طريقة عمل الطحينة البيضاء الخام في البيت بكل سهولة وأهم فوائدها

طريقة عمل الطحينة يزداد البحث عنها بعد أن ارتفع سعرها في المحلات، ذلك بسبب أن استخدامها في المنازل يلزم لكثير من الأكلات، وبها قيمة غذائية عالية عند تناولها، وبها نسبة مرتفعة من عنصر الكالسيوم وعنصر الحديد وكثير من العناصر الغذائية الأخرى، ومن الممكن تحضيرها بالمنزل بطريقة سهلة، كما أنهي تعد من أهم الأطباق الجانبية (المقبلات) اللازم وجودها لكثير من الأكلات مثل الكفتة أو الشاورما، لذا سوف نشرح من خلال مقالنا هذا طرق عمل الطحينة وطرق تقديمها وأهم فوائدها، تابعونا ليصلكم كل جديد من الوصفات.طريقة عمل الطحينة
الطحينة لا غنى عنها مع بعض الأكلات مثل الفول، وبها كثير من الفوائد الصحية لذا سوف نتعرف على كريقة تحضيرها الصحيحة بالمنزل، والمكونات التي تلزم لتحضيرها.مكونات طريقة عمل الطحينة
- كوب واحد بذور سمسم يتم تحميصها مسبقًا.
- كوب إلا ربع دقيق.
- نصف ملعقة ملح.
- كوب واحد زيت.
- في محضر الطعام نضع السمسم ونخفق على سرعة عالية.
- بعد ذلك نضيف كلًا من الدقيق والملح والخل، ونستمر في الخفق.
- الزيت يتم إضافته بالتدريج مع الخفق المستمر، حتى نحصل على قوام ناعم.
- نضع الطحينة في وعاء زجاجي لحفظها، ثم يتم وضعها داخل الثلاجة.
- تخفيض مستوى الكوليسترول.
- الحماية من الإصابة بالسرطان.
- تخفيض ضغط الدم.
- تعمل علي حماية القلب من أمراض الشرايين.
- تحمي المفاصل من الالتهابات.
- تعمل علي زيادة وزن الجسم والقضاء عل النحافة.
- تطهير الكليتين من أي سموم بها، لأنها تحتوى على عنصر الفسفور.
- تنتج خلايا دم حمراء لإعطاء الجسم الطاقة اللازمة له.
- الحماية من أمراض الجهاز الهضمي المختلفة والأصابة بها.
- وأخيرآ تساعد على علاج التهابات الفم التي تظهر بسبب التهاب المعدة.
هذه الفوائد تجعل كل شخص يحافظ على تناول الطحينة باستمرار، وتناولها مع الأكلات كطبق جانبي، أو توضع على الأطباق الأساسية كإضافة جيدة للطعم، لذلك فهي من الطرق التي يجب على كل شخص معرفة المكونات السابق ذكرها وطريقة التحضير ليقوم بعملها في المنزل دون الحاجة لشرائها بكثير من المال
الوسوم
طريقة عمل الطحينة يزداد البحث عنها بعد أن ارتفع سعرها في المحلات، ذلك بسبب أن استخدامها في المنازل يلزم لكثير من الأكلات، وبها قيمة غذائية عالية عند تناولها، وبها نسبة مرتفعة من عنصر الكالسيوم وعنصر الحديد وكثير من العناصر الغذائية الأخرى، ومن الممكن تحضيرها بالمنزل بطريقة سهلة، كما أنهي تعد من أهم الأطباق الجانبية (المقبلات) اللازم وجودها لكثير من الأكلات مثل الكفتة أو الشاورما، لذا سوف نشرح من خلال مقالنا هذا طرق عمل الطحينة وطرق تقديمها وأهم فوائدها، تابعونا ليصلكم كل جديد من الوصفات.طريقة عمل الطحينة
الطحينة لا غنى عنها مع بعض الأكلات مثل الفول، وبها كثير من الفوائد الصحية لذا سوف نتعرف على كريقة تحضيرها الصحيحة بالمنزل، والمكونات التي تلزم لتحضيرها.مكونات طريقة عمل الطحينة
- كوب واحد بذور سمسم يتم تحميصها مسبقًا.
- كوب إلا ربع دقيق.
- نصف ملعقة ملح.
- كوب واحد زيت.
- في محضر الطعام نضع السمسم ونخفق على سرعة عالية.
- بعد ذلك نضيف كلًا من الدقيق والملح والخل، ونستمر في الخفق.
- الزيت يتم إضافته بالتدريج مع الخفق المستمر، حتى نحصل على قوام ناعم.
- نضع الطحينة في وعاء زجاجي لحفظها، ثم يتم وضعها داخل الثلاجة.
- تخفيض مستوى الكوليسترول.
- الحماية من الإصابة بالسرطان.
- تخفيض ضغط الدم.
- تعمل علي حماية القلب من أمراض الشرايين.
- تحمي المفاصل من الالتهابات.
- تعمل علي زيادة وزن الجسم والقضاء عل النحافة.
- تطهير الكليتين من أي سموم بها، لأنها تحتوى على عنصر الفسفور.
- تنتج خلايا دم حمراء لإعطاء الجسم الطاقة اللازمة له.
- الحماية من أمراض الجهاز الهضمي المختلفة والأصابة بها.
- وأخيرآ تساعد على علاج التهابات الفم التي تظهر بسبب التهاب المعدة.
هذه الفوائد تجعل كل شخص يحافظ على تناول الطحينة باستمرار، وتناولها مع الأكلات كطبق جانبي، أو توضع على الأطباق الأساسية كإضافة جيدة للطعم، لذلك فهي من الطرق التي يجب على كل شخص معرفة المكونات السابق ذكرها وطريقة التحضير ليقوم بعملها في المنزل دون الحاجة لشرائها بكثير من المال
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الطحينة البيضاء الخام في البيت بكل سهولة وأهم فوائدها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.