازلين جيدًا، حتى يصبح دافئ بعض الشيئ

أضيفي إليه بعد ذلك القهوة، وقومي بالتقليب مرة أخري متى يتجانس المكونات

وبعد ذلك قومي بإضافة النشا، وبعد ذلك لبان الذكر قومي بالتقليب بالمضرب اليدوي جيدًا سوف تحصلي على خليط كريمي متجانس

ضعي كل هذه المكونات في برطمان ثم ضعيه في الثلاجة حتى يتماسك

بعد ذلك ابدأي في توزيع الخليط على الوجه، ويفضل وضع هذا الخليط ليلًا، وعند وضعه على الوجه قومي بالتدليك للبشرة

واتركيه ليلًا على البشرة حتى تستيقظ

واتركيه ليلًا على البشرة حتى تستيقظ اغسلي وجهك بعد ذلك جيدًا ثم اشطفية بماء الورد، واستخدمي اي كريم مرطب بعد الماسك ماسك الفازلين مع القهوة والليمون لشد تجاعيد البشرة ماسك الفازلين مع القهوة والليمون لشد تجاعيد البشرة هذا الماسك يساعد على التخلص من كل تجاعيد البشرة، بالإضافة إلى توحيد لون البشرة في وقت قصير وطريقة تطبيقها كالأتي: المكونات ملعقة كبيرة من الفازلين

ملعقة كبيرة من عصير الليمون المركز

ملعقة كبيرة نشا

ملعقة صغيرة من مسحوق القهوة طريقة التحضير في البداية قومي بغسل و تنظيف وجهك جيدًا

قومي بخلط جميع المكونات جيدًا بالمضرب اليدوي، حتى يصبح خليط متجانس من كل المكونات

ابدأي في توزيع الماسك على وجهك ليلًا، مع التدليك المستمر للبشرة لمدة لا تقل عن دقيقتين

وبعد ذلك يترك الخليط على الوجه لمدة لا تقل عن ساعتين

يغسل الوجه جيدًا بغسول خاص بالوجه، ويزال بقايا الماسك من الوجه

بعد ذلك قومي بترطيب الوجه بكريم مرطب

سوف تفاجئين بنتائج مذهلة. ماسك القهوة وزيت الزيتون ماسك القهوة وزيت الزيتون نقوم بخلط كمية مناسبة من القهوة مع ملعقة من السكر وكمية مناسبة من زيت الزيتون ونقوم بخلط جميع المكونات جيدا للحصول على مزيج متجانس، ثم نقوم بوضع المزيج على البشرة ونتركه لمدة 10 دقائق ثم يغسل بالماء هذا الماسك رائع ومميز جدا فهو يساعد على تبييض وتفتيح البشرة بشكل كبير ويجعلها أكثر نضارة وحيوية.

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