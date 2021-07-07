طريقة عمل كباب الفراخ: بالثومية في المنزل علي الفحم2021

تعتبر طريقة عمل كباب الفراخ ، من اشهر الطرق لتحضير الكباب علي الفحم بدون تكلفة مثل اكبر المطاعم، وبخطوات سهلة جداً، وعلي الشواية، ويشتهر عمله في مصر والسعودية ومعظم الدول العربية، وتحتوي علي طعم رائع وقوام هش ولذيذ دون تعب في تحضيره، ويحب تناوله الاطفال جدا لأني غني بالفيتامينات والبروتينات والعناصر الغذائية المفيدة، واليوم نقدم لكم ابسط طريقة من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة عمل كباب الفراخ بالثومية علي الفحم وبخطوات سهلة ليصبح مثل الجاهزة تماما2021.

مكونات طريقة عمل كباب الفراخ بالثومية في المنزل مثل اكبر المطاعم

سوف نتعرف معا علي المكونات التي نستخدمها لعمل الكباب في المنزل مثل الجاهز تماما وهي كما يلي:-

كليو صدور فراخ مخلي.

معلقة من الملح والفلفل الاسود.

نصف كوب من الزبادي.

نصف كوب من المايونيز.

معلقة من الثوم البودرة والبصل البودرة.

معلقتين من العسل الاسود.

معلقة كبيرة من الزعتر.

معلقة من البابريكا.

نصف كوب من الخل.

نصف كوب من عثير الليمون.

مكونات الثومية

كوب ونصف من الماء.

كوب من النشا.

حبة صغيرة جدا من البطاطس.

نصف معلقة من الملح.

ثلاث معالق من عصير الليمون.

معلقة من الخل.

ربع كوب زيت.

5 فصص ثوم.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة تحضير الكباب في المنزل بخطوات سهلة جدا دون تعب ولا تكلفة وهي كالاتي:-

نقوم بغسل صدور الدجاج جيدا بالماء والخل ونقطعها علي شكل مكعبات عريضة حتي نستعملها في عمل الكباب ونضعها في وعاء عميق ثم نضيف الملح والفلفل والثوم والبصل البودرة والبابريكا والمايونيز والزبادي والعسل الاسود والخل والليمون والزعتر ثم نقلب المكونات مع بعضهم البعض حتي يتجانس الفراخ مع التتبيلة ونتركها داخل الثلاجة لمدة 3 ساعات

تحضير الثومية

نضع طاسة علي النار ونضع بداخلها كوب النشا وكوب الماء ونستمر في التقليب حتي ينضج النشا

ثم نحضر الخلاط ونضيف فيه البطاطس والملح والنشا الجاهز والخل والليمون والثوم ونضيف نصف كوب الماء

ثم نشغل الخلاط ونخلطهم جيدا ثم نشغل الخلاط مرة اخري مع اضافه ربع كوب من الزيت ونخلطهم جدا حتي يصبح خليط كريمي

طريقة تقديم كباب الفراخ

سوف نتعرف علي طريقة بسيطة جدا لتقديم وهي كما يلي:-

نحضر اسياخ الشوية ثم نحضر مكعبات الفراخ ونضعها داخل الاسياخ ونحضر الفحم علي النار ثم نضع عليها الكباب وننتظر حتي تنضج. ثم نحضر العيش ونضع عليه القليل من الثومية ورشة من الكزبرة وثلاث شرائح من البطاطس المقلي ونضيف عليهم الكباب. وتقدم للأطفال والكبار بألف هنا وشفا علي صحتهم.

أسرار نجاح كباب الفراخ في المنزل مثل اكبر المطاعم

نتعرف اليوم علي بعض أسرار نجاح كباب الفراخ في المنزل وهي كالتالي:-