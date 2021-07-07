سر نجاح وصفة خلية النحل في البيت بأسهل الخطوات والحصول على ألذ طعم

خلية النحل تعتبر من أشهر المعجنات التي يتم تحضيرها بكثرة في كل بيت بالوطن العربي، ويمكن تحضيرها بطريقة حادقة أو حلوة حسب الرغبة، حيث تعتبر مناسبة جداً لفطور خفيف أو عشاء سريع مع كوب من الحليب أو الشاي، ويتوقف نجاح هذه الوصفة على نجاح العجينة، وسوف ننشر لكم طريقة تحضيرها في البيت بالخطوات للحصول على ألذ طعم، فهي من الوصفات التي لا تحتاج إلى وقت كبير ويمكن تحضيرها بسهولة. طريقة عمل خلية النحل الحلوة طريقة عمل خلية النحل الحلوة مكونات الوصفة: 4 كوب من الدقيق.

رشة صغيرة من الملح.

2 ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة الفورية.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

3 ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.

نصف كوب زيت.

جبنة مكعبات.

رشة صغيرة من حبة البركة.

رشة صغيرة من السمسم.

القليل من السميد.

عدد 1 بيضة للوجه.

شربات. طريقة تحضير الوصفة: نقوم بخلط كلاً من الدقيق والملح واللبن البودرة والخميرة والسكر مع بعضهما البعض بشكل جيد.

ثم نقوم بإضافة الزيت إلى هذا الخليط ونعجن المكونات مع بعضها.

نقوم بإضافة الماء الدافئ بالتدريج ونستمر في العجن حتى نحصل على عجينة متجانسة ومتماسكة.

نتركها جانباً في مكان دافئ حتى تتخمر.

ثم نقسمها إلى كرات صغيرة الحجم، ونقوم بوضع مكعب جبنة داخل كل كرة.

نرص الكرات في صينية مرشوشة بالسميد، ونترك مسافة بين الكرات.

ندهن الكرات بالبيض، ونرش سمسم وحبة بركة، ثم ندخلها الفرن. طريقة عمل خلية النحل الحادقة طريقة تحضير الوصفة:طريقة عمل خلية النحل الحادقة مكونات الوصفة: دقيق.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي أو اللبن البودرة.

100 ملل من الماء الدافئ.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة كبيرة خل.

صفار بيض.

مكعبات من الجبنة الحلوم.

سمسم وحبة البركة. طريقة تحضير الوصفة: نقوم بخلط كلاً من الخميرة والسكر والماء، ونضيف جزء من الدقيق.

نترك المكونات جانباً لكي تتخمر لمدة 10 دقائق.

ثم نقوم بإضافة الكمية المتبقية من الدقيق والبيض والخل واللبن والملح والفلفل.

نعجن المكونات مع بعضها جيداً، ثم نتركها جانباً لكي تتخمر.

نقوم بتشكيلها إلى كرات صغيرة، ونحشيها بالجبنة الحلوم من الداخل.

نضعها في الصينية وندهنها بصفار البيض، ونضيف لها سمسم وحبة البركة.

نخبزها في الفرن. طريقة تحضير الوصفة: الوسوم

خلية النحل تعتبر من أشهر المعجنات التي يتم تحضيرها بكثرة في كل بيت بالوطن العربي، ويمكن تحضيرها بطريقة حادقة أو حلوة حسب الرغبة، حيث تعتبر مناسبة جداً لفطور خفيف أو عشاء سريع مع كوب من الحليب أو الشاي، ويتوقف نجاح هذه الوصفة على نجاح العجينة، وسوف ننشر لكم طريقة تحضيرها في البيت بالخطوات للحصول على ألذ طعم، فهي من الوصفات التي لا تحتاج إلى وقت كبير ويمكن تحضيرها بسهولة. طريقة عمل خلية النحل الحلوة طريقة عمل خلية النحل الحلوة مكونات الوصفة: 4 كوب من الدقيق.

رشة صغيرة من الملح.

2 ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة الفورية.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

3 ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.

نصف كوب زيت.

جبنة مكعبات.

رشة صغيرة من حبة البركة.

رشة صغيرة من السمسم.

القليل من السميد.

عدد 1 بيضة للوجه.

شربات. طريقة تحضير الوصفة: نقوم بخلط كلاً من الدقيق والملح واللبن البودرة والخميرة والسكر مع بعضهما البعض بشكل جيد.

ثم نقوم بإضافة الزيت إلى هذا الخليط ونعجن المكونات مع بعضها.

نقوم بإضافة الماء الدافئ بالتدريج ونستمر في العجن حتى نحصل على عجينة متجانسة ومتماسكة.

نتركها جانباً في مكان دافئ حتى تتخمر.

ثم نقسمها إلى كرات صغيرة الحجم، ونقوم بوضع مكعب جبنة داخل كل كرة.

نرص الكرات في صينية مرشوشة بالسميد، ونترك مسافة بين الكرات.

ندهن الكرات بالبيض، ونرش سمسم وحبة بركة، ثم ندخلها الفرن. طريقة عمل خلية النحل الحادقة طريقة تحضير الوصفة:طريقة عمل خلية النحل الحادقة مكونات الوصفة: دقيق.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي أو اللبن البودرة.

100 ملل من الماء الدافئ.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة كبيرة خل.

صفار بيض.

مكعبات من الجبنة الحلوم.

سمسم وحبة البركة. طريقة تحضير الوصفة: نقوم بخلط كلاً من الخميرة والسكر والماء، ونضيف جزء من الدقيق.

نترك المكونات جانباً لكي تتخمر لمدة 10 دقائق.

ثم نقوم بإضافة الكمية المتبقية من الدقيق والبيض والخل واللبن والملح والفلفل.

نعجن المكونات مع بعضها جيداً، ثم نتركها جانباً لكي تتخمر.

نقوم بتشكيلها إلى كرات صغيرة، ونحشيها بالجبنة الحلوم من الداخل.

نضعها في الصينية وندهنها بصفار البيض، ونضيف لها سمسم وحبة البركة.

نخبزها في الفرن. طريقة تحضير الوصفة:

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