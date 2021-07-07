طريقة عمل الخبز التركي اللذيذ بطريقة بسيطة ومذاق رائع وبأقل تكلفة

يعد الخبز التركي اللذيذ من المخبوزات التركية الشهية التي يعشقها الجميع وهنا سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة وسهلة التحضير الخبز التركي في المنزل، ايضاً لا يأخذ الكثير من الوقت في تحضيره، حيث يمكن تحضيره على وجبة الفطار أو أوقات الشعور بالجوع، ايضاً يحتوي على مواد مغذية للأطفال ويمدهم بالكثير من الطاقة، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل الخبز التركي في المنزل. مقادير عمل الخبز التركي مقادير عمل الخبز التركي يحتوي الخبز التركي على مقادير بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- ٣ أكواب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

رشة من الملح.

نصف كوب من السكر.

٣ ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

ماء دافئ للعجن.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة وسهلة لعمل الخبز التركي هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بوضع الحليب والزبدة ونذوبهم جيدا. ثم نقوم بتذويب الملح والسكر والخميرة ونقلبهم جيدا حتى نحصل على خليط ممزوج. بعد ذلك نقوم بوضع الدقيق ونعجن بالماء الدافئ حتى نحصل على عجينة متماسكة. نغطى العينة بكيس نايلون ونتركها لتتخمر في مكان دافئ لمدة لا تقل عن ساعة كاملة. نقوم بتشكيل العجينة على هيئة كرات صغيرة ثم نفردها بالنشابة. ونرصها في الصينية وندخلها الفرن مع التقليب على الجهتين ونرشها بالسمسم والحبة البركة وتصبح جاهزة للتقديم. فوائد الحليب الصحية هناك عدة فوائد الحليب على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- يعد من أغنى العناصر الغذائية التى تحتوى على العديد من الفيتامينات الصحية.

مصدر غني بالبروتين عالي الجودة ومفيد في بناء العضلات.

يحتوي على عناصر غذائية مفيدة لصحة العظام والعضلات.

يوسع الأوعية الدموية ويزيد من صحة القلب ويقلل من ضغط الدم.

يمنع زيادة الوزن ويقلل من خطر السمنة المفرطة. الوسوم

يعد الخبز التركي اللذيذ من المخبوزات التركية الشهية التي يعشقها الجميع وهنا سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة وسهلة التحضير الخبز التركي في المنزل، ايضاً لا يأخذ الكثير من الوقت في تحضيره، حيث يمكن تحضيره على وجبة الفطار أو أوقات الشعور بالجوع، ايضاً يحتوي على مواد مغذية للأطفال ويمدهم بالكثير من الطاقة، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل الخبز التركي في المنزل. مقادير عمل الخبز التركي مقادير عمل الخبز التركي يحتوي الخبز التركي على مقادير بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- ٣ أكواب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

رشة من الملح.

نصف كوب من السكر.

٣ ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

ماء دافئ للعجن.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة وسهلة لعمل الخبز التركي هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بوضع الحليب والزبدة ونذوبهم جيدا. ثم نقوم بتذويب الملح والسكر والخميرة ونقلبهم جيدا حتى نحصل على خليط ممزوج. بعد ذلك نقوم بوضع الدقيق ونعجن بالماء الدافئ حتى نحصل على عجينة متماسكة. نغطى العينة بكيس نايلون ونتركها لتتخمر في مكان دافئ لمدة لا تقل عن ساعة كاملة. نقوم بتشكيل العجينة على هيئة كرات صغيرة ثم نفردها بالنشابة. ونرصها في الصينية وندخلها الفرن مع التقليب على الجهتين ونرشها بالسمسم والحبة البركة وتصبح جاهزة للتقديم. فوائد الحليب الصحية هناك عدة فوائد الحليب على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- يعد من أغنى العناصر الغذائية التى تحتوى على العديد من الفيتامينات الصحية.

مصدر غني بالبروتين عالي الجودة ومفيد في بناء العضلات.

يحتوي على عناصر غذائية مفيدة لصحة العظام والعضلات.

يوسع الأوعية الدموية ويزيد من صحة القلب ويقلل من ضغط الدم.

يمنع زيادة الوزن ويقلل من خطر السمنة المفرطة.

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