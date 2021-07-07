طريقة تحضير صوص الشوكولاتة لتغليف الكيك والحلويات الشهية في المنزل

يحتاج الجسم بمقدار قطعة من الشوكولاتة يومياً أو إستبدالها بقطعة من الحلويات وليس كما يعتقد البعض أن تناول الحلويات ليس مفيداً للجسم ويسبب السمنة بل يحتاج الجسم للحلويات بنفس مقدار حاجته للوجبات الرئيسية، ومن أنواع الشوكولاتة التي تعتبر متعددة الاستخدام هي صوص الشوكولاتة والتي تكثر قيمة الصوص الغذائية حيث يحتوي على أكثر من 500 سعرة حرارية لذلك يجب الحد بكميات معينة في تناول الصوص للأشخاص الذين يعانون من الزيادة السريعة في الوزن ويحتوي على النسب التي يحتاجها من الدهون وبعيداً عن قيمتها الغذائية إلا أنها تستخدم في تزيين وتغليف الكيك في المحلات وكذلك في أعياد الميلاد ويقوم البعض بشرائها جاهزة على الرغم من إمكانية تحضيرها وبتكاليف أقل وللتعرف على طريقة تحضير الصوص في المنزل يمكنك متابعة هذا المقال. طريقة تحضير الصوص لتغليف الكيك طريقة تحضير الصوص لتغليف الكيك المكونات: ملعقتين من العسل الأبيض.

ربع كيلو جرام من الشوكولاتة الخام.

كأس من الكريمة البيضاء. طريقة التحضير: تحضير إناء مناسب للكريمة ووضعه على النار ووضع العسل ببطئ ونقلبهم معاً ونتركها مدة خمس دقائق على نار هادئة حتى تصبح ساخنة. بعد مرور خمس دقائق وسخونة الكريمة نبدأ بوضع قطع الشوكولاتة بحيث يتم تقطيعها إلي قطع صغيرة حتى تصبح سريعة الذوبان والتقليب من حين لآخر حتى يصبح القوام سائل. تحضير مصفاة صغير وتصفية الشوكولاتة للحصول على النعومة المطلقة للصوص وهكذا تم تحضير الصوص وأصبح جاهزاً للتناول أو استخدامه في الحلويات والتزيين حسب الرغبة. ملحوظة: طريقة التحضير:ملحوظة: إذا كنت لا ترغب بالتحضير بإستخدام تسخين الكريمة والرغبة في تحضير الصوص بارداً بعيداً عن الحرارة يمكنك اللجوء للطريقة البديلة عن طريق الخلاط الكهربائي وإستبدال قطع الشوكولاتة بمسحوق الكاكاو والذي يعتبر إقتصادي التكلفة عن الشوكولاتة الخام بالإضافة إلي المكونات الأخري مثل الحليب السائل والزيت بكميات متساوية، ولكن تعتبر الطريقة الأولي أكثر مرونة ونعومة من حيث الملمس وإتقان عن الطريقة الثانية، ويشترك استخدام الطريقة الأولي مع الثانية بمعني أن الطريقتين متاحة لكافة الاستخدام ولكن يكمن الإختلاف فقط في الجودة واللون حيث تعتبر الطريقة الأولي داكنة اللون بلون الشوكولاتة الأصلي بينما الأخري فاتح لونها. الوسوم

يحتاج الجسم بمقدار قطعة من الشوكولاتة يومياً أو إستبدالها بقطعة من الحلويات وليس كما يعتقد البعض أن تناول الحلويات ليس مفيداً للجسم ويسبب السمنة بل يحتاج الجسم للحلويات بنفس مقدار حاجته للوجبات الرئيسية، ومن أنواع الشوكولاتة التي تعتبر متعددة الاستخدام هي صوص الشوكولاتة والتي تكثر قيمة الصوص الغذائية حيث يحتوي على أكثر من 500 سعرة حرارية لذلك يجب الحد بكميات معينة في تناول الصوص للأشخاص الذين يعانون من الزيادة السريعة في الوزن ويحتوي على النسب التي يحتاجها من الدهون وبعيداً عن قيمتها الغذائية إلا أنها تستخدم في تزيين وتغليف الكيك في المحلات وكذلك في أعياد الميلاد ويقوم البعض بشرائها جاهزة على الرغم من إمكانية تحضيرها وبتكاليف أقل وللتعرف على طريقة تحضير الصوص في المنزل يمكنك متابعة هذا المقال. طريقة تحضير الصوص لتغليف الكيك طريقة تحضير الصوص لتغليف الكيك المكونات: ملعقتين من العسل الأبيض.

ربع كيلو جرام من الشوكولاتة الخام.

كأس من الكريمة البيضاء. طريقة التحضير: تحضير إناء مناسب للكريمة ووضعه على النار ووضع العسل ببطئ ونقلبهم معاً ونتركها مدة خمس دقائق على نار هادئة حتى تصبح ساخنة. بعد مرور خمس دقائق وسخونة الكريمة نبدأ بوضع قطع الشوكولاتة بحيث يتم تقطيعها إلي قطع صغيرة حتى تصبح سريعة الذوبان والتقليب من حين لآخر حتى يصبح القوام سائل. تحضير مصفاة صغير وتصفية الشوكولاتة للحصول على النعومة المطلقة للصوص وهكذا تم تحضير الصوص وأصبح جاهزاً للتناول أو استخدامه في الحلويات والتزيين حسب الرغبة. ملحوظة: طريقة التحضير:ملحوظة: إذا كنت لا ترغب بالتحضير بإستخدام تسخين الكريمة والرغبة في تحضير الصوص بارداً بعيداً عن الحرارة يمكنك اللجوء للطريقة البديلة عن طريق الخلاط الكهربائي وإستبدال قطع الشوكولاتة بمسحوق الكاكاو والذي يعتبر إقتصادي التكلفة عن الشوكولاتة الخام بالإضافة إلي المكونات الأخري مثل الحليب السائل والزيت بكميات متساوية، ولكن تعتبر الطريقة الأولي أكثر مرونة ونعومة من حيث الملمس وإتقان عن الطريقة الثانية، ويشترك استخدام الطريقة الأولي مع الثانية بمعني أن الطريقتين متاحة لكافة الاستخدام ولكن يكمن الإختلاف فقط في الجودة واللون حيث تعتبر الطريقة الأولي داكنة اللون بلون الشوكولاتة الأصلي بينما الأخري فاتح لونها.

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