طريقة عمل عجينة السمبوسة البيتي بمكونات اقتصادية مثل الجاهزة تماماً

طريقة عمل عجينة السمبوسة البيتي، تعد السمبوسة أو السمبوسك مثل ما يطلق عليها في بعض البلاد العربية، من أشهر المقبلات التي يفضلها العديد من الأشخاص، تحضر بكثرة في المناسبات والتجمعات العائلية يمكن حشوها بعدة طرق مختلفة و حشوات متنوعة، يمكن حشوها باللحم المفروم، أو مكعبات الفراخ، أو الخضار المشكل، أو بالجبنة، فتلجأ العديد من السيدات لعمل عجينة السمبوسة فى المنزل بدلاً من شرائها جاهزة من المحلات، و حشوها بالحشو المفضل لديها وتقديمها لعائلتها سمبوسة هشة وطرية، يمكنكم متابعة المقال للتعرف على طريقة عمل عجينة السمبوسة البيتي.

طريقة عمل عجينة السمبوسة البيتي

تعد السمبوسة من المقبلات التي تقدم بجانب الأطباق الرئيسية تحضر بكثرة في الحفلات، حيث أنها مقترنة بشهر رمضان الكريم ولا تخلو أي مائدة في هذا الشهر من وجود طبق السمبوسة، فهي تحضر في المنزل بمكونات اقتصادية وبأقل التكاليف .

مكونات العجينة:

2 كوب من الدقيق.

ربع كوب زيت.

رشة من الملح.

كوب ماء.

طريقة التحضير:

نحضر إناء ويوضع فيه الدقيق والملح ويتم خلطهم معاً.

بعد ذلك يتم اضافة الزيت والماء ويتم خلطهما معاً، ثم يرفع على النار حتى يسخن بعد ذلك يتم وضعهما على الدقيق، أو يتم وضع الدقيق مع المزيج على النار، ويتم العجن جيداً حتى الحصول على عجينة طرية متماسكة قليلاً .

يتم تغطية العجينة ثم تترك لمدة ربع ساعة حتى ترتاح قليلًا، ثم يتم رش القليل من النشا على سطح مفرود، ويتم فرد العجينة عليها ويتم فردها حتى تصبح رقيقة.

بعد ذلك يتم تقطيع العجينة بشكل طولي مثل الجاهزة.

يتم تجهيز حشو السمبوسة المفضل لديك، و يمكن أن يكون باللحم المفروم وكل ما عليك وضع مقلاة على النار ويوضع بها بصلة مفرومة ناعماً، ثم يوضع عليها ربع كيلو من اللحم المفروم ويتم التقليب معاً.

يتم إضافة الملح والكمون والفلفل الأسود ويتم تقليبهم جيداً مع إضافة حبة صغيرة من الطماطم والفلفل، ويتم تقليبهم معاً ثم تترك على النار لمدة 10 دقائق ثم يرفع اللحم من على النار ويترك حتى يبرد.

يتم تحضر عجينة السمبوسة ويتم حشوها بالخليط المحضر، ثم تلف على شكل مثلث وتغلق بواسطة الماء والدقيق، ثم تحمر فى زيت غزير وساخن جداً حتى الحصول على اللون الذهبي.

ثم ترفع علي مناديل مطبخ وتقدم ساخنة.

عند تحمير السمبوسة في الزيت يجب رش الزيت على الوجه حتى تنتفخ ويصبح لونها ذهبي اللون.

بعد التحمير ترفع السمبوسة على مناديل مطبخ للتخلص من الزيت الزائد.

يجب أن تكون عجينة السمبوسة مشدودة وليست طرية حتى لا تتشرب زيت كثير أثناء التحمير.

يجب تحمير السمبوسة في زيت ساخن جداً ثم يتم تهدئة النار حتى تحمر وتصبح لونها ذهبياً.

طريقة الحشوسر نجاح السمبوسة البيتي