طريقة عمل الطحينة البيضاء الخام في البيت بكل سهولة وأهم فوائدها

طريقة عمل الطحينة يزداد البحث عنها بعد أن ارتفع سعرها في المحلات، ذلك بسبب أن استخدامها في المنازل يلزم لكثير من الأكلات، وبها قيمة غذائية عالية عند تناولها، وبها نسبة مرتفعة من عنصر الكالسيوم وعنصر الحديد وكثير من العناصر الغذائية الأخرى، ومن الممكن تحضيرها بالمنزل بطريقة سهلة، كما أنهي تعد من أهم الأطباق الجانبية (المقبلات) اللازم وجودها لكثير من الأكلات مثل الكفتة أو الشاورما، لذا سوف نشرح من خلال مقالنا هذا طرق عمل الطحينة وطرق تقديمها وأهم فوائدها، تابعونا ليصلكم كل جديد من الوصفات.

طريقة عمل الطحينة

الطحينة لا غنى عنها مع بعض الأكلات مثل الفول، وبها كثير من الفوائد الصحية لذا سوف نتعرف على كريقة تحضيرها الصحيحة بالمنزل، والمكونات التي تلزم لتحضيرها.

كوب واحد بذور سمسم يتم تحميصها مسبقًا.

كوب إلا ربع دقيق.

نصف ملعقة ملح.

كوب واحد زيت.

في محضر الطعام نضع السمسم ونخفق على سرعة عالية.

بعد ذلك نضيف كلًا من الدقيق والملح والخل، ونستمر في الخفق.

الزيت يتم إضافته بالتدريج مع الخفق المستمر، حتى نحصل على قوام ناعم.

نضع الطحينة في وعاء زجاجي لحفظها، ثم يتم وضعها داخل الثلاجة.

تخفيض مستوى الكوليسترول.

الحماية من الإصابة بالسرطان.

تخفيض ضغط الدم.

تعمل علي حماية القلب من أمراض الشرايين.

تحمي المفاصل من الالتهابات.

تعمل علي زيادة وزن الجسم والقضاء عل النحافة.

تطهير الكليتين من أي سموم بها، لأنها تحتوى على عنصر الفسفور.

تنتج خلايا دم حمراء لإعطاء الجسم الطاقة اللازمة له.

الحماية من أمراض الجهاز الهضمي المختلفة والأصابة بها.

وأخيرآ تساعد على علاج التهابات الفم التي تظهر بسبب التهاب المعدة.

مكونات طريقة عمل الطحينةطريقة تحضير طريقة عمل الطحينةفوائد الطحينة

هذه الفوائد تجعل كل شخص يحافظ على تناول الطحينة باستمرار، وتناولها مع الأكلات كطبق جانبي، أو توضع على الأطباق الأساسية كإضافة جيدة للطعم، لذلك فهي من الطرق التي يجب على كل شخص معرفة المكونات السابق ذكرها وطريقة التحضير ليقوم بعملها في المنزل دون الحاجة لشرائها بكثير من المال