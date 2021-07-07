طريقة عمل كريم البقدونس والنشا الطبيعي لتبييض البشرة وتجديد خلايا البشرة

كريم البقدونس والنشا ، من الوصفات الطبيعية الفعالة في تبييض البشرة وتجديد خلاياها وتتكون من مكونات طبيعية مئة في المئة وليست لها أية أعراض جانبية وتعد في وقت قليل ولا تحتاج إلى كثير من الجهد أو العناء في تحضيرها، كما أن الوصفات الطبيعية بشكل عام لا تتضمن خطوات صعبة أو معقدة، كما يمكن إعداد العديد من الوصفات الطبيعية الأخرى مثل صابونة الخيار التي تعمل على ترطيب الوجه وصابونة النعناع وكذلك صابونة الجرجير المفيدة جدا للعناية بالشعر وكذلك تعمل على تكثيف الشعر وأيضا صابونة الحبة السوداء وغيرها الكثير من الوصفات الطبيعية والفعالة، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني على طريقه عمل كريم البقدونس والنشا.

مكونات كريم البقدونس والنشا

يتكون كريم البقدونس والنشا من مكونات طبيعية مئة بالمئة ولا يتطلب الكثير من الوقت أو الجهد أثناء تحضيره، وسنتعرف فيما يلي علي مكوناته وهى كالتالي:

حزمة بقدونس مقطعة أو كوب ونصف من البقدونس المقطع.

كوبين ونصف من الماء.

ملعقة كبيرة وربع من النشا.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

نصف ملعقة صغيرة من جل الصبار.

طريقة التحضير

طريقة تحضير هذا الكريم سهلة وبسيطة وهى كالتالي:

نقوم بغلي البقدونس في كوبين ونصف من الماء حتي يتغير لون الماء إلى الأخضر، ثم نقوم بعد ذلك بخلط الماء والبقدونس معا في الخلاط.

ثم نقوم بتصفية الخليط في مصفاة ونضيف إليه ملعقة كبيرة وربع من النشا.

ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض حتى تتجانس جميع المكونات.

بعد ذلك نقوم بوضعهم على نار هادئة ونستمر في التقليب حتى يغلي الخليط ويأخذ القوام الكريمي.

ثم نقوم بعد ذلك بإضافة الملعقة الكبيرة من زيت اللوز ونصف الملعقة الصغيرة من جل الصبار.

ونخلطهم جيدا مع بعضها البعض حتى تتجانس جميع المكونات.

ثم بعد ذلك نقوم بوضعه في علبة محكمة الغلق ويكون بعد ذلك جاهز للاستخدام.

طريقة الاستعمال

يستعمل هذا الكريم بشكل يومي أولا نقوم بغسل الوجه جيدا ثم نقوم بدهن الوجه بكريم البقدونس والنشا ثم نترك الكريم علي الوجه لمدة ساعتين بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء البارد العادي وندهن الوجه بأي مرطب.