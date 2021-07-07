كريم النشا والموز الرهيب: لتفتيح وتوريد البشرة فوري 2021

يعتبر كريم النشا والموز الرهيب ، من افضل الكريمات التي تساعد علي تفتيح وتوريد البشرة بشكل خرافي من اول استخدام، ويعد معجزة من عند الله في تفتيح البشرة كالثلج، ويساعد ايضا علي إزالة التجاعيد بشكل فوري ويجعلك اصغر 20 سنه، ويعطيكي بشرة خالية من العيوب ونظيفة وناصعة البياض، واليوم نقدم لكم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن كريم النشا والموز الرهيب في تفتيح وتوريد البشرة فوري دون مواد ضارة2021.

مكونات كريم النشا والموز الرهيب لتفتيح وتوريد البشرة فوري

سوف نتعرف علي المكونات التي سوف نستخدمها لتحضير الكريم في المنزل بمكونات طبيعية جدا دون تكلفة ولا تعب وهي كالاتي:-

ثلاث معالق من النشا.

معلقة من ماء الورد.

ثلاث حبات من الموز.

طريقة التحضير والاستعمال

سوف نقدم لكم ابسط طريقة لتحضير الكريم بخطوات بسيطة جدا داخل المنزل وهي كالتالي:-

نحضر وعاء عميق ونضع في حبات الموز ثم نهرسهم جيدا ونضيف اليهم النشا ونقلب المكونات جيدا. ثم نضيف معلقة من ماء الورد ونخلطهم جيدا حتي تتجانس المكونات ويصبح خليط كريمي لين. نستخدم قطعة من القطن مبلله بماء الورد ونمسح بها البشرة جيدا قبل استعمال الكريم علي البشرة. نضع طبقة من الكريم علي الوجه بعد التنظيف وندلك لمدة خمس دقائق علي ونتركها لمدة ساعة كاملا. نغسل البشرة جيدا بالماء ونكرر الوصفة يوميا لمدة اسبوع حتي نحصل علي افضل نتائج في للتفتيح والتوريد.

مكونات كريم النشا وماء الورد لشد البشرة وتفتحها من اول استعمال

سوف نتعرف علي المكونات المطلوبة لتحضير الكريم في المنزل وهي كما يلي:-

معلقتان كبيرتان من النشا.

ثلاث معالق من ماء الورد.

معلقة كبيرة من الدقيق.

معلقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستعمال

نقدم لكم اليوم اسهل طريقة لتحضير الكريم في المنزل بخطوات سهلة جدا وهي كما يأتي:-