معجزة كريم لبان الذكر والنشا الرهيب في إزالة التجاعيد وتبيبض الوجه والأماكن الداكنة من أول مرة

معجزة كريم لبان الذكر والنشا الرهيب في إزالة التجاعيد ،تعاني السيدات كثيرًا مع دخول فصل الصيف من ظهور بعض المشكلات في بشرتهن ولم يتمكنوا من حلها بأي شكلًا من الأشكال، حيث أن حلول هذه المشكلات تطلب دفع الكثير من المال لذلك نقدم لك وصفات من الطبيعة وبمكونات مفيدة للبشرة تساعدك على التخلص من أي مشكلة تواجهك في بشرتك وعلى رأسهم مشكلة تفتيح وتبييض وتصفية البشرة من أي حبوب أو رؤؤس سوداء أو مسامات واسعة توجد بها، فقط كل ما عليك فعله هو متابعة مقالنا للنهاية. معجزة كريم لبان الذكر والنشا الرهيب في إزالة التجاعيد معجزة كريم لبان الذكر والنشا الرهيب في إزالة التجاعيد مكونات الكريم 4 ملاعق كبار من لبان الذكر

كوب من ماء الورد

ملعقة واحدة كبيرة من النشا طريقة تحضير الوصفة في البداية قومي بنقع لبنا الذكر لمدة ليلة كاملة في كوب ماء الورد.

في اليوم الثاني قومي برفع المكونات على نار متوسطة وأضيفي لها مسحوق النشا واستمري بالتقليب حتى يصبح القوام كريمي.

اتركي الخليط جانبًا حتى يبرد تمامًا حتى لا تلتهب بشرتك.

قومي بغسل البشرة وتنظيفها جيدًا قبل استخدام الماسك على البشرة.

ابدأي بفرد الماسك على بشرتك واتركيه لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

اغسلي بشرتك جيدًا من الماسك بالماء البارد والغسول المناسب لك.

قومي بمسح بشرتك بمكعب من الثلج لغلق المسام وكرري التجربة مرتين في الأسبوع. وصفة كريم الخميرة والنشا لتفتيح البشرة وصفة كريم الخميرة والنشا لتفتيح البشرة مكونات الوصفة ملعقة ص من الخميرة الفورية

ملعقة ص من العسل الأبيض

عدد 2 ملعقة كبيرة من النشا

ربع كوب من الماء الدافئ خطوات استخدام الماسك في كوب مناسب قومي بخلط الماء الدافئ والعسل والخميرة جيدًا.

اتركي الخليط جانبًا حتى تتفاعل الخميرة به.

قومي بإضافة النشا على الخليط السابق واستمري في التقليب حتى يكون القوام انسيابي لا يوجد به تكتلات.

ضعي الماسك على بشرتك واتركيه لمدة لا تقل عن 30 دقيقة.

اغسلي وجهك جيدًا من الماسك بالماء البارد والغسول المناسب لك.

جففي بشرتك جيدًا من الماء واغلقي مسامها باستخدام مكعب من ماء الورد المثلج.

كرري هذه الوصفة من مرة إلى مرتين في الأسبوع الواحد من أجل أفضل نتيجة. الوسوم

معجزة كريم لبان الذكر والنشا الرهيب في إزالة التجاعيد ،تعاني السيدات كثيرًا مع دخول فصل الصيف من ظهور بعض المشكلات في بشرتهن ولم يتمكنوا من حلها بأي شكلًا من الأشكال، حيث أن حلول هذه المشكلات تطلب دفع الكثير من المال لذلك نقدم لك وصفات من الطبيعة وبمكونات مفيدة للبشرة تساعدك على التخلص من أي مشكلة تواجهك في بشرتك وعلى رأسهم مشكلة تفتيح وتبييض وتصفية البشرة من أي حبوب أو رؤؤس سوداء أو مسامات واسعة توجد بها، فقط كل ما عليك فعله هو متابعة مقالنا للنهاية. معجزة كريم لبان الذكر والنشا الرهيب في إزالة التجاعيد معجزة كريم لبان الذكر والنشا الرهيب في إزالة التجاعيد مكونات الكريم 4 ملاعق كبار من لبان الذكر

كوب من ماء الورد

ملعقة واحدة كبيرة من النشا طريقة تحضير الوصفة في البداية قومي بنقع لبنا الذكر لمدة ليلة كاملة في كوب ماء الورد.

في اليوم الثاني قومي برفع المكونات على نار متوسطة وأضيفي لها مسحوق النشا واستمري بالتقليب حتى يصبح القوام كريمي.

اتركي الخليط جانبًا حتى يبرد تمامًا حتى لا تلتهب بشرتك.

قومي بغسل البشرة وتنظيفها جيدًا قبل استخدام الماسك على البشرة.

ابدأي بفرد الماسك على بشرتك واتركيه لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

اغسلي بشرتك جيدًا من الماسك بالماء البارد والغسول المناسب لك.

قومي بمسح بشرتك بمكعب من الثلج لغلق المسام وكرري التجربة مرتين في الأسبوع. وصفة كريم الخميرة والنشا لتفتيح البشرة وصفة كريم الخميرة والنشا لتفتيح البشرة مكونات الوصفة ملعقة ص من الخميرة الفورية

ملعقة ص من العسل الأبيض

عدد 2 ملعقة كبيرة من النشا

ربع كوب من الماء الدافئ خطوات استخدام الماسك في كوب مناسب قومي بخلط الماء الدافئ والعسل والخميرة جيدًا.

اتركي الخليط جانبًا حتى تتفاعل الخميرة به.

قومي بإضافة النشا على الخليط السابق واستمري في التقليب حتى يكون القوام انسيابي لا يوجد به تكتلات.

ضعي الماسك على بشرتك واتركيه لمدة لا تقل عن 30 دقيقة.

اغسلي وجهك جيدًا من الماسك بالماء البارد والغسول المناسب لك.

جففي بشرتك جيدًا من الماء واغلقي مسامها باستخدام مكعب من ماء الورد المثلج.

كرري هذه الوصفة من مرة إلى مرتين في الأسبوع الواحد من أجل أفضل نتيجة.

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