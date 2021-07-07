بدون الم نهائي خلطة الفازلين السحرية لإزالة شعر الوجه والجسم والمناطق الحساسة في ثواني

أصبح الفازلين من أهم المواد التي تستخدم في مستحضرات التجميل سواء كانت للبشرة أو الشعر، فهو يساعد في ترطيب البشرة وتفتيحها، ولكن المدهش أنه أصبح يستخدم في إزالة الشعر بدون اي الم، وهذا ما يسعى إليه الكثير من النساء هو الحصول على بشرة ناعمة تمامًا، وذلك من خلال وصفة الفازلين مع بعض المواد الطبيعية الآمنة على البشرة.

طريقة إزالة الشعر بالفازلين بدون الم

وصفة سهلة وبسيطة ولا تحتاج لأي تكاليف، ومجهود وتستطيع من خلالها ازالة شعر الجسم، وايضًا المناطق الحساسة بكل سهولة، وبدون أي ألم وهي كالأتي:

المكونات

٢ملعقة من دقيق الحمص.

٢ ملعقة من مسحوق الكركم.

٣ ملعقة من الفازلين.

طريقة التحضير وتطبيق الكريم على البشرة

قومي بخلط كل من المكونات المختلفة من دقيق الحمص، والكركم والفازلين

قومي بالتقليب المستمر، حتى يتجانس كل المكونات جيدًا مع بعضهما

ثم قومي بوضع هذا الكريم على كل المناطق التي ترغبين في إزالة الشعر منها حتى الأماكن الحساسة

اتركي الكريم على الجسم مدة لا تقل عن ربع ساعة أو حتى يجف تمامًا

قوم بإزالة الشعر بعكس اتجاه الشعر

اغسلي البشرة بماء الدافئ

لابد من تكرار هذه الوصفة حتى تحصلى على ماترغبين به من بشرة ناعمة تمامًا.

طريقة أخرى لإزالة الشعر بواسطة كريم الفازلين

هناك طريقة أخرى يمكن استخدام كريم الفازلين في إزالة الشعر الزائد من خلالها وهي طريقتها كالتالي:

المكونات

1 ملعقة من كريم الفازلين

2 ملعقة من ملح الطعام

طريقة التطبيق الكريم

قومي بمزج كل المكونات مع بعض الملح مع الفازلين مع بعضهما جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس

ثم ابتدائي في توزيعة على الجسم وعلى كل الأماكن المطلوب إزالة الشعر بها.

اتركية حتى يجف تمامًا

قومي بإزالة الشعر بعكس اتجاه الشعر من الجذور

بعد ذلك اغسلي الجسم جيدًا بالماء الدافئ

رطبي البشرة بعد ذلك بكريم مرطب

أعيدي تكرار الكريم كل فترة.

فوائد كريم الفازلين

كريم الفازلين له العديد من الفوائد للبشرة مثل: