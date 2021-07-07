طريقة كباب عراقي بالفرن بأسهل كباب بالفرن لذيذ وسهل مع الخطوات

طريقة كباب عراقي بالفرن ، من أسهل الوجبات الرئيسة والأطباق الشهية، التي يمكن أن تقدميها لأفراد أسرتك، أو في عزومة لبعض الأهل والأصدقاء، والكباب أشهر وجبة في الوطن العربي، وكذلك في معظم المطابخ الاحترافية، وأشهرها المطبخ السوري، والذي انتقلت منه تلك الوجبة الشهية، إلى مطابخنا العربية كاملة، مع اختلاف طرق عمل الكباب بالفرن، فالأصل في كلمة الكباب، يعود إلى سوريا وتحديدًا لغتها الآرامية، وتعني تفحيم أو احتراق، ولعل هذا هو السبب أن الكباب دائمًا ما يتم طهيه على الفحم، حتى وإن اختلفت طريقة تتبيلة الكباب نفسه قبل الطهي.كباب عراقي بيتي بالفرن
يمكن في طريقة عمل الكباب في البيت، أن تقومين بتحضيره بطريقتين منها؛ طريقة عمل الكباب باللحم، أو طريقة عمل الكباب بالدجاج، وهما أشهر طريقتان لعمل الكباب عمومًا، وتختلف طريقة التحضير للكباب، باختلاف البهارات المضافة إليه في التتبيلة، وهي ما يجعل طريقة عمل الكباب في المنزل مثل الجاهز، تختلف من دولة إلى أخرى، فمنها طريقة صينية كباب بالفرن، وطريقة عمل الكباب بالفرن الكهربائي، وصينية الكباب بالفرن منال العالم، أو كباب عراقي مقلي، كما توجد أخرى لعمل الكباب في البيت، مثل طريقة الكباب التركي بالفرن. وتختلف طريقة عمل الكباب العراقي، عن طريقة عمل كباب ميرو السعودي بالخطوات ، ولكن تتشابه طريقة عمل التتبيلة للكباب العراقي، مع طريقة مسحب البيك المقرمش.كباب عراقي باللحم بالفرن
- كيلو جرام من لحم الضأن.
- بصلة واحدة متوسطة الحجم مفرومة ناعمًا.
- رشة من الملح.
- فلفل أسود مطحون بمقدار نصف ملعقة صغيرة أو رشة بسيطة.
- حبة فلفل رومي مفرومة.
- نصف كوب من البقدونس (المعدونس).
- ثلاث ملاعق كبيرة من البقسماط.
- في البداية ابدئي بتصفية البصل من المياه داخله جيدًا.
- ثم ضعي البصل داخل محضر الطعام.
- وبعد ذلك أضيفي إليه اللحم، مع الملح والفلفل الأسود والفلفل الرومي، مع المعدونس والبقسماط.
- ثم اخلطي كل المكونات معًا، حتى تتجانس.
- وبعد أن تخلطي كل المكونات، قومي بإحضار صينية الخبز، وقومي بوضع اللحم في صينية كباب بالفرن.
- ويجب أن يكون الفرن ساخنًا ومجهز، عند درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- واتركي صينية كباب بالفرن، لمدة نصف الساعة حتى ينضج اللحم.
- ثم قدمي الكباب العراقي بالفرن الساخن، إلى أسرتك وألف هناء.
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طريقة كباب عراقي بالفرن ، من أسهل الوجبات الرئيسة والأطباق الشهية، التي يمكن أن تقدميها لأفراد أسرتك، أو في عزومة لبعض الأهل والأصدقاء، والكباب أشهر وجبة في الوطن العربي، وكذلك في معظم المطابخ الاحترافية، وأشهرها المطبخ السوري، والذي انتقلت منه تلك الوجبة الشهية، إلى مطابخنا العربية كاملة، مع اختلاف طرق عمل الكباب بالفرن، فالأصل في كلمة الكباب، يعود إلى سوريا وتحديدًا لغتها الآرامية، وتعني تفحيم أو احتراق، ولعل هذا هو السبب أن الكباب دائمًا ما يتم طهيه على الفحم، حتى وإن اختلفت طريقة تتبيلة الكباب نفسه قبل الطهي.كباب عراقي بيتي بالفرن
يمكن في طريقة عمل الكباب في البيت، أن تقومين بتحضيره بطريقتين منها؛ طريقة عمل الكباب باللحم، أو طريقة عمل الكباب بالدجاج، وهما أشهر طريقتان لعمل الكباب عمومًا، وتختلف طريقة التحضير للكباب، باختلاف البهارات المضافة إليه في التتبيلة، وهي ما يجعل طريقة عمل الكباب في المنزل مثل الجاهز، تختلف من دولة إلى أخرى، فمنها طريقة صينية كباب بالفرن، وطريقة عمل الكباب بالفرن الكهربائي، وصينية الكباب بالفرن منال العالم، أو كباب عراقي مقلي، كما توجد أخرى لعمل الكباب في البيت، مثل طريقة الكباب التركي بالفرن. وتختلف طريقة عمل الكباب العراقي، عن طريقة عمل كباب ميرو السعودي بالخطوات ، ولكن تتشابه طريقة عمل التتبيلة للكباب العراقي، مع طريقة مسحب البيك المقرمش.كباب عراقي باللحم بالفرن
- كيلو جرام من لحم الضأن.
- بصلة واحدة متوسطة الحجم مفرومة ناعمًا.
- رشة من الملح.
- فلفل أسود مطحون بمقدار نصف ملعقة صغيرة أو رشة بسيطة.
- حبة فلفل رومي مفرومة.
- نصف كوب من البقدونس (المعدونس).
- ثلاث ملاعق كبيرة من البقسماط.
- في البداية ابدئي بتصفية البصل من المياه داخله جيدًا.
- ثم ضعي البصل داخل محضر الطعام.
- وبعد ذلك أضيفي إليه اللحم، مع الملح والفلفل الأسود والفلفل الرومي، مع المعدونس والبقسماط.
- ثم اخلطي كل المكونات معًا، حتى تتجانس.
- وبعد أن تخلطي كل المكونات، قومي بإحضار صينية الخبز، وقومي بوضع اللحم في صينية كباب بالفرن.
- ويجب أن يكون الفرن ساخنًا ومجهز، عند درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- واتركي صينية كباب بالفرن، لمدة نصف الساعة حتى ينضج اللحم.
- ثم قدمي الكباب العراقي بالفرن الساخن، إلى أسرتك وألف هناء.
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