 حجز موعد تطعيم كورونا الكويت “covid 19” لتلقي اللقاح من وزارة الصحة الكويتية

حجز موعد تطعيم كورونا الكويت، تصدر البحث عن تفاصيل حجز موعد للحصول على لقاح كورونا الذي وفرته الحكومة الكويتية مؤخراً كافة محركات البحث، حيث يرغب الآلاف من المواطنين والمقيمين على الأراضي الكويتية في معرفة كيف يمكنهم التسجيل عبر الموقع الالكتروني الذي خصصته وزارة الصحة بالكويت لتحديد الموعد، ومن خلال التقرير التالي سوف نرصد لكم أهم التفاصيل التي جاءت في ذلك.

حجز موعد تطعيم كورونا الكويت

قامت وزارة الصحة الكويتية بتفعيل رابط الاستعلام عن حجز موعد تطعيم كورونا الكويت وهو رابط مباشر يستطيع المواطن من خلاله الحصول على التطعيم من المستشفيات الحكومية والخاصة، و يتم ذلك عند تعبئة النموذج الخاص بالتسجيل وللاستعلام عن حجز مواعيد التطعيم يجب اتباع الخطوات التالية:

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الاستعلام عن حجز موعد تطعيم كورونا الكويت عبر الهاتف

كذلك قامت وزارة الصحة الكويتية بتوفير خدمة الاستعلام عن حجز موعد تطعيم كورونا الكويت من خلال الاتصال على الرقم الموحد 151، والذي أطلقته الوزارة خصيصاً لاستقبال استفسارات جميع المواطنين والمقيمين على أراضي الكويت، وذلك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

ومن الجدير بالذكر أنه استبعدت وزارة الصحة الكويتية عدد من الفئات من أخذ لقاح فيروس كورونا، حيث جاءت تلك الفئات كالتالي: