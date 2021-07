لماذا نشعر بالسعادة عند تناول الشوكولاته في اليوم العالمي للشوكولاته

لماذا نشعر بالسعادة عند تناول الشوكولاته، وفي اليوم العالمي للشوكولاته الذي يصادف اليوم، لا يمكن أن نترك هذه المناسبة تمر مرور الكرام دون تسليط الضوء على واحدة من أورع مصادر الغذاء التي تسعد قلوب الجميع بدون استثناء.

يُطلق على الشوكولاته تسمية "دواء السعادة"، وهي فعلاً أفضل دواء نلجأ إليه عند الشعور بالحزن والكآبة، وهو أفضل هدية نقدمها لمن يشعرون بالإحباط ونريد رفع معنوياتهم.

لكننا اليوم لن نتحدث شعراً عن الشوكولاته، بل سوف نتطرق لوقائع وحقائق علمية مثبتة حول فاعلية الشوكولاته على الصحة النفسية، وزيادة الشعور بالسعادة عند تناولها وفقاً لمعلومات جمعناها لكم من موقع PhiScience وموقع الجامعة الامريكية في القاهرة.

لماذا نشعر بالسعادة عند تناول الشوكولاته

يشير موقع PhiScience لبحث تم إجراؤه مؤخراً في “The Center for Human Pharmacology” في جامعة “Swinburne University of Technology in Melbourne” في أستراليا، بهدف تحديد المواد الموجودة في الشوكولاته والمسؤولة عن تحسين المزاج.

ليجد الباحثون العديد من المواد المسؤولة عن الشعور بالسعادة عند تناول الشوكولاته، منها مادة التريبتوفان التي تساعد الدماغ على إفراز هرمون السيروتونين، وهو الناقل العصبي المسؤول عن شعورنا بالسعادة والرضا. كذلك تحتوي الشوكولاته على مادة الفينيثيلامين، وهي مادة طبيعية تعمل كمضاد للإكتئاب، وتعمل على تحفيز مراكز السعادة في الدماغ.

إضافة لمادة الثيوبرومين التي تشبه الكافيين الموجود في الشاي والقهوة، وتحمل نفس التأثير في الدماغ لجهة اليقظة والنشاط.

مادة معززة للسعادة في الشوكولاته

من ناحية أخرى، هناك مادة Tetrahydro-â-carbolines التي تعمل بطريقة مختلفة عما تم ذكره سابقًا، كونها تثبط إنزيم يدعى أكسيداز أحادي الأمين (MAO)؛ وهو إنزيم يعمل على تحطيم النواقل العصبية المسؤولة عن الشعور بالسعادة. وفي حال تناول الشوكولاته التي تحوي هذه المادة، فإن ذلك يقلل من عمل هذا الإنزيم بالتالي نشعر بالسعادة لفترة أطول.

يقوم الجسم وفي أوقات معينة، بإنتاج الإندورفين، وهي مواد طبيعية يفرزها الجسم لتخفيف الشعور الألم. ويتم أفراز هذه المادة أيضاً عند تناول الشوكولاته الداكنة تحديداً، والتي يحفز تناولها الدماغ على إنتاج الإندروفين. إضافة لدور هذا النوع من الشوكولاته في تخفيف أعراض الاكتئاب وتحسين الحالة المزاجية.

ولا ننسى السكر أحد مكونات الشوكولاته الأساسية، والذي يؤدي ارتباطه بمستقبلات التذوق إلى إرسال إشارات كيميائية إلى الدماغ تعزز الشعور بالسعادة وتساعد على إطلاق المواد الكيميائية في الدماغ المسؤولة عن الشعور بالمتعة مثل الدوبامين.

تأثير الشوكولاته الإيجابي على الصحة النفسية

من جهته، أشار الدكتور أدهم رمضان، أستاذ بقسم الكيمياء وعميد شؤون الدراسات العليا في الجامعة الأمريكية بالقاهرة في محاضرة ألقاها بالجامعة بعنوان "الشوكولاته: تأثيرها على النفس"، إلى أن الشوكولاته من الأطعمة التي يستمتع الناس بتناولها دوماً، وهو ما يدفعنا لمحاولة فهم مكونات الشوكولاته التي تجعلنا نشعر بالسعادة عند تناولها.

مضيفاً أن الإجابة على هذه التساؤلات، يمزج بين الشعور والعلوم. فالشوكولاته الداكنة تحتوي على مضادات الأكسدة التي تؤخر الشيخوخة، وتحافظ على مستوى ضغط الدم الطبيعي، فضلاً عن الوقاية من امراض السرطان.

وعلى الرغم من التأثير الإيجابي الذي يخلَفه تناول الشوكولاته على الصحة النفسية، إلا أن تأثير يشبه المخدر الذي يؤدي لحالة الإدمان. وبالتالي ينصح رمضان بالاعتدال في تناول الشوكولاته والاستفادة من مزاياها الصحية، كون الافراط في تناولها قد يتسبب بالإدمان بسبب كميات السكر الكبيرة الموجودة فيها.