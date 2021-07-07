نصائح مهمة عند شراء أضحية العيد من أطباء بيطريين ومختصين

نصائح فعالة اتبعها عند شراء أضحية العيد، فقد قررنا إطلاعكم على هذه النصائح قبل قدوم عيد الأضحى بوقت كافي، حتى يتسنى لكم اختيار الأضحية بشكل سليم وتجنب الأضاحي الغير صالحة، وكل هذه النصائح مقدمة من أطباء بيطريين وخبراء، كما نذكركم بأننا سبق وعرضنا الشروط الشرعية للأضحية هنا على موقع ثقفني، الشقين الشرعي والصحي هما الأساس عند اختيار وشراء الأضاحي. نصائح شراء أضحية العيد يؤكد الأطباء البيطريين على ضرورة الكشف على الأضحية قبل شرائها للتأكد من عدد من الأمور.

في البداية يجب التأكد من عمر الأضحية وأفضل عمر للأغنام الذكور هو من ثمانية أشهر إلى إثني عشر شهرًا، ويمتد حتى السنتين لكن لا أكثر من ذلك.

يجب أن تكون عيون الأضحية براقة ولامعة وخالية من الإفرازات، وأن تخلو ملتحمة عينيه من أي احمرار.

ابتعد تمامًا عن الذبيحة التي يبدو عليها أعراض رشح في الأنف أو خروج إفرازات من فمها.

إقبال الأضحية على الطعام مؤشر جيد لسلامتها الصحية.

يجب فحص الجلد والتأكد من خلوه من الجرب.

فحص فرو الأضحية والتأكد من أنه يتميز بلمعة في مظهره، والكشف عليه بمحاولة شده باليد، فإن لم يخرج بسهولة فهذا مؤشر جيد. فحص شامل للأضحية قبل الشراء افحص جيدًا رقبة الأضحية ومنطقة الصدر لديها للتأكد من امتلائهما باللحم فهذا دليل صحتها.

كذلك منطقة الظهر ينبغي عدم ظهور عظام الظهر فيها بشكل ملحوظ للعين أو محسوس باليدين عند فحص الظهر وإلا تكون الأضحية مصابة بالهزال.

عند فحص جانبي بطن الخروف يجب أن يكون الكرش ممتلئ ولكن بشكل غير مبالغ فيه.

فالامتلاء المبالغ فيه دليل غش أي أن المربي أطعم الحيوان كمية كبيرة من الملح حتى يشرب الكثير من الماء الذي يتسبب في هذا الامتلاء.

اختر الأضحية ذات الرأس المرفوع لأعلى والتي تتسم بالنشاط.

تجنب الحيوان صاحب الرأس المطأطأ لأسفل.

تحرى المكان الذي تشتري منه أضحية العيد بدقة، وتجنب الباعة الجائلين فأنت لا تعرف مصدر تغذية الحيوانات لديهم.

ويوم ذبح الأضحية اختر مجزر حكومي معتمد ليتم الكشف عليها مرة أخرى قبل الذبح. الوسوم

نصائح فعالة اتبعها عند شراء أضحية العيد، فقد قررنا إطلاعكم على هذه النصائح قبل قدوم عيد الأضحى بوقت كافي، حتى يتسنى لكم اختيار الأضحية بشكل سليم وتجنب الأضاحي الغير صالحة، وكل هذه النصائح مقدمة من أطباء بيطريين وخبراء، كما نذكركم بأننا سبق وعرضنا الشروط الشرعية للأضحية هنا على موقع ثقفني، الشقين الشرعي والصحي هما الأساس عند اختيار وشراء الأضاحي. نصائح شراء أضحية العيد يؤكد الأطباء البيطريين على ضرورة الكشف على الأضحية قبل شرائها للتأكد من عدد من الأمور.

في البداية يجب التأكد من عمر الأضحية وأفضل عمر للأغنام الذكور هو من ثمانية أشهر إلى إثني عشر شهرًا، ويمتد حتى السنتين لكن لا أكثر من ذلك.

يجب أن تكون عيون الأضحية براقة ولامعة وخالية من الإفرازات، وأن تخلو ملتحمة عينيه من أي احمرار.

ابتعد تمامًا عن الذبيحة التي يبدو عليها أعراض رشح في الأنف أو خروج إفرازات من فمها.

إقبال الأضحية على الطعام مؤشر جيد لسلامتها الصحية.

يجب فحص الجلد والتأكد من خلوه من الجرب.

فحص فرو الأضحية والتأكد من أنه يتميز بلمعة في مظهره، والكشف عليه بمحاولة شده باليد، فإن لم يخرج بسهولة فهذا مؤشر جيد. فحص شامل للأضحية قبل الشراء افحص جيدًا رقبة الأضحية ومنطقة الصدر لديها للتأكد من امتلائهما باللحم فهذا دليل صحتها.

كذلك منطقة الظهر ينبغي عدم ظهور عظام الظهر فيها بشكل ملحوظ للعين أو محسوس باليدين عند فحص الظهر وإلا تكون الأضحية مصابة بالهزال.

عند فحص جانبي بطن الخروف يجب أن يكون الكرش ممتلئ ولكن بشكل غير مبالغ فيه.

فالامتلاء المبالغ فيه دليل غش أي أن المربي أطعم الحيوان كمية كبيرة من الملح حتى يشرب الكثير من الماء الذي يتسبب في هذا الامتلاء.

اختر الأضحية ذات الرأس المرفوع لأعلى والتي تتسم بالنشاط.

تجنب الحيوان صاحب الرأس المطأطأ لأسفل.

تحرى المكان الذي تشتري منه أضحية العيد بدقة، وتجنب الباعة الجائلين فأنت لا تعرف مصدر تغذية الحيوانات لديهم.

ويوم ذبح الأضحية اختر مجزر حكومي معتمد ليتم الكشف عليها مرة أخرى قبل الذبح.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نصائح مهمة عند شراء أضحية العيد من أطباء بيطريين ومختصين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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