أسهل طريقة عمل الكانيلوني باللحمة المفرومة

الكانيلوني باللحمة، هو من أشهى الاكلات التي من الممكن تتذوقها وهو اكلة ايطالية تتميز بسهولة تحضيرها ولا تحتاج الى وقت أو جهد ولها اكثر من طريقة فيمكن عمل الكانيلوني باللحمة أو بالسبانخ وهي عبارة عن عجينة تشبه عجينة الكريب ومن خلال السطور القادمة سنتعرف عليها. طريقة عمل الكانيولي المكونات مكونات العجينة: كوب من الدقيق.

2 كوب من الحليب السائل.

بيضتان.

رشة من الملح.

ملعقة من زيت القلي. مكونات الحشو: نصف كيلو من اللحم المفروم.

بصلة.

ملح وفلفل أسود.

كزبرة ناشفة.

قليل من الزيت

ملعقة من الزبدة.

فصّ من الثوم.

ملح وفلفل.

نصف كوب من الماء.

جبن رومي أو موزيريلا.

كاتشب. طريقة التحضير: نقوم بتقطيع البصل قطع صغيرة ثم نقوم بوضعه على النار مع بعض من الزيت ونستمر في التقليب حتى يذبل البصل وتصفر ثم نقوم بوضع اللحمة المفرومة والملح والفلفل الاسود والكزبرة ونقوم بالتقليب جيدا ثم نتركه حتى تنضج اللحمة.

ثم نقوم باحضار وعاء ثم نضع به الدقيق والحليب والبيض والملح والملح ونقوم بالتقليب الجيد حتى تختلط المكونات معا.

ثم نحضر مقلاة غير لاصقة ثم نضع بها نقطة من الزيت ثم نملاء فنجان صغير من العجين ونضعها في المقلاه وننتظر حتى تحمر من الاسفل ثم نقوم بقلبها على الناحية الأخرى وعندما تحمر نقوم باخراجها ونستمر هكذا حتى ننتهي من جميع الكمية الموجودة لديكي.

ثم نضع نضع بعض من الحشو في العجينة ونقوم بلفها على شكل رول، ثم نرصها في الصينية حتى ننهي من جميع الكمية التي لديكي طريقة تحضير صوص الكانيلوني: نقوم بفرم فص الثوم بشكل ناعم ثم نحضر وعاء ونضع به ملعقة من الزبدة وعندما تسخن الزبدة نضع عليها الثوم المفروم ثم نقوم بأضافة الماء والملح والفلفل ثم نتركه حتى يغلي وتختلط المكونات معا ثم نقوم بصب هذا الصوص فوق الكانيلوني ونقوم بأضافة الجبنة الموتزريلا أو الرومي أو الشيدر المتاح لديكي ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة ثم نقوم بأدخالها الى الفرن لمدة ربع ساعة، ثم نقوم بأخراجها من الفرن ونضع عليها الكاتشب للتزيين. الوسوم

الكانيلوني باللحمة، هو من أشهى الاكلات التي من الممكن تتذوقها وهو اكلة ايطالية تتميز بسهولة تحضيرها ولا تحتاج الى وقت أو جهد ولها اكثر من طريقة فيمكن عمل الكانيلوني باللحمة أو بالسبانخ وهي عبارة عن عجينة تشبه عجينة الكريب ومن خلال السطور القادمة سنتعرف عليها. طريقة عمل الكانيولي المكونات مكونات العجينة: كوب من الدقيق.

2 كوب من الحليب السائل.

بيضتان.

رشة من الملح.

ملعقة من زيت القلي. مكونات الحشو: نصف كيلو من اللحم المفروم.

بصلة.

ملح وفلفل أسود.

كزبرة ناشفة.

قليل من الزيت

ملعقة من الزبدة.

فصّ من الثوم.

ملح وفلفل.

نصف كوب من الماء.

جبن رومي أو موزيريلا.

كاتشب. طريقة التحضير: نقوم بتقطيع البصل قطع صغيرة ثم نقوم بوضعه على النار مع بعض من الزيت ونستمر في التقليب حتى يذبل البصل وتصفر ثم نقوم بوضع اللحمة المفرومة والملح والفلفل الاسود والكزبرة ونقوم بالتقليب جيدا ثم نتركه حتى تنضج اللحمة.

ثم نقوم باحضار وعاء ثم نضع به الدقيق والحليب والبيض والملح والملح ونقوم بالتقليب الجيد حتى تختلط المكونات معا.

ثم نحضر مقلاة غير لاصقة ثم نضع بها نقطة من الزيت ثم نملاء فنجان صغير من العجين ونضعها في المقلاه وننتظر حتى تحمر من الاسفل ثم نقوم بقلبها على الناحية الأخرى وعندما تحمر نقوم باخراجها ونستمر هكذا حتى ننتهي من جميع الكمية الموجودة لديكي.

ثم نضع نضع بعض من الحشو في العجينة ونقوم بلفها على شكل رول، ثم نرصها في الصينية حتى ننهي من جميع الكمية التي لديكي طريقة تحضير صوص الكانيلوني: نقوم بفرم فص الثوم بشكل ناعم ثم نحضر وعاء ونضع به ملعقة من الزبدة وعندما تسخن الزبدة نضع عليها الثوم المفروم ثم نقوم بأضافة الماء والملح والفلفل ثم نتركه حتى يغلي وتختلط المكونات معا ثم نقوم بصب هذا الصوص فوق الكانيلوني ونقوم بأضافة الجبنة الموتزريلا أو الرومي أو الشيدر المتاح لديكي ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة ثم نقوم بأدخالها الى الفرن لمدة ربع ساعة، ثم نقوم بأخراجها من الفرن ونضع عليها الكاتشب للتزيين.

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